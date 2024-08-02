Google, okul vakti özelliğini Android telefonlara getiriyor

Android okul vakti özelliği nasıl kullanılacak?
Google, okul zamanı özelliğini ilk olarak Mayıs ayında Fitbit Ace LTE akıllı saatlerde kullanıma sundu. Şimdi bu özelliği Android telefon, tablet ve Samsung Galaxy Watch’lara getiriyor. Amaç, sınıftaki ek dikkat dağıtıcı unsurlardan birinin önlenmesine yardımcı olmak. Okul vakti, ebeveynlerin çocuklarının belirli uygulamalara erişmesini engellemesine izin vermenin yanı sıra, belirli kişilerden gelen aramaları ve mesaj bildirimlerini de sınırlayabiliyor.
Paylaşılan ekran görüntülerine göre, okul vakti özelliği açıldığında çocuk ebeveyninin belirlediği saate kadar telefonu kullanamayacak. Siyah arka planda telefonun kilitli olduğu mesajı gösterilecek ve kullanılabilir uygulamalara kısayol olacak.
Ebeveynler, Family Link uygulamasını kullanarak okul zamanına göre çocuğun telefonu kullanabileceği gün ve saatleri ayarlayabilecek, hangi uygulamaları kullanabileceğini seçebilecek ve yalnızca belirledikleri kişilerle iletişime geçmesine izin verebilecek. Ebeveynler gerektiğinde Android'in Okul Zamanı özelliğini devre dışı bırakabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.