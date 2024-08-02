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Tam Boyutta Gör Google, ebeveynlerin çocuklarının okuldayken telefon veya tablet kullanımını sınırlayabilecekleri bir özellik sunacak. Okul vakti özelliği, Android telefon, tablet ve Samsung akıllı saatlerde olacak.

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Android okul vakti özelliği nasıl kullanılacak?

Google, okul zamanı özelliğini ilk olarak Mayıs ayında Fitbit Ace LTE akıllı saatlerde kullanıma sundu. Şimdi bu özelliği Android telefon, tablet ve Samsung Galaxy Watch’lara getiriyor. Amaç, sınıftaki ek dikkat dağıtıcı unsurlardan birinin önlenmesine yardımcı olmak. Okul vakti, ebeveynlerin çocuklarının belirli uygulamalara erişmesini engellemesine izin vermenin yanı sıra, belirli kişilerden gelen aramaları ve mesaj bildirimlerini de sınırlayabiliyor.

Paylaşılan ekran görüntülerine göre, okul vakti özelliği açıldığında çocuk ebeveyninin belirlediği saate kadar telefonu kullanamayacak. Siyah arka planda telefonun kilitli olduğu mesajı gösterilecek ve kullanılabilir uygulamalara kısayol olacak.

Ebeveynler, Family Link uygulamasını kullanarak okul zamanına göre çocuğun telefonu kullanabileceği gün ve saatleri ayarlayabilecek, hangi uygulamaları kullanabileceğini seçebilecek ve yalnızca belirledikleri kişilerle iletişime geçmesine izin verebilecek. Ebeveynler gerektiğinde Android'in Okul Zamanı özelliğini devre dışı bırakabilecek.

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Google, okul vakti özelliğini Android telefonlara getiriyor