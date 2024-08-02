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    Google, okul vakti özelliğini Android telefonlara getiriyor

    Google, ebeveynlerin çocuklarının okuldayken telefon veya tablet kullanımını sınırlayabilecekleri bir özellik sunacak. Okul vakti özelliği, Android telefon, tablet ve Samsung akıllı saatlerde olacak.
    android okul vakti özelliği Tam Boyutta Gör
    Google, ebeveynlerin çocuklarının okuldayken telefon veya tablet kullanımını sınırlayabilecekleri bir özellik sunacak. Okul vakti özelliği, Android telefon, tablet ve Samsung akıllı saatlerde olacak.

    Android okul vakti özelliği nasıl kullanılacak?

    Google, okul zamanı özelliğini ilk olarak Mayıs ayında Fitbit Ace LTE akıllı saatlerde kullanıma sundu. Şimdi bu özelliği Android telefon, tablet ve Samsung Galaxy Watch’lara getiriyor. Amaç, sınıftaki ek dikkat dağıtıcı unsurlardan birinin önlenmesine yardımcı olmak. Okul vakti, ebeveynlerin çocuklarının belirli uygulamalara erişmesini engellemesine izin vermenin yanı sıra, belirli kişilerden gelen aramaları ve mesaj bildirimlerini de sınırlayabiliyor.

    Paylaşılan ekran görüntülerine göre, okul vakti özelliği açıldığında çocuk ebeveyninin belirlediği saate kadar telefonu kullanamayacak. Siyah arka planda telefonun kilitli olduğu mesajı gösterilecek ve kullanılabilir uygulamalara kısayol olacak.

    Ebeveynler, Family Link uygulamasını kullanarak okul zamanına göre çocuğun telefonu kullanabileceği gün ve saatleri ayarlayabilecek, hangi uygulamaları kullanabileceğini seçebilecek ve yalnızca belirledikleri kişilerle iletişime geçmesine izin verebilecek. Ebeveynler gerektiğinde Android'in Okul Zamanı özelliğini devre dışı bırakabilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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