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    Google on milyonlarca ABD vatandaşının sağlık verilerini topluyor

    ABD’nin ikinci büyük sağlık platformuyla ortaklık yapan Google on milyonlarca hastanın verilerini depolamaya başladı. Veriler yapay zekâ algoritmalarını eğitmek için kullanılacak.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Google on milyonlarca ABD vatandaşının sağlık verilerini topluyor
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    Sağlık sektörü bugün trilyonlarca dolar değere sahip bir pazar haline geldi. Sürekli büyüme potansiyeli olan sağlık sektöründe Samsung gibi bazı önemli teknoloji devleri uzun süredir faaliyet gösteriyor. Google, Apple gibi devler ise daha çok kullanıcıların verileriyle ilgileniyor.

    Google sessiz ve derinden ilerliyor

    Geçtiğimiz hafta Fitbit markasını satın alarak doğrudan giyilebilir cihaz pazarına adım atan Google’ın bu devasa pazar payının peşinde olduğu düşünülüyor. Medikal ekipman, sistem veya yazılım gibi ana kategorilerde haliyle pek bir varlığı olmayan Google’ın hedefi uzaktan tıbbi destek konseptini geliştirmek.

    Apple ve bazı giyilebilir cihaz üreticilerinin uzun bir süredir uyguladığı bu yöntemde cihazlar üzerinden kullanıcıların sağlık verileri sürekli takip ediliyor. Oluşturulan devasa veri havuzuna iş birliği yapılan sağlık merkezlerinin erişmesi sağlanıyor. Yapay zekâ algoritmalarının da yardımıyla kullanıcıya özel sağlık tavsiyeleri veriliyor veya varsa uzaktan tıbbi konularda destek veriliyor veya acil olarak en yakın sağlık merkezlerine uyarı veriliyor.

    Ayrıca Bkz. "Healium AR uygulaması kaygı bozukluğuna karşı mücadele ediyor"

    Bu konsept kullanıcılar arasında yaygınlaşmaya başladı ve yakın gelecekte giyilebilir cihazların en önemli cazibe noktalarından birisi olacağı düşünülüyor. Bu bakımdan kullanıcı verisi toplamak ön plana çıkıyor.

    Gelen bilgilere göre Google gelecek dönem planlarında kullanmak amacıyla ABD’li hastaların verilerini topluyor. Bunun için ülkenin en büyük ikinci sağlık sistemi Ascension ile ortaklık yapıldı ve hastaların reçete dahil tüm verileri Google veri tabanlarına aktarılıyor.

    Project Nightingale adı verilen program kapsamında 150 Google mühendisinin on milyonlarca hasta verisine erişim sağladığı ifade ediliyor. Bu verilerle Google yeni yapay zekâ algoritmasını tasarlıyor.

    Hastaların verilerini paylaşmak eğer sağlık sisteminin iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaksa izin alınmasa bile suç sayılmıyor. Bugüne kadar sayısız verilerin gizliliği davası açılan Google bu bakımdan tıbbi alanda daha rahat hareket ediyor. Yakın gelecekte Google’ın tasarladığı yeni sağlık algoritmalarının kullanıma sunulması bekleniyor.



    https://www.engadget.com/2019/11/11/google-ascension-patient-records-project-nightingale/ Yorum Yaz
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    partyboy 1 hf.
    Hayatlar kurtarıcak yakında.Ne arasak var
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    sadrag 1 hf.
    Bu işin tehlikesini gözardı edersek, yapılan hamlenin kıymeti gerçekten çok büyük. Erken teşhis birçok hastalığın tedavisinde ön şart neredeyse. Ve yapay zekanın, insanın yapamayacağı şekilde bunu tespit etmesine çokta fazla zaman kalmadı gibi.
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    dnzar981246 1 hf. yeni yorumcu
    Google'da herşeyi topluyor maşallah :D:D
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