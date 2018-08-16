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Google One'ın uygun fiyatlı depolama planı duyuruldu

Google, bu yıl mayıs ayında çevrimiçi depolama hizmeti Google Drive'ın yeniden isimlendirilmiş hali Google One'ı duyurdu. İlk olarak Amerikada hizmet verecek bu servisin detaylarını haberimizde.
9 ay
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Web Siteleri
Mehmet Erencan Balcı
Yazar
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Google One temel olarak Google Drive hizmetinden pek farklı değil.  Aralarındaki  en önemli değişiklik daha ucuz depolama alanı hizmeti sunması.
Google One için 15 GB depolama alanı ücretsizken; 100 GB için  aylık 1,99 ABD doları, 200 GB için aylık 2,99 ABD doları ve 2 TB için aylık 9,99 ABD doları ödenmesi kararlaştırıldı. Bu fiyat Drive'da yalnızca 1 TB'a tekabül ettiği için kullanıcılar aynı fiyata daha fazla depolama alanı elde etmiş oluyor. 2 TB'nin üzerindeki planlar için fiyatlandırma Drive ile aynı.
Google One üyeliği ile hizmeti kullanırken karşılaşabileceğiniz sorunlarda size yardımcı olabilecek Google uzmanlarına, 7/24 ulaşabilirsiniz.

Birkaç hafta içinde hizmet diğer ülkelerde 

Google'ın söylediğine göre Google One hizmeti, Amerikadan sonra birkaç hafta içinde diğer ülkelerde de aktif olacak. Eğer Amerikadaysanız bu adresi ziyaret edip üye olabilirsiniz. 

https://one.google.com/getupdates Yorum Yaz
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sel_ars 9 ay
arkadaşlar bu depolama alanları tamamen tuzak kişisel bilgilerinize kolaylıkla ulaşılıyor buradan vede üste para alıyorlar ne güzel demi.?
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Fuat.Kamis 9 ay sel_ars
Kesinlikle, CIA FBI ve NS zaten senin yiğeninle çektiğin mangal fotoğrafının hatta eski kız arkadaşınla sinema öncesi anı ölümsüzleştirdiğin karenin peşinde.. Aman diyim mukayet olun onlara. Kimseye göstermeyin bak. Benim taşınabilir HDD'de tüm dünyada ki nükleer füzeleri fırlatacak kod var notepad'e yazdım sonra zip'ledim şifre de koydum açamasınlar diye..

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yunusaticioglu 9 ay
tam anlamadım drive artık olmayacak mı
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