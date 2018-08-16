Google One'ın uygun fiyatlı depolama planı duyuruldu

Google One temel olarak Google Drive hizmetinden pek farklı değil. Aralarındaki en önemli değişiklik daha ucuz depolama alanı hizmeti sunması.

Google One için 15 GB depolama alanı ücretsizken; 100 GB için aylık 1,99 ABD doları, 200 GB için aylık 2,99 ABD doları ve 2 TB için aylık 9,99 ABD doları ödenmesi kararlaştırıldı. Bu fiyat Drive'da yalnızca 1 TB'a tekabül ettiği için kullanıcılar aynı fiyata daha fazla depolama alanı elde etmiş oluyor. 2 TB'nin üzerindeki planlar için fiyatlandırma Drive ile aynı.

Google One üyeliği ile hizmeti kullanırken karşılaşabileceğiniz sorunlarda size yardımcı olabilecek Google uzmanlarına, 7/24 ulaşabilirsiniz.

Birkaç hafta içinde hizmet diğer ülkelerde

birkaç hafta içinde diğer ülkelerde de aktif olacak. Eğer Amerikadaysanız Google'ın söylediğine göre Google One hizmeti, Amerikadan sonradiğer ülkelerde de aktif olacak. Eğer Amerikadaysanız bu adresi ziyaret edip üye olabilirsiniz.

https://one.google.com/getupdates