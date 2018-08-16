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Türkiye'den uzayda dev adım: Yeni 'roket sistemi' için hazırlıklar başladı

Yerli uyduların yörüngeye fırlatılmasında kullanılacak yeni bir 'mikro uydu fırlatma sistemi' için hazırlıklar başladı. İşte yeni roket sistemin bazı detayları..
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
7,1b
1
42
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Türkiye, yerli uydularını uzaya yerli roketlerle göndermek istiyor. Savunma Sanayii Başkanlığı Resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, mikro uyduların yörüngeye taşınmasını sağlayacak yeni bir uydu fırlatma sistemi için hazırlıklar başladı.



Mikro Uydu Fırlatma Sistemi, 100 kilogram ve altındaki küçük uyduların alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmesinde kullanılacak. Buna göre geliştirilecek olan roket maksimum 400 kilometrelik irtifaya kadar uydu taşıyabilecek. Bildiğiniz gibi Uluslararası Uzay İstasyonu ve birçok küp uydu da benzer yüksekliklerde görev yapıyor.

Ayrıca Bkz. "Bir ötegezegenin atmosferinde ilk kez demir keşfedildi "Evrenin en sıcağı""
Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından atılan tweet'e göre roket sisteminin geliştirilmesine yönelik üretim/test altyapısı ve fırlatma üssü kurulması yeteneğinin kazanılması için yakında sözleşme imzalanacak. Sistemin tam olarak ne zaman göreve hazır hale gelebileceği konusunda ise şu an için net bir şey yok.

ROKETSAN da daha büyük bir roket geliştiriyor


Ayrıca daha büyük uyduların yer eş zamanlı yörünge gibi (~35km) çok daha yüksek irtifalara yerleştirilmesine yönelik büyük bir roket sistemi üzerinde de çalışmalar sürüyor. ROKETSAN geçtiğimiz yıl bu dev rokete ait ilk tasarım görüntüsünü yayınlamıştı.

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olağan_şüpheli 9 ay en beğenilen sistemli adam
almışsın gazını
forum.donanimhaber.com/...
insanlar bir şeyler yapmanıza karşı değil. Lakin -acak - evek deyip bu lafları hep gaz alma çabası olarak kullanırsanız samimiyetiniz kalmaz.
yerli ve milli lafı gibi istismar edip duruyorsunuz bir de eleştirilince de vay hayınlar vay fedöcüler çekemiyonuz da bilmem ne !
bu uydu fırlatma olayı kaç yıldır dillendiriliyor. Hala bekliyoruz , bunun şimdi gündeme tekrar gelmesi tesadüf mü ?
almışsın gazınıforum.donanimhaber.com/...insanlar bir şeyler yapmanıza karşı değil. Lakin -acak - evek deyip bu lafları hep gaz alma çabası...
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1 Yanıt Yanıtla +30
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TetraYazilim 9 ay
Söylediğimiz de kötü oluyoruz, arkadaş bir sürü şey yapılacak dendi hani hiç biri ortada yok. Ya devlet yapamadığı için reklam yapıp halka pazarlamıyor yada yapmadıkları için dillendirmiyorlar. (Küprü, tünel, vs. bak her gün gözümüze sokuyorlar. ) Endüstri Devrimi dediniz tarımı öldürdünüz sanayii içinde elde tutulur bişe görmedik.
Söylediğimiz de kötü oluyoruz, arkadaş bir sürü şey yapılacak dendi hani hiç biri ortada yok. Ya devlet yapamadığı için reklam yapıp halka pazarlamıyor yada yap...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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olağan_şüpheli 9 ay sistemli adam
kardeş yerli otomobili gördün mü ? her seçimde dilinizde .
Milli yolcu uçağımız göklerdeydi güya ? görürsen boeing siparişlerini iptal edersin.
BU ülkenin başına kötü bir şey gelmiş.
Eğitim de dibi görmüş , adalet parti ismi olmuş , dış borç almış başını gitmiş , dolar almış başını gitmiş , inşaatçıların derdi rant , ülkeye milyon tane göçmen gelmiş ... hala iyimserlik diyorsun.
poliyannaya ananla birlikte olmuşlar demişler , kardeşim olacak diye sevinmiş. Ülkenin hali iyi değil ve iyiye de gitmiyor. Biraz gözünüzü açıp eleştiri yapın. Şu ülkeyi yaşanmaz kılan sizin cehaletiniz yemin ediyorum .
kardeş yerli otomobili gördün mü ? her seçimde dilinizde .Milli yolcu uçağımız göklerdeydi güya ? görürsen boeing siparişlerini iptal edersin.BU ülken...
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Yanıtla +13
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OverClocK1ng 9 ay
Yerli derken yine % kaçı?...
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hollowman_ 9 ay
Ya inanılmaz, adamlar 2-3 yıl önce dillendirilen bir projenin hemen hazır olmasını bekliyor, aksini söyleyenlere de "cahiller, çomarlar" falan diyorlar. kolay bir iş sanki, bu kadar mı andavalsınız arkadaş ya. adam uzay'a insan göndereceğim hemen demiyor üstelik, düşük ağırlıklı uydu diyor en başta, makul hedefler koyup elini artıracak. ona bile saçma sapan saldırı, sanki dünyanın en bilinçli insanları modlarındalar bir de zırcahiller.
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DarthLuca 9 ay
Aman roketi fırlattıklarında havadaki yerli uçağa çarpmasında, daha inemeden parçalamasın uçağı...
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Witcher3 9 ay
Millet et yiyemiyor markete zam gelmiş bunlar roket derdinde hakkımı helal etmiyorum
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ahmetbmyo 9 ay
bu forumdaki ergenler boyacı çırağı anlaşılan her işlerini küpe saldırarak yapıyorlar galiba
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gokuba 9 ay
helal yakıtla çalışan, okunmuş başlıklı deve roketi :D
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

bu arada Elon Musk boşuna gelmedi, bunlar helal muz pardon helal roket yapmaya çalışıp havaya uçmasınlar diye roketi elon yapacaktır :)
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YoYoxP 9 ay
Forumdaki çoğu insanın düştüğü hata, yapacağız lafını görünce pat diye olmasını beklemek. Bu işler çocuk oyuncağı değil, çat diye roket, pat diye uçak yapamaz kimse. Verilen tarihler gerçekçi olmayabilir, onlara fazla takılmayın. Ne kadar planlanırsa planlansın illaki aksaklıklar olacaktır. Önemli olan işi nihayete erdirebilmek ve mutlu sona ulaşabilmek.
Yapacağız deyip yapılanlar olduğu gibi, henüz yapılamamış olanlar da mevcut. Siyaset insanları ayrıştırır arkadaşlar, her şeyi siyasete bağlamaya devam ettiğimiz sürece ülkeye faydadan çok zararımız olur. Eleştirilmesi gereken şeyler elbet var, ancak iyi haberlerin altına gelip kötülemeye başlayınca hoş olmuyor.
Ben bugüne kadar "aha roket atacakmışız bak hükümet roket yapıyor oyumu bunlara vermeliyim" tarzında düşünen kimseyi görmedim, adam oy atacaksa görüşleri kime yakınsa ona atıyor zaten. Halkı rahatlatmak, uyutmak için böyle haberler ortaya atılıyor diye düşünüyorsanız da bu haberlerle kimse rahatlamaz. Ülkemizde kim gece uyumadan önce acaba roket atacakmıyız, devlet çalışıyor mu bu konuda vb. düşüncelerle uyuyor ki böyle haberler görünce rahat uyusun. Kısacası hükümetin oy için bu tarz işlerle hava civa yapmaya ihtiyacı yok.
Bu tarz projeleri desteklemeseniz bile her şeye siyaset gözüyle bakmaktan kurtulmanız, yapıcı eleştirilerde bulunmanız çok daha iyi olacaktır.
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snoppy 9 ay
yerel seçimler öne alındı demek.
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AqRaMa 9 ay
Bu donanımhaber forumuna muhalifler daha hakim daha çoğunluktalar o yüzden iyi olan şeyleri bile kötüymüş gibi algı yapıyorlar. bizi norveç ile danimarka ile kıyaslayan ahmaklar o ülkelerin tarihi ile bizim tarihimiz bir mi, ülkeden bile saymıyorum onları. bizim çektiğimiz acıların 100 de 1 ini yaşasalar haritadan silinirlerdi.
biz bizi birbirimizi kötülemezsek daha ileri gidicez de bu forumdaki insanları ve yapılan yorumlara gelen beğeni sayılarını görünce nasıl bir genç kitle var anlıyorum ve gerçekten üzülüyorum.
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Wake Up Lieutenant 9 ay AqRaMa
beğenmiyorsanız, sağ üstteki çarpı işaretine basarak burayı terk edebilirsiniz.
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Qantas 9 ay
davutoğlu zamanında ilk yerli yolcu uçağımız havalarda deniyordu.
lakin gören olmadı...
keşke yapılsa ama böyle diriliş eruğrul temalı haberler hiç gerçekçi durmuyor malesef.
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uzay araştırmaları, roketsan ve
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