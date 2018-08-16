Türkiye'den uzayda dev adım: Yeni 'roket sistemi' için hazırlıklar başladı

Türkiye, yerli uydularını uzaya yerli roketlerle göndermek istiyor. Savunma Sanayii Başkanlığı Resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, mikro uyduların yörüngeye taşınmasını sağlayacak yeni bir uydu fırlatma sistemi için hazırlıklar başladı.
Mikro Uydu Fırlatma Sistemi, 100 kilogram ve altındaki küçük uyduların alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmesinde kullanılacak. Buna göre geliştirilecek olan roket maksimum 400 kilometrelik irtifaya kadar uydu taşıyabilecek. Bildiğiniz gibi Uluslararası Uzay İstasyonu ve birçok küp uydu da benzer yüksekliklerde görev yapıyor.
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Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından atılan tweet'e göre roket sisteminin geliştirilmesine yönelik üretim/test altyapısı ve fırlatma üssü kurulması yeteneğinin kazanılması için yakında sözleşme imzalanacak. Sistemin tam olarak ne zaman göreve hazır hale gelebileceği konusunda ise şu an için net bir şey yok.
ROKETSAN da daha büyük bir roket geliştiriyor
Ayrıca daha büyük uyduların yer eş zamanlı yörünge gibi (~35km) çok daha yüksek irtifalara yerleştirilmesine yönelik büyük bir roket sistemi üzerinde de çalışmalar sürüyor. ROKETSAN geçtiğimiz yıl bu dev rokete ait ilk tasarım görüntüsünü yayınlamıştı.
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insanlar bir şeyler yapmanıza karşı değil. Lakin -acak - evek deyip bu lafları hep gaz alma çabası olarak kullanırsanız samimiyetiniz kalmaz.
yerli ve milli lafı gibi istismar edip duruyorsunuz bir de eleştirilince de vay hayınlar vay fedöcüler çekemiyonuz da bilmem ne !
bu uydu fırlatma olayı kaç yıldır dillendiriliyor. Hala bekliyoruz , bunun şimdi gündeme tekrar gelmesi tesadüf mü ?
Milli yolcu uçağımız göklerdeydi güya ? görürsen boeing siparişlerini iptal edersin.
BU ülkenin başına kötü bir şey gelmiş.
Eğitim de dibi görmüş , adalet parti ismi olmuş , dış borç almış başını gitmiş , dolar almış başını gitmiş , inşaatçıların derdi rant , ülkeye milyon tane göçmen gelmiş ... hala iyimserlik diyorsun.
poliyannaya ananla birlikte olmuşlar demişler , kardeşim olacak diye sevinmiş. Ülkenin hali iyi değil ve iyiye de gitmiyor. Biraz gözünüzü açıp eleştiri yapın. Şu ülkeyi yaşanmaz kılan sizin cehaletiniz yemin ediyorum .