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    Google, Pixel 11 Pro'yu tanıtmaya başladı: İşte Pixel Glow

    Google, Pixel 11 Pro için yeni bir tanıtım videosu yayınladı. Video, cihazın kamera çubuğunda yer alan ve bildirim sistemi olarak çalışması beklenen Pixel Glow özelliğini daha net gösteriyor.

    Google, Pixel 11 Pro'yu tanıtmaya başladı: İşte Pixel Glow Tam Boyutta Gör
    Google, 12 Ağustos'ta düzenleyeceği Made by Google etkinliği öncesinde Pixel 11 serisi için yeni tanıtım paylaşımlarını sürdürüyor. Şirketin son videosu, özellikle Pixel 11 Pro modelinde yer alacak Pixel Glow adı verilen yeni özelliğe daha yakından bakma fırsatı sunuyor.

    Google, Pixel 11 Pro'yu tanıtmaya başladı

    Videonun en dikkat çeken detayı Pixel 11 Pro'nun arka kamera çubuğunda bulunan renkli dairesel ışık oldu. Daha önce kısa süreliğine görülen bu bölüm, yeni videoda ilk kez doğrudan ve daha net şekilde gösteriliyor. Sızıntılara göre Pixel Glow, telefon ekranı aşağı bakacak şekilde bırakıldığında farklı bildirimleri renklerle gösterebilen özelleştirilebilir bir RGB LED sistemi olacak.

    Böylece kullanıcılar, cihazı çevirmeden gelen bildirimler hakkında bilgi sahibi olabilecek. Bu yaklaşım, Nothing Phone modellerindeki Glyph arayüzünü andırıyor. Öte yandan Google, Pixel Glow'un tam olarak nasıl çalıştığını henüz açıklamadı. Renkli göstergenin yalnızca bildirimler için mi kullanılacağı, yoksa Gemini yapay zekâ işlemleri veya başka sistem işlevleriyle de entegre olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

    Pixel 11 Pro hakkında ortaya çıkan diğer bilgiler ise cihazın 6,3 inç büyüklüğünde, 3.600 nit tepe parlaklığına ulaşabilen bir ekran ve Tensor G6 işlemciyle geleceğine işaret ediyor. Modelin pembe-bej, orman yeşili ve gri-lavanta olmak üzere üç renk seçeneğiyle satışa sunulması bekleniyor. Google'ın Pixel 11 serisini ve Pixel Glow özelliğinin tüm ayrıntılarını 12 Ağustos'taki Made by Google etkinliğinde resmi olarak tanıtması bekleniyor.

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