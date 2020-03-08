Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Pixel 4a'nın yeni fotoğrafları ortaya çıktı

    Google'ın önümüzdeki aylarda piyasaya sürmeye hazırlandığı bütçe dostu akıllı telefon modeli Pixel 4a ile ilgili sızıntılar devam ediyor. Merak edilen cihazın yeni fotoğrafları ortaya saçıldı.
    1 hf.
    1,9b
    1
    1
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Google Pixel 4a'nın yeni fotoğrafları ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Teknoloji devi Google'ın tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi, Pixel 4 akıllı telefonun da daha uygun fiyatlı bir versiyonu üzerinde çalıştığını biliyoruz. Aralık ayından bu yana sızan Pixel 4a görsellerine şimdi yenileri de eklendi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Google Pixel 4a modelinin canlı fotoğrafı sızdı

    Ayrıca Bkz. "Doom Eternal oyununun sistem gereksinimleri belli oldu"

    Fotoğraflar sızıntıları doğrular nitelikte

    Önceki söylentilere göre Pixel 4a, ekranında delikli bir selfie kamerasıyla geleceği yönünde. Ayrıca geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen 5.6 inç Pixel 3a'dan daha büyük bir ekranla gelmesi beklenen Pixel 4a'nın 5.7 ve 5.8 inçlik bir ekrana sahip olması bekleniyor. Gücünü Snapdragon 730 veya 765 yonga setinden alacak olan akıllı telefonun 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı ile kutudan çıkması bekleniyor.

    Diğer özellikler arasında ise 12.2MP kamera, 5G desteği, USB-C bağlantı noktası ve 3.5mm kulaklık girişinin olduğu belirtilmiş. Google Pixel 4a'nın 12-14 Mayıs tarihlerinde çevrimiçi olarak yapılması planlanan Google I/0 2020 konferansında tanıtılması bekleniyor. Ancak şirket henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmış değil.



    https://pocketnow.com/google-pixel-4a-hands-on-images-show-punch-hole-display-and-fabric-case Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Sipihrz 1 hf.
    Google bile kendi telefonuna özen göstermiyor.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Twitter ilk kez, Donald Trump'ın retweet ettiği videoya manipüle edilmiş içerik uyarısı uyguladı 1 hf. Bitcoin sert düştü piyasa allak bullak oldu 1 hf. 160 milyon ışık yılı uzaklıktaki iki galaksinin 'muhteşem dansı' görüntülendi 1 hf. Sony WH-1000XM4 kablosuz kulaklık, daha uzun pil ömrüyle yakında piyasaya çıkabilir 1 hf. Avrupa’nın şimdilik en büyük güneş tarlası, NASA uyduları tarafından görüntülendi 1 hf. 10 nm+ Tiger Lake tabanlı 2 yeni NUC sızdı 1 hf. Uber ve Lyft, koronavirüsten etkilenen şoförlerini destekleyecek 1 hf. Nvidia GA100 8192 CUDA ile gelebilir 1 hf. HTC Şubat ayı gelir raporu yayınlandı: %33 düşüş 1 hf. Son 9 yılın AMD işlemcileri sızıntıya sebep olabilecek açığa sahip 1 hf. AnTuTu uygulamaları sessizce Google Play Store'dan kaldırıldı 1 hf. Yeni bir fikir, başarılı bir fare "HyperX Pulsefire Dart incelemesi" 1 hf. 12.000 kişlik Apple Park sessizliğe bürünecek 1 hf. Honor'dan orta seviye bir akıllı telefon geliyor 1 hf. Vivo X50 Lite ve X50e için geri sayım başladı 1 hf. Facebook, koronavirüs korkularını kullanma çabalarını önlemek için belirli reklamları yasaklayacak 1 hf. Windows 10 güncellemelerinde kalite sorunu sürüyor: Yine hatalı güncelleme yayınlandı 1 hf. Birçok Samsung cihazı için Netflix HD ve HDR desteği geldi! 1 hf. Nokia 5.3'ün (Nokia 5.2) fotoğraf ve teknik detayları sızdırıldı 1 hf. 6000 mAh bataryalı Galaxy M21'in satışa çıkacağı tarih bildirildi 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Google Pixel 4a'nın yeni fotoğrafları ortaya çıktı Sonraki Akıllı telefonlardan nefret eden bir uzay mühendisi, "cepboy" çevirmeli telefon geliştirdi 1 hf. OnePlus 7 Pro 5G, Android 10 tabanlı OxygenOS 10.0.4 güncellemesini aldı 1 hf. Fotoğraflarla hayalet şehir Wuhan 1 hf. İstanbul Havalimanı'nın 18 Haziran’da açılacak pisti, yürüme süresini ne kadar düşürecek? 1 hf. Zerdeçalın aktif maddesini içeren nanopartiküller geliştirildi 1 hf. Orta format amiral gemisi Leica S3 tanıtıldı 1 hf. Xiaomi Mi 10S daha büyük bir ekranla gelebilir 1 hf. Epic Games mağazasında Offworld Trading Company ve Gonner ücretsiz 1 hf. Üçüncü nesil iPad Air ekranında sorunlar başgösterdi 1 hf. Koronavirüs nedeniyle SXSW 2020 müzik fuarı da iptal edildi 1 hf. ABD'li Atomics Aeronautical Systems, Defender adını verdiği SİHA'yı duyurdu 1 hf. Koronavirüs senaryolarının yer aldığı ilk ekonomik model, karanlık bir tablo ortaya koydu 1 hf. Netflix'in distopik bilim kurgu filmi The Platform'dan ilginç fragman 1 hf. AMD: Referans kartlarda daha fazla blower tipi fan kullanmayacağız 1 hf. Stanford’da tüm sınıftan eğitimli dersler iptal edildi 1 hf. Toyota RAV4 Hybrid'e yeni donanım seçeneği: Passion X-Sport 1 hf. Haftasonu oynanacak kısa oyun arayanlara, The Uncertain: Last Quiet Day ücretsiz 1 hf. ISS’te yetişen marul, Dünya’da yetişenle aynı seviyede 1 hf. Xiaomi Mi Mix 3 kararlı Android 10 güncellemesine kavuştu 1 hf. Bakan Varank'tan maske açıklaması: Medikal ürünlerde karaborsaya müsaade etmeyeceğiz Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    21 bin TL sistem topladım bir bakar mısınız ?
    DH Forum
    Aracımı satmalı mıyım ?
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim