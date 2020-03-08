Google Pixel 4a'nın yeni fotoğrafları ortaya çıktı

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Teknoloji devi Google'ın tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi, Pixel 4 akıllı telefonun da daha uygun fiyatlı bir versiyonu üzerinde çalıştığını biliyoruz. Aralık ayından bu yana sızan Pixel 4a görsellerine şimdi yenileri de eklendi.

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Fotoğraflar sızıntıları doğrular nitelikte

Önceki söylentilere göre Pixel 4a, ekranında delikli bir selfie kamerasıyla geleceği yönünde. Ayrıca geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen 5.6 inç Pixel 3a'dan daha büyük bir ekranla gelmesi beklenen Pixel 4a'nın 5.7 ve 5.8 inçlik bir ekrana sahip olması bekleniyor. Gücünü Snapdragon 730 veya 765 yonga setinden alacak olan akıllı telefonun 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı ile kutudan çıkması bekleniyor.

Diğer özellikler arasında ise 12.2MP kamera, 5G desteği, USB-C bağlantı noktası ve 3.5mm kulaklık girişinin olduğu belirtilmiş. Google Pixel 4a'nın 12-14 Mayıs tarihlerinde çevrimiçi olarak yapılması planlanan Google I/0 2020 konferansında tanıtılması bekleniyor. Ancak şirket henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmış değil.

https://pocketnow.com/google-pixel-4a-hands-on-images-show-punch-hole-display-and-fabric-case

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