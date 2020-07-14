Samsung Galaxy Note 20'nin tasarımı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

Mobil sektördeki en son gelişmelerle ilgili güvenilir bilgiler paylaşan Ice Universe isimli Twitter kullanıcısı bu kez Samsung Galaxy Note 20'nin standart versiyonuna ait render görüntülerini yayınladı.

İlginizi Çekebilir

Samsung Galaxy Note 20'nin muhtemel tasarımı ortaya çıktı

Ayrıca Bkz. "iPhone 12 serisinin pil kapasitesi ortaya çıktı"

Akıllı telefonun ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip olduğu görülüyor. Arka panelindeki dikdörtgen kamera ünitesinde üç görüntü sensörü ve bir LED flaş var. Selfie kamerası ise ekranın üst kısmının ortasındaki deliğe yerleştirilmiş.

Tam Boyutta Gör

Note 10'dan daha uzun

Ice Universe aynı zamanda Galaxy Note 20 ile Galaxy Note 10'u yanyana görebileceğimiz görseller de paylaştı. Yayınlanan görüntüler iki modeli boyut anlamında karşılaştırmamızı sağlıyor.

Tam Boyutta Gör

Note 20'nin Note 10'dan 1 cm daha uzun olacağı şirkete yakın kaynaklar tarafından doğrulanmıştı. Ayrıca yeni modelin düz ekran taşıyacağını belirtelim. Samsung Galaxy Note 20 ve 20 Ultra'nın duyurusu 5 Ağustos'ta Galaxy Unpacked 2020 etkinliğinde yapılacak.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1282868713008455680

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.