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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy Note 20'nin tasarımı ortaya çıktı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni Note serisi telefonunu önümüzdeki ay düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak. Galaxy Note 20'nin tasarımını açığa çıkaran yeni görüntüler yayınlandı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy Note 20'nin tasarımı ortaya çıktı
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    Mobil sektördeki en son gelişmelerle ilgili güvenilir bilgiler paylaşan Ice Universe isimli Twitter kullanıcısı bu kez Samsung Galaxy Note 20'nin standart versiyonuna ait render görüntülerini yayınladı.

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    Akıllı telefonun ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip olduğu görülüyor. Arka panelindeki dikdörtgen kamera ünitesinde üç görüntü sensörü ve bir LED flaş var. Selfie kamerası ise ekranın üst kısmının ortasındaki deliğe yerleştirilmiş.

    Samsung Galaxy Note 20'nin tasarımı ortaya çıktı
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    Note 10'dan daha uzun

    Ice Universe aynı zamanda Galaxy Note 20 ile Galaxy Note 10'u yanyana görebileceğimiz görseller de paylaştı. Yayınlanan görüntüler iki modeli boyut anlamında karşılaştırmamızı sağlıyor.

    Samsung Galaxy Note 20'nin tasarımı ortaya çıktı
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    Note 20'nin Note 10'dan 1 cm daha uzun olacağı şirkete yakın kaynaklar tarafından doğrulanmıştı. Ayrıca yeni modelin düz ekran taşıyacağını belirtelim. Samsung Galaxy Note 20 ve 20 Ultra'nın duyurusu 5 Ağustos'ta Galaxy Unpacked 2020 etkinliğinde yapılacak.



    https://twitter.com/UniverseIce/status/1282868713008455680 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    yakupyasar1 19 dk.
    her yer telefon haberleri yeter ama artık
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    Jevreyzist 48 dk.
    Edge nasıl olmaz,biraz kıvrımlı olsaydı,tasarım olarak çok beğeniyorum. Note 10+ alacağım kesinleşti.
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    Whippoorwill 49 dk.
    Süreyya Hanım.
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    sezer1578 (sezer ) 2 sa.
    edge tasarım olmayacak mı?
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    max_style (murat topcu) 2 sa.
    içim şişti telefon habelerinden
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    tekin-71 (Fatih Tekin) 2 sa.
    Pop up kamera olsaydi, albesinisi olurdu yurtdışında refah içinde yaşayan kullanıcılara
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