Google Pixel 5'in yüksek kaliteli görselleri yayınlandı

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Mobil sektörün en güvenilir sızıntı kaynaklarının başında gelen Evan Blass, Google Pixel 5'in yüksek kaliteli görsellerini yayınladı.

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Google Pixel 5 ilk kez canlı olarak görüntülendi

Akıllı telefonun görüntülerini daha önce görmüştük. Ancak bu kez cihaza her açıdan ve iki farklı renkte bakma fırsatına sahibiz.

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Mat arka panelle gelecek

Görüldüğü üzere Pixel 5, nane yeşili ve siyah renk seçenekleriyle gelecek. Akıllı telefonun arka panelinin ise mat bir kaplamaya sahip olduğu anlaşılıyor.

Pixel 5, Pixel 4'ten daha ucuz olacak gibi görünse de esasında bu başlangıç fiyatı için geçerli olacak. Bu yaklaşımın tüketicilere hitap edip etmeyeceğini ise satışlar gösterecek.

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Google Pixel 5'in Qualcomm Snapdragon 765G yonga setinden güç alması bekleniyor. Akıllı telefon 90 Hz tazeleme oranı sunan 6 inç OLED ekran taşıyacak.

Cihazın 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile donatılmış tek varyantı olacak. Ayrıca 18 watt hızlı şarj ve 5 watt ters şarjı destekleyen 4.080 mAh pil içereceğini de belirtelim.

https://twitter.com/evleaks/status/1309076709187166210

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