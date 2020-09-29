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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Pixel 5'in yüksek kaliteli görselleri yayınlandı

    Çok yakında tanıtılacak Google Pixel 5'in canlı fotoğrafları daha önce internete düşmüştü. Şimdi ise akıllı telefonun yüksek kaliteli basın görselleri paylaşıldı.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Google Pixel 5'in yüksek kaliteli görselleri yayınlandı
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    Mobil sektörün en güvenilir sızıntı kaynaklarının başında gelen Evan Blass, Google Pixel 5'in yüksek kaliteli görsellerini yayınladı.

    Ayrıca Bkz. "Apple, iPhone 12 mini ve iPhone 12'yi 5 Ekim'de mağazalara gönderecek"

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    Akıllı telefonun görüntülerini daha önce görmüştük. Ancak bu kez cihaza her açıdan ve iki farklı renkte bakma fırsatına sahibiz.

    Google Pixel 5'in yüksek kaliteli görselleri yayınlandı
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    Mat arka panelle gelecek

    Görüldüğü üzere Pixel 5, nane yeşili ve siyah renk seçenekleriyle gelecek. Akıllı telefonun arka panelinin ise mat bir kaplamaya sahip olduğu anlaşılıyor.

    Pixel 5, Pixel 4'ten daha ucuz olacak gibi görünse de esasında bu başlangıç fiyatı için geçerli olacak. Bu yaklaşımın tüketicilere hitap edip etmeyeceğini ise satışlar gösterecek.

    Google Pixel 5'in yüksek kaliteli görselleri yayınlandı
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    Google Pixel 5'in Qualcomm Snapdragon 765G yonga setinden güç alması bekleniyor. Akıllı telefon 90 Hz tazeleme oranı sunan 6 inç OLED ekran taşıyacak.

    Cihazın 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile donatılmış tek varyantı olacak. Ayrıca 18 watt hızlı şarj ve 5 watt ters şarjı destekleyen 4.080 mAh pil içereceğini de belirtelim.



    https://twitter.com/evleaks/status/1309076709187166210 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 (X Y) 16 dk.
    Gec ve ucuz donanimli olmus :/ ... Onceki Pixel serilerine aykiri bir islemci ve kamera ( kamerasi yerinde sayiyor :/ ) ...
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    eminalkan_ 1 sa.
    Neden hala ekrandan parmak izi okyucusu yok.
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    th9 1 sa.
    kim alıyo şu telefonuda hala çıkarıyolar
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