Google Pixel 5, Motion Sense özelliğine sahip olmayabilir

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9to5Google internet sitesinden Stephen Hall, Google'ın yeni amiral gemisi telefonu hakkında bazı detaylar paylaştı. Deneyimli editöre göre Pixel 5 serisi geçen yıl piyasaya sürülen Pixel 4'teki "Motion Sense" özelliğine sahip olmayabilir.

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Motion Sense teknolojisi sayesinde Pixel telefonları "dokunmadan" sadece el hareketleriyle kontrol etmek mümkün olabiliyor. Akıllı telefon, üst çerçevede yer alan Soli sensörü sayesinde kullanıcıların el hareketlerini algılayarak buna göre tepki verebiliyor. Mesela ellerinizi sallayarak alarmı veya gelen aramayı sessize alabildiğiniz gibi çalan şarkıyı da atlayabiliyorsunuz.

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Dezavantajları fazla

Motion Sense hoş bir özellik gibi görünse de kullanıcılardan tepki aldı. Sebebi ise çok fazla enerji tüketmesi. Ayrıca Soli sensörünün üst çerçevede yer kaplaması "çerçevesiz" tasarım açısından büyük bir dezavantaj.

Buna ek olarak, Soli radar yongası 60 GHz mmWave frekans bandını kullandığı için Motion Sense tüm ülkelerde çalışmıyor. Bu nedenle yeni Pixel 5'in hem Soli sensörünü hem de Motion Sense işlevini kaybetmesi pek de sürpriz olmayacak.

https://twitter.com/hallstephenj/status/1261389680731475973

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