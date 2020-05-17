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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Pixel 5, Motion Sense özelliğine sahip olmayabilir

    Google'ın yeni amiral gemisi telefonuyla ilgili detaylar netleşiyor. Gelen son bilgiler Pixel 5 serisinin bir önceki nesilde gördüğümüz Motion Sense özelliğinden yoksun olacağını gösteriyor.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Google Pixel 5, Motion Sense özelliğine sahip olmayabilir
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    9to5Google internet sitesinden Stephen Hall, Google'ın yeni amiral gemisi telefonu hakkında bazı detaylar paylaştı. Deneyimli editöre göre Pixel 5 serisi geçen yıl piyasaya sürülen Pixel 4'teki "Motion Sense" özelliğine sahip olmayabilir.

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    Ayrıca Bkz. "Google Pixel 4a, iPhone SE'den daha ucuz olacak"

    Motion Sense teknolojisi sayesinde Pixel telefonları "dokunmadan" sadece el hareketleriyle kontrol etmek mümkün olabiliyor. Akıllı telefon, üst çerçevede yer alan Soli sensörü sayesinde kullanıcıların el hareketlerini algılayarak buna göre tepki verebiliyor. Mesela ellerinizi sallayarak alarmı veya gelen aramayı sessize alabildiğiniz gibi çalan şarkıyı da atlayabiliyorsunuz.

    Google Pixel 5, Motion Sense özelliğine sahip olmayabilir
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    Dezavantajları fazla

    Motion Sense hoş bir özellik gibi görünse de kullanıcılardan tepki aldı. Sebebi ise çok fazla enerji tüketmesi. Ayrıca Soli sensörünün üst çerçevede yer kaplaması "çerçevesiz" tasarım açısından büyük bir dezavantaj.

    Buna ek olarak, Soli radar yongası 60 GHz mmWave frekans bandını kullandığı için Motion Sense tüm ülkelerde çalışmıyor. Bu nedenle yeni Pixel 5'in hem Soli sensörünü hem de Motion Sense işlevini kaybetmesi pek de sürpriz olmayacak.



    https://twitter.com/hallstephenj/status/1261389680731475973 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    cangunner (Can G) 13 sa.
    Android cihaz üreticileri bu tarz konularda çok tutarsız. Amiral gemisinde bir gidiyorlar hafıza kartını kaldırıyorlar, sonraki sene hafıza kartı ekliyorlar, bir gidiyorlar tek kamerada çift aralıklı diyafram kullanıyor, sonraki sene tek diyaframa dönüyorlar, bir gidiyorlar iris tarayıcı koyuyorlar, sonraki sene kaldırıyorlar vs vs.
    Apple bu konularda daha tutarlı, sürekli üzerine koyuyor. Şuan bildiğim kadarıyla 3D touch özelliğini donanımsal olarak kaldırdı. Onun dışında böyle radikal bir değişiklik olduğunu hatırlamıyorum.
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    smart1978 (X Y) 14 sa.
    Lidar sensoru ile gelsin bari ....
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