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    Google Pixel 5 ve Pixel 4a 5G'nin fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı

    Google'ın piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni Pixel telefonların detayları netleşiyor. Vodafone Almanya veritabanında listelenen cihazların fiyatı ve çıkış tarihi internete sızdırıldı.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Google Pixel 5 ve Pixel 4a 5G'nin fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı
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    Vodafone Almanya veritabanında Google Pixel 5 ve Pixel 4a 5G isimli iki yeni akıllı telefon listelendi. Tabloya göre cihazlar 25 Eylül tarihinde sadece siyah renkte satışa sunulacaklar. Google Pixel 5 XL ise tabloda yer almıyor.

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    YouTube kanalı Techcheck'e göre Google Pixel 5, 630 euro fiyat etiketiyle çıkış yapacak. Akıllı telefonun Snapdragon 765G yonga setiyle geleceği bildiriliyor. Pixel 4a 5G ise tüketicilere 487 euro'ya mal olacak.

    Google Pixel 5 ve Pixel 4a 5G'nin fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı
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    Pixel 4a 5G hakkında bilinenler

    Daha önceki sızıntılar Pixel 4a 5G'nin Snapdragon 765G yonga setiyle güçlendirileceğini ortaya koymuştu. Ayrıca cihaz 6.1 - 6.2 inç boyutunda bir ekran taşıyacak. Pixel 4a 5G tıpkı Pixel 5 gibi çift arka kamera sistemiyle piyasaya sürülecek.



    https://stadt-bremerhaven.de/google-pixel-5-und-4a-5g-vodafone-deutschland-nennt-voraussichtlichen-termin Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    yinalibıldırım 6 gün yeni yorumcu en beğenilen formgonder2055
    Herkes kaçıyor, Google neden gelsin hocam ?
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    hey 5 gün
    Google dan şikayet etmeyin hiç boşuna, satılacak mal olsa ithalatçılar çoktan getirirdi, talep yok ki gelmiyor :)
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    kill1033 (İlkan Akten) 5 gün hey
    İthalatçıların talep topladığı bir yer varsa söyleyin biz de bilelim. Ona göre talepte bulunuruz.
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    formgonder2055 (regaip duman) 6 gün
    yıl olmuş 2020 google pixel hala ülkemizde satılmıyor. google çok yavaş ve kötü pazarlama bakımından. huawi ximoni pokimi zokimo vs. gibi çin malı cihazlar aldı başını gitti, google hala yerinde sayıyor, marka gücünü kullanamıyor.
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    yinalibıldırım 6 gün yeni yorumcu formgonder2055
    Herkes kaçıyor, Google neden gelsin hocam ?
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    gun (Gün Oksay) 6 gün formgonder2055
    Google aslında büyümek istemiyor biraz ondan. Sonuçta alacağı pazar iş yaptığı ortaklarının pazarı.
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