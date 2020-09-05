Google Pixel 5 ve Pixel 4a 5G'nin fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı

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Vodafone Almanya veritabanında Google Pixel 5 ve Pixel 4a 5G isimli iki yeni akıllı telefon listelendi. Tabloya göre cihazlar 25 Eylül tarihinde sadece siyah renkte satışa sunulacaklar. Google Pixel 5 XL ise tabloda yer almıyor.

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YouTube kanalı Techcheck'e göre Google Pixel 5, 630 euro fiyat etiketiyle çıkış yapacak. Akıllı telefonun Snapdragon 765G yonga setiyle geleceği bildiriliyor. Pixel 4a 5G ise tüketicilere 487 euro'ya mal olacak.

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Pixel 4a 5G hakkında bilinenler

Daha önceki sızıntılar Pixel 4a 5G'nin Snapdragon 765G yonga setiyle güçlendirileceğini ortaya koymuştu. Ayrıca cihaz 6.1 - 6.2 inç boyutunda bir ekran taşıyacak. Pixel 4a 5G tıpkı Pixel 5 gibi çift arka kamera sistemiyle piyasaya sürülecek.

https://stadt-bremerhaven.de/google-pixel-5-und-4a-5g-vodafone-deutschland-nennt-voraussichtlichen-termin

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