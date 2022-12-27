Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google Pixel 7'de yeni sorun: Durduk yere kamera camı çatlıyor

    Pixel serilerinde yaşanan kronik sorunlar Google'ın epey bir başını ağrıtmıştı. Şimdi de Pixel 7 telefonlarda kamera camının kırılmasına yol açan bir sorun ortaya çıktı.
    Oy Ver
    Google Pixel 7'de yeni sorun: Durduk yere kamera camı çatlıyor Tam Boyutta Gör
    Geçmişte, Pixel 6 serisinin ekran altı parmak izi tarayıcısını yavaş veya zaman zaman işlevsiz hale getiren bir sorundan muzdarip olduğunu bildirmiştik. Benzer şekilde, cihazların WiFi bağlantılarında da sorunlar ortaya çıkmıştı. Neyse ki Google, yeni Pixel 7 serisi ile kullanıcıların beğenisini kazandı. Ancak bu uzun sürmeyebilir.

    Pixel 7'nin durduk yere kamera camı çatlıyor

    Bugün Reddit ve Twitter üzerinden şikayetlerini dile getiren birçok Pixel 7 sahibi, cihazlarının arka kamera modülünün çatladığını gösteren fotoğraflar paylaşmaya başladı. Bu kullanıcılardan ilki, ''Bir ay bile olmadı, hiçbir düşme yok ve telefonun kılıfı var. Bunun benim sorunum olduğu söylendi. Bu kesinlikle bir üretim kusuru ve tek bir kusurun ben olmadığımı biliyorum. Lütfen bunu düzelt Google!’’ sözlerini dile getirdi.

    Google Pixel 7'de yeni sorun: Durduk yere kamera camı çatlıyor Tam Boyutta Gör
    İkinci kullanıcı ise, ''Telefonumu cebimden çıkardım ve arka kamera camı kırıktı. Cebimdeyken bir köşeye çarpmış olmalıyım. Bu sorunla başka biri karşılaştı mı?  Mağazalarını aradım ve henüz hiç kimsenin yedek parçası yok.'' açıklamasında bulundu.

    İkinci paylaşımda kusurun bir fiziksel darbeden kaynaklanabileceği belirtilse de, benzer bir sorunla karşılaşan birden fazla rapor olduğundan bu durum Pixel 7 serisinde kronik bir soruna işaret ediyor olabilir. Paylaşılan sorunlar hakkında, Google cephesinden henüz bir yanıt paylaşılmadı. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 saat önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

    Profil resmi
    vjdrsjejv 5 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A74
    OPPO A74
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız