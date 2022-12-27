Tam Boyutta Gör Geçmişte, Pixel 6 serisinin ekran altı parmak izi tarayıcısını yavaş veya zaman zaman işlevsiz hale getiren bir sorundan muzdarip olduğunu bildirmiştik. Benzer şekilde, cihazların WiFi bağlantılarında da sorunlar ortaya çıkmıştı. Neyse ki Google, yeni Pixel 7 serisi ile kullanıcıların beğenisini kazandı. Ancak bu uzun sürmeyebilir.

Pixel 7'nin durduk yere kamera camı çatlıyor

Bugün Reddit ve Twitter üzerinden şikayetlerini dile getiren birçok Pixel 7 sahibi, cihazlarının arka kamera modülünün çatladığını gösteren fotoğraflar paylaşmaya başladı. Bu kullanıcılardan ilki, ''Bir ay bile olmadı, hiçbir düşme yok ve telefonun kılıfı var. Bunun benim sorunum olduğu söylendi. Bu kesinlikle bir üretim kusuru ve tek bir kusurun ben olmadığımı biliyorum. Lütfen bunu düzelt Google!’’ sözlerini dile getirdi.

Tam Boyutta Gör İkinci kullanıcı ise, ''Telefonumu cebimden çıkardım ve arka kamera camı kırıktı. Cebimdeyken bir köşeye çarpmış olmalıyım. Bu sorunla başka biri karşılaştı mı? Mağazalarını aradım ve henüz hiç kimsenin yedek parçası yok.'' açıklamasında bulundu.

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İkinci paylaşımda kusurun bir fiziksel darbeden kaynaklanabileceği belirtilse de, benzer bir sorunla karşılaşan birden fazla rapor olduğundan bu durum Pixel 7 serisinde kronik bir soruna işaret ediyor olabilir. Paylaşılan sorunlar hakkında, Google cephesinden henüz bir yanıt paylaşılmadı.

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Google Pixel 7'de yeni sorun: Durduk yere kamera camı çatlıyor