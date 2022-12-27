Google Pixel 7'de yeni sorun: Durduk yere kamera camı çatlıyor

Pixel 7'nin durduk yere kamera camı çatlıyor
Bugün Reddit ve Twitter üzerinden şikayetlerini dile getiren birçok Pixel 7 sahibi, cihazlarının arka kamera modülünün çatladığını gösteren fotoğraflar paylaşmaya başladı. Bu kullanıcılardan ilki, ''Bir ay bile olmadı, hiçbir düşme yok ve telefonun kılıfı var. Bunun benim sorunum olduğu söylendi. Bu kesinlikle bir üretim kusuru ve tek bir kusurun ben olmadığımı biliyorum. Lütfen bunu düzelt Google!’’ sözlerini dile getirdi.
İkinci paylaşımda kusurun bir fiziksel darbeden kaynaklanabileceği belirtilse de, benzer bir sorunla karşılaşan birden fazla rapor olduğundan bu durum Pixel 7 serisinde kronik bir soruna işaret ediyor olabilir. Paylaşılan sorunlar hakkında, Google cephesinden henüz bir yanıt paylaşılmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d