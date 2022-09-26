Google Pixel 7 özellikleri sızdırıldı: 30w hızlı şarj desteğiyle geliyor

Google Pixel 7 modellerine görmemize az bir zaman kaldı. 6 Ekim’de Pixel 7 ve Pixel 7 Pro akıllı telefonlar başta olmak üzere Pixel Watch dahil bir dizi yeni Google ürünü göreceğiz. Etkinliğe sayılı günler kala Pixe 7 özellikleri ortaya çıktı.

Google Pixel 7 ve Pixel 7 Pro videoda görüntülendi 1 ay önce eklendi

Yogesh Brar, Google’ın önümüzdeki hafta tanıtacağı yeni telefonu Pixel 7’nin teknik özelliklerini paylaştı. Pixel 7’ye Tensor G2 işlemci güç verecek. 8GB + 128GB / 256GB depolama alanı seçeneği sunacak. 6.3 inç FHD+ çözünürlük sunan 90Hz OLED ekrana sahip olacak model, 4700 mAh bataryadan güç alacak. Bataryanın 30W hızlı şarj ve kablosuz şarj desteği sunacağı söyleniyor. Hatırlatma açısından, Pixel 6 modelinde 4614 mAh batarya mevcuttu ve 30W kablolu şarj desteği sunuyordu.

Kamera detaylarına gelince, Pixel 7’nin 50MP ana, 12MP ultra geniş kameraya sahip olacağı bilgisi paylaşıldı. Ön kamera sensörü de 8MP’den 11MP’e çıkarılmış. Yeni paylaşılan kamera detayları, önceki sızıntıyla uyumlu. Stereo hoparlör, Bluetooth LE, Titan çip desteği, paylaşılan diğer Pixel özellikleri arasında.

Google Pixel 7 beklenen özellikleri

Ekran: 6.3 inç, Full HD+ çözünürlük, 90Hz, OLED

İşlemci: Google Tensor G2 SoC

Arka kamera: 50MP + 12MP

Ön kamera: 11MP

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 128GB / 256GB

Batarya: 4700 mAh, 30w hızlı şarj

İşletim sistemi: Android 13

Google Pixel 7 ne zaman çıkacak?

Google Pixel 7 ve Pixel 7 Pro, 6 Ekim'de düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak. Google Pixel 7 Pro fiyat bilgisini merak edenler için sızıntılar şu yönde:

Google Pixel 7 serisinin fiyatı ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

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