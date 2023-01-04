Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google Pixel 7a kanlı canlı görüntülendi: İşte tasarımı

    Geçtiğimiz Ekim ayında Pixel 7 ve Pixel 7 Pro’yu piyasaya süren Google, bütçe odaklı Pixel 7a modelini duyurmaya hazırlanıyor. Bugün yeni telefon, ilk kez canlı olarak görüntülendi. 
    Oy Ver
    Google Pixel 7a kanlı canlı görüntülendi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında Pixel cihazlar ile varlık gösteren Google, uygun fiyatlı Pixel 7a modelini yılın ilk çeyreği bitmeden piyasaya sürecek. Bu tanıtıma haftalar kala, Vietnam'da bulunan bir kullanıcı tarafından Pixel 7a'nın canlı görüntüleri paylaşıldı. Her yıl yeni bir Pixel A serisi cihaz ile kullanıcıların karşısına çıkan Google bu kez neler sunacak? İşte detaylar

    Pixel 7a'nın tasarımı belli oldu

    Paylaşılan görüntülere bakıldığında, Pixel 7a’nın büyük oranda Pixel 7 Pro’dan izler taşıyacağını söyleyebiliriz. Zira geçtiğimiz günlerde sızdırılan görseller de buna işaret ediyordu. Ancak yeni akıllı telefon, kalın çerçeve tasarımı ile ana modelden ayrılacak. Ayrıca yeni video, Pixel 7a’nın 90Hz yenileme hızı ve çift SIM desteğine sahip olacağını da doğruluyor.

    Google, Pixel 7a'nın özelliklerini henüz onaylamadı. Ancak yakın zamanlı sızıntılar, akıllı telefonun FHD+ ekran, çift arka kamera, 5W kablosuz şarj ve ekran içi parmak izi sensörüne sahip olacağını gösteriyor. Bütçe dostu bir fiyatlandırma ile gelecek Pixel 7a'nın 2023 yılında düzenlenecek Google I/O konferansında tanıtılması bekleniyor. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Realme C3i
    Realme C3i
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP14 Diz&#252;st&#252; Bilgisayar
    HP14 Dizüstü Bilgisayar
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız