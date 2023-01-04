Google Pixel 7a kanlı canlı görüntülendi: İşte tasarımı

Pixel 7a'nın tasarımı belli oldu
Paylaşılan görüntülere bakıldığında, Pixel 7a’nın büyük oranda Pixel 7 Pro’dan izler taşıyacağını söyleyebiliriz. Zira geçtiğimiz günlerde sızdırılan görseller de buna işaret ediyordu. Ancak yeni akıllı telefon, kalın çerçeve tasarımı ile ana modelden ayrılacak. Ayrıca yeni video, Pixel 7a’nın 90Hz yenileme hızı ve çift SIM desteğine sahip olacağını da doğruluyor.
Google, Pixel 7a'nın özelliklerini henüz onaylamadı. Ancak yakın zamanlı sızıntılar, akıllı telefonun FHD+ ekran, çift arka kamera, 5W kablosuz şarj ve ekran içi parmak izi sensörüne sahip olacağını gösteriyor. Bütçe dostu bir fiyatlandırma ile gelecek Pixel 7a'nın 2023 yılında düzenlenecek Google I/O konferansında tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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