Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında Pixel cihazlar ile varlık gösteren Google, uygun fiyatlı Pixel 7a modelini yılın ilk çeyreği bitmeden piyasaya sürecek. Bu tanıtıma haftalar kala, Vietnam'da bulunan bir kullanıcı tarafından Pixel 7a'nın canlı görüntüleri paylaşıldı. Her yıl yeni bir Pixel A serisi cihaz ile kullanıcıların karşısına çıkan Google bu kez neler sunacak? İşte detaylar

Pixel 7a'nın tasarımı belli oldu

Paylaşılan görüntülere bakıldığında, Pixel 7a’nın büyük oranda Pixel 7 Pro’dan izler taşıyacağını söyleyebiliriz. Zira geçtiğimiz günlerde sızdırılan görseller de buna işaret ediyordu. Ancak yeni akıllı telefon, kalın çerçeve tasarımı ile ana modelden ayrılacak. Ayrıca yeni video, Pixel 7a’nın 90Hz yenileme hızı ve çift SIM desteğine sahip olacağını da doğruluyor.

Google Pixel 7a'dan ilk görüntü geldi 1 ay önce eklendi

Google, Pixel 7a'nın özelliklerini henüz onaylamadı. Ancak yakın zamanlı sızıntılar, akıllı telefonun FHD+ ekran, çift arka kamera, 5W kablosuz şarj ve ekran içi parmak izi sensörüne sahip olacağını gösteriyor. Bütçe dostu bir fiyatlandırma ile gelecek Pixel 7a'nın 2023 yılında düzenlenecek Google I/O konferansında tanıtılması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Google Pixel 7a kanlı canlı görüntülendi: İşte tasarımı