Tam Boyutta Gör Google'ın yeni serisi Pixel 8'in yakın bir zamanda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Seriden Pixel 8 Pro ise yakın bir zamanda Google Store'un Google Abonelikleri ve Hizmetleri kısmında yanlışlıkla ortaya çıktı.

İşte Google Pixel 8 Pro'nun beklenen özellikleri:

Google Store'un Google Abonelikleri ve Hizmetleri sayfasında yukarıdaki resim ile ortaya çıkan Google Pixel 8 Pro, 2992 x 1344 piksel çözünürlük ve 1600 nit maksimum parlaklık desteğine sahip 6,7 inçlik bir ekrana sahip olacak.

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Google Tensor G3 SoC'den güç alacak cihaz, 8/12GB LPDDR5 RAM ile birlikte 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleriyle piyasaya çıkacak. Isocell GN2 birincil sensöre sahip olacak cihaz, daha iyi ışık işleme, 8K/30 fps video çekimi ve kademeli HDR desteği sunacak. Bunun yanı sıra 64MP Sony IMX787 ultra geniş kamera ve 48MP Samsung GM5 telefoto lensten oluşacak arka kamera kurulumuna sahip cihaz, kaputun altında 4950 mAh bataryadan güç alacak.

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Google Pixel 8 Pro, Google Store'da yeni görseliyle ortaya çıktı