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    Anlık Bildirim

    Pixel 8 Pro, Google Store'da yeni görseliyle ortaya çıktı

    Pixel 8 Pro, yakın bir zamanda sessizce Google Store'da görüntülendi. Böylece cihazın yeni görseli de ortaya çıktı. İşte cihazın beklenen özellikleri ve yeni görseli:
    Google Pixel 8 Pro, Google Store'da yeni görseliyle ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Google'ın yeni serisi Pixel 8'in yakın bir zamanda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Seriden Pixel 8 Pro ise yakın bir zamanda Google Store'un Google Abonelikleri ve Hizmetleri kısmında yanlışlıkla ortaya çıktı. 

    İşte Google Pixel 8 Pro'nun beklenen özellikleri:

    Google Store'un Google Abonelikleri ve Hizmetleri sayfasında yukarıdaki resim ile ortaya çıkan Google Pixel 8 Pro, 2992 x 1344 piksel çözünürlük ve 1600 nit maksimum parlaklık desteğine sahip 6,7 inçlik bir ekrana sahip olacak. 

    Google Tensor G3 SoC'den güç alacak cihaz, 8/12GB LPDDR5 RAM ile birlikte 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleriyle piyasaya çıkacak. Isocell GN2 birincil sensöre sahip olacak cihaz, daha iyi ışık işleme, 8K/30 fps video çekimi ve kademeli HDR desteği sunacak. Bunun yanı sıra 64MP Sony IMX787 ultra geniş kamera ve 48MP Samsung GM5 telefoto lensten oluşacak arka kamera kurulumuna sahip cihaz, kaputun altında 4950 mAh bataryadan güç alacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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