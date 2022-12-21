Google Pixel 8 serisi iddialı kamera özellikleriyle geliyor

Pixel 8 serisi Samsung'un ISOCELL GN2 sensörünü kullanabilir
Twitter paylaşımında Wojciechowski, Google Camera Go uygulamasının Kademeli HDR özelliğine destek kazandığını ve uygulama kodlarında sırasıyla Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun yer aldığını açıkladı. Bu durum bizlere yaklaşan akıllı telefonların Samsung'un yeni ISOCELL GN2 sensörü ile gelebileceğini gösteriyor.
Hatırlamak gerekirse Kademeli HDR, kısa, orta ve uzun pozlamalarda birden çok kareyi yakalamak için aynı piksel dizisi üzerinde dinamik aralığın artırılmasını sağlayan bir özellik olarak karşımıza çıktı. Samsung'un ISOCELL GN2 sensörü ile birlikte tanıtılan bu özellik, daha gelişmiş ve kaliteli kareler yakalamayı mümkün kılıyor.
Günümüzde Google, mevcut Pixel 7 serisi telefonlarda Samsung ISOCELL GN1 sensörünü kullanıyor. Daha büyük bir sensör boyutu ve Kademeli HDR ile gelen GN2'nin ise Pixel 8 serisinde önemli bir gelişmeye işaret edeceğini söyleyebiliriz.
Ayrıca Wojciechowski, Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun yanı sıra Pixel Tablet Pro'nun varlığını da doğruladı.Pixel 8 serisi ile aynı uygulama kodunda yer alan bu yeni tablet, temel modelin daha güçlü bir sürümü olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...