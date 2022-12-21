Tam Boyutta Gör APK'lar üzerinden yaklaşan Google cihazları ve özellikleri hakkında bilgiler ortaya çıkaran Kubo Wojciechowski, şimdi de Pixel 8 ve Pixel 8 Pro hakkında ilk bilgilere ulaşmayı başardı. Yaklaşan akıllı telefonlar, kamera tarafında iddialı geliyor.

Pixel 8 serisi Samsung'un ISOCELL GN2 sensörünü kullanabilir

Twitter paylaşımında Wojciechowski, Google Camera Go uygulamasının Kademeli HDR özelliğine destek kazandığını ve uygulama kodlarında sırasıyla Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun yer aldığını açıkladı. Bu durum bizlere yaklaşan akıllı telefonların Samsung'un yeni ISOCELL GN2 sensörü ile gelebileceğini gösteriyor.

Hatırlamak gerekirse Kademeli HDR, kısa, orta ve uzun pozlamalarda birden çok kareyi yakalamak için aynı piksel dizisi üzerinde dinamik aralığın artırılmasını sağlayan bir özellik olarak karşımıza çıktı. Samsung'un ISOCELL GN2 sensörü ile birlikte tanıtılan bu özellik, daha gelişmiş ve kaliteli kareler yakalamayı mümkün kılıyor.

Günümüzde Google, mevcut Pixel 7 serisi telefonlarda Samsung ISOCELL GN1 sensörünü kullanıyor. Daha büyük bir sensör boyutu ve Kademeli HDR ile gelen GN2'nin ise Pixel 8 serisinde önemli bir gelişmeye işaret edeceğini söyleyebiliriz.

Pixel 7 ve Pixel 7 Pro'nun yedek parçaları satışa çıktı 3 gün önce eklendi

Ayrıca Wojciechowski, Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun yanı sıra Pixel Tablet Pro'nun varlığını da doğruladı.Pixel 8 serisi ile aynı uygulama kodunda yer alan bu yeni tablet, temel modelin daha güçlü bir sürümü olacak.

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Google Pixel 8 serisi iddialı kamera özellikleriyle geliyor