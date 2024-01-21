Google Pixel 8 ailesi için yeni renk seçeneği yolda: Nane yeşili

Pixel 8 ve Pixel 8 Pro için yeni renk seçeneği gelecek hafta geliyor
Google, iPhone 15 ve Galaxy S24 serisi yüzünden popülerliği azalan Pixel 8 ailesini yeniden canlandırmaya hazırlanıyor. Firma, ABD web sitesini güncelledi ve bir geri sayıma yer verdi. Güncellenen web mağazası, Pixel 8’in üzerine nane yeşili bir boya serpildiğini gösteren bir animasyona yer veriyor. Ayrıca sitenin URL’si de ‘’pixel-mint’’ yani Pixel nanesi uzantısı ile bitiyor.
Google, Pixel 8 ailesini Obsidiyen, Hazel, Defne, Gül ve Porselen renk seçenekleri ile satışa sunmuştu. Nane yeşili, Pixel 8 serisi için dikkat çekici bir seçenek olacaktır. Web sitesinde bulunan geri sayıma göre Pixel 8’in yeni renk seçeneği 25 Ocak’ta satışa sunulacak. Cihazın, renk dışında herhangi bir farklılığa sahip olması beklenmiyor.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.