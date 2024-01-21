Google Pixel 8 ailesi için yeni renk seçeneği yolda: Nane yeşili

Tam Boyutta Gör Google’ın geçtiğimiz aylarda tanıttığı Pixel 8 ailesi, firmanın ürettiği en başarılı akıllı telefon ailesi olmayı başardı. Pixel 8 ve Pixel 8 Pro; işlemci ve grafik performansında birçok akıllı telefonun gerisinde kalsa da yapay zekâ destekli özellikleri, kamera sistemi ve fiyatlandırması ile dikkat çekmeyi başardı. Görünüşe göre Google, başarılı telefon ailesi için yeni bir renk seçeneği hazırlıyor.

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Pixel 8 ve Pixel 8 Pro için yeni renk seçeneği gelecek hafta geliyor

Google, iPhone 15 ve Galaxy S24 serisi yüzünden popülerliği azalan Pixel 8 ailesini yeniden canlandırmaya hazırlanıyor. Firma, ABD web sitesini güncelledi ve bir geri sayıma yer verdi. Güncellenen web mağazası, Pixel 8’in üzerine nane yeşili bir boya serpildiğini gösteren bir animasyona yer veriyor. Ayrıca sitenin URL’si de ‘’pixel-mint’’ yani Pixel nanesi uzantısı ile bitiyor.

Google, Pixel 8 ailesini Obsidiyen, Hazel, Defne, Gül ve Porselen renk seçenekleri ile satışa sunmuştu. Nane yeşili, Pixel 8 serisi için dikkat çekici bir seçenek olacaktır. Web sitesinde bulunan geri sayıma göre Pixel 8’in yeni renk seçeneği 25 Ocak’ta satışa sunulacak. Cihazın, renk dışında herhangi bir farklılığa sahip olması beklenmiyor.



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Pixel 8 için yeni renk seçeneği yolda