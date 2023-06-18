Tam Boyutta Gör Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro’nun Ekim ayında resmî olarak tanıtılması bekleniyor. Yeni Google telefonların kamera özellikleri bu ayın başlarında ortaya çıkmıştı. Şimdi de saf Android telefonların ekran özellikleri sızdırıldı. Google, bu yıl Pro modelde düz ekrana geçiyor.

Google Pixel 8 serisinin kamera detayları ortaya çıktı 6 gün önce eklendi

Pixel 8 Pro, kavisli ekranla gelmeyecek

Pixel 8 modeli 6.3 inç ekran, Pixel 8 Pro modeli ise 6.7 inç ekrana sahip olacak. Pixel 7 Pro, kavisli kenarlı ekranla gelmişti, halefi düz ekrana sahip olacak. Pixel 8 serisinin ekran tasarımında önceki seriye kıyasla ufak değişiklikler (köşelerin biraz daha yuvarlak gelmesi gibi) olacağı söyleniyor.

Google Pixel 7 vs Pixel 8 ekran - Pixel 7 Pixel 7 Pro Pixel 8 Pixel 8 Pro Ekran boyutu 6.3 inç 6.7 inç 6.17 inç 6.7 inç Ekran kenarları Düz Kavisli Düz Düz Ekran çözünürlüğü 2400x1080 3120x1440 2400x1080 2992x1344 Piksel yoğunluğu 417 ppi 512 ppi 427 ppi 490 ppi Ekran parlaklığı 1000 nit 1000 nit 1400 nit 1600 nit Ekran yenileme hızı 90Hz 90Hz 120Hz 120Hz

Yeni rapora göre, Pixel 8, 1080 x 2400 piksel (FHD+) çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 427ppi, 1400 nit maksimum parlaklık sunan 6.17 inç ekrana sahip olacak. Pixel 7 ekranı daha küçüktü ancak daha düşük yenileme hızı (90Hz) ve piksel yoğunluğuna sahipti. Pixel 8 Pro ise 1344 x 2992 (Quad HD+) çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 490 ppi, 1600 nit tepe parlaklık sunan 6.7 inç OLED ekrana sahip olacak. Pixel 7 Pro’nun ekranı daha düşük parlaklık (1000 nite kadar) sunuyordu.

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Google Pixel 8 serisinin ekran özellikleri sızdırıldı