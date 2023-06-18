Google Pixel 8 serisinin ekran özellikleri sızdırıldı

Pixel 8 Pro, kavisli ekranla gelmeyecek
Pixel 8 modeli 6.3 inç ekran, Pixel 8 Pro modeli ise 6.7 inç ekrana sahip olacak. Pixel 7 Pro, kavisli kenarlı ekranla gelmişti, halefi düz ekrana sahip olacak. Pixel 8 serisinin ekran tasarımında önceki seriye kıyasla ufak değişiklikler (köşelerin biraz daha yuvarlak gelmesi gibi) olacağı söyleniyor.
|-
|Pixel 7
|Pixel 7 Pro
|Pixel 8
|Pixel 8 Pro
|Ekran boyutu
|6.3 inç
|6.7 inç
|6.17 inç
|6.7 inç
|Ekran kenarları
|Düz
|Kavisli
|Düz
|Düz
|Ekran çözünürlüğü
|2400x1080
|3120x1440
|2400x1080
|2992x1344
|Piksel yoğunluğu
|417 ppi
|512 ppi
|427 ppi
|490 ppi
|Ekran parlaklığı
|1000 nit
|1000 nit
|1400 nit
|1600 nit
|Ekran yenileme hızı
|90Hz
|90Hz
|120Hz
|120Hz
Yeni rapora göre, Pixel 8, 1080 x 2400 piksel (FHD+) çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 427ppi, 1400 nit maksimum parlaklık sunan 6.17 inç ekrana sahip olacak. Pixel 7 ekranı daha küçüktü ancak daha düşük yenileme hızı (90Hz) ve piksel yoğunluğuna sahipti. Pixel 8 Pro ise 1344 x 2992 (Quad HD+) çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 490 ppi, 1600 nit tepe parlaklık sunan 6.7 inç OLED ekrana sahip olacak. Pixel 7 Pro’nun ekranı daha düşük parlaklık (1000 nite kadar) sunuyordu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi