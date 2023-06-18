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    Google Pixel 8 serisinin ekran özellikleri sızdırıldı

    Pixel serisinin kamera özelliklerinden sonra Google'ın içinden bir kaynak, Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun ekran özelliklerini paylaştı.                              
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    google pixel 8 ve 8 pro ekran özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro’nun Ekim ayında resmî olarak tanıtılması bekleniyor. Yeni Google telefonların kamera özellikleri bu ayın başlarında ortaya çıkmıştı. Şimdi de saf Android telefonların ekran özellikleri sızdırıldı. Google, bu yıl Pro modelde düz ekrana geçiyor.

    Pixel 8 Pro, kavisli ekranla gelmeyecek

    Pixel 8 modeli 6.3 inç ekran, Pixel 8 Pro modeli ise 6.7 inç ekrana sahip olacak. Pixel 7 Pro, kavisli kenarlı ekranla gelmişti, halefi düz ekrana sahip olacak. Pixel 8 serisinin ekran tasarımında önceki seriye kıyasla ufak değişiklikler (köşelerin biraz daha yuvarlak gelmesi gibi) olacağı söyleniyor.

    Google Pixel 7 vs Pixel 8 ekran
    - Pixel 7 Pixel 7 Pro Pixel 8 Pixel 8 Pro
    Ekran boyutu 6.3 inç 6.7 inç 6.17 inç 6.7 inç
    Ekran kenarları Düz Kavisli Düz Düz
    Ekran çözünürlüğü 2400x1080 3120x1440 2400x1080 2992x1344
    Piksel yoğunluğu 417 ppi 512 ppi 427 ppi 490 ppi
    Ekran parlaklığı 1000 nit 1000 nit 1400 nit 1600 nit
    Ekran yenileme hızı 90Hz 90Hz 120Hz 120Hz

    Yeni rapora göre, Pixel 8, 1080 x 2400 piksel (FHD+) çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 427ppi, 1400 nit maksimum parlaklık sunan 6.17 inç ekrana sahip olacak. Pixel 7 ekranı daha küçüktü ancak daha düşük yenileme hızı (90Hz) ve piksel yoğunluğuna sahipti. Pixel 8 Pro ise 1344 x 2992 (Quad HD+) çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 490 ppi, 1600 nit tepe parlaklık sunan 6.7 inç OLED ekrana sahip olacak. Pixel 7 Pro’nun ekranı daha düşük parlaklık (1000 nite kadar) sunuyordu.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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