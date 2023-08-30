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    Motorola Edge 40 Neo'nun tasarımı ve renk seçenekleri ortaya çıktı: İşte muhtemel tasarım

    Motorola'nın yeni cihazı Moto Edge 40 Neo'nun muhtemel tasarımını 360 derece gösteren yeni bir video ortaya çıktı. İşte cihazın beklenen özellikleri ve muhtemel tasarımı:
    Motorola Edge 40 Neo'nun tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Motorola, geçtiğimiz aylarda Edge 40 serisinden Motorola Edge 40 ve Edge 40 Pro'yu piyasaya sürmüştü. Seriyi genişletmeye hazırlanan şirket şimdilerde de Motorola Edge 40 Neo üzerinde çalışmakta.

    İşte Motorola Edge 40 Neo'nun beklenen özellikleri:

    Edge 40 serisinin üçüncü cihazı olması beklenen Motorola Edge 40 Neo'nun 360 derecelik videosu, MySmartPrice tarafından ortaya çıktı. Önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi beklenen cihazın muhtemel tasarımını ortaya koyan bu video, cihazın Black Beauty, Caneel Bay ve Soothing Sea olmak üzere üç farklı renk seçenğiyle piyasaya sürülebileceğini de ortaya çıkardı.

    Dimensity 1050 SoC tarafından desteklenmesi beklenen cihazın 50MP'lik birincil kamera ve 13MP'lik bir sensörden oluşan çift arka kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor. 2400 × 1080 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak 6,55 inç pOLED Full HD+ bir ekrana sahip olması beklenen cihaz ayrıca 12GB RAM ile eşleşmiş 256GB dahili depolama sunacak.

    Suya ve toza dayanıklılık için IP68 derecesine sahip olacak cihaz, ön tarafta 32MP selfie kamerasına sahip olacak. Son olarak kutudan çıkar çıkmaz Android 13'ü başlatması beklenen cihazın 5000mAh batarya ile güçlendirilmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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