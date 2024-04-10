Google Pixel 8a canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

Google Pixel 8a canlı olarak görüntülendi
Sızdırılan görüntülere göre Pixel 8a, yuvarlatılmış köşelerden, kamera adasına kadar Pixel 8 ve 8 Pro'yu andırıyor. Ancak cihazın ön yüzünde daha belirgin bir çerçeve tasarımına yer verilmiş. Hatta bu fiyat noktası için oldukça büyük görünüyor diyebiliriz. Arka bölümde ise çerçevenin bir tarafından diğer uca uzanan ikili kamera kurulumu ve bir adet LED flaş görüyoruz.
Pixel 8a beklenen özellikler
Pixel 8a'nın önümüzdeki Mayıs ayında vitrine çıkacağı söyleniyor. Mevcut raporlar ise, telefonun ön yüzünde 6.1 inç FHD+ çözünürlüğüne sahip 120Hz OLED ekrana sahip olacağı yönünde. Gücünü ise Tensor G3 platformundan alacak cihaza, 64MP OIS destekli geniş açılı sensör ve 13MP ultra geniş açılı sensör eşlik edecek. Ön bölümde ise 13MP selfie kamerası yer alacak.
Pixel 8a, kuvvetle muhtemel kutusundan 128GB ve 256GB konfigürasyonu ve Android 14 ile çıkacak. Buna ek olarak 27W şarj destekli 4.500mAh pil paketi ile donatılacağı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...