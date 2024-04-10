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    Google Pixel 8a canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

    Google'ın çok yakında Pixel 8 serisinin uygun fiyatlı telefonu Pixel 8a modelini tanıtması bekleniyor. Peki Pixel ailesinin yeni modeli neler sunacak? İşte tasarımı ve beklenen özellikler
    Google Pixel 8a canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Google, merakla beklenen Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun ardından odağını uygun fiyatlı Pixel 8a modeline çevirmiş durumda. Daha önceki sızıntılar, modelin 2024'ün ilk çeyreğinde piyasaya çıkacağı yönündeydi. Ancak bu olmadı. Geçtiğimiz saatlerde ise Pixel 8a'nın tasarımını içeren yeni görüntüler ortaya çıktı. 

    Google Pixel 8a canlı olarak görüntülendi

    Sızdırılan görüntülere göre Pixel 8a, yuvarlatılmış köşelerden, kamera adasına kadar Pixel 8 ve 8 Pro'yu andırıyor. Ancak cihazın ön yüzünde daha belirgin bir çerçeve tasarımına yer verilmiş. Hatta bu fiyat noktası için oldukça büyük görünüyor diyebiliriz. Arka bölümde ise çerçevenin bir tarafından diğer uca uzanan ikili kamera kurulumu ve bir adet LED flaş görüyoruz. 

    Google Pixel 8a canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Selefiyle kıyaslamak gerekirse, köşeler bu sefer kesinlikle daha yuvarlak. Burada gösterilen Obsidian renginin yanı sıra, Pixel 8a'nın Porcelain (beyaz) ve Bay (mavi) renklerinde de gelmesi bekleniyor. Bunun haricinde cihazın sağ bölümünde güç ve ses tuşları. alt bölümde ise stereo hoparlörler ve Type C girişi konumlandırımış. Peki Pixel 8a neler sunacak? 

    Pixel 8a beklenen özellikler

    Pixel 8a'nın önümüzdeki Mayıs ayında vitrine çıkacağı söyleniyor. Mevcut raporlar ise, telefonun ön yüzünde 6.1 inç FHD+ çözünürlüğüne sahip 120Hz OLED ekrana sahip olacağı yönünde. Gücünü ise Tensor G3 platformundan alacak cihaza, 64MP OIS destekli geniş açılı sensör ve 13MP ultra geniş açılı sensör eşlik edecek. Ön bölümde ise 13MP selfie kamerası yer alacak.

    Pixel 8a, kuvvetle muhtemel kutusundan 128GB ve 256GB konfigürasyonu ve Android 14 ile çıkacak. Buna ek olarak 27W şarj destekli 4.500mAh pil paketi ile donatılacağı belirtiliyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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