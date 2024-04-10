Tam Boyutta Gör Google, merakla beklenen Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun ardından odağını uygun fiyatlı Pixel 8a modeline çevirmiş durumda. Daha önceki sızıntılar, modelin 2024'ün ilk çeyreğinde piyasaya çıkacağı yönündeydi. Ancak bu olmadı. Geçtiğimiz saatlerde ise Pixel 8a'nın tasarımını içeren yeni görüntüler ortaya çıktı.

Google Pixel 8a canlı olarak görüntülendi

Sızdırılan görüntülere göre Pixel 8a, yuvarlatılmış köşelerden, kamera adasına kadar Pixel 8 ve 8 Pro'yu andırıyor. Ancak cihazın ön yüzünde daha belirgin bir çerçeve tasarımına yer verilmiş. Hatta bu fiyat noktası için oldukça büyük görünüyor diyebiliriz. Arka bölümde ise çerçevenin bir tarafından diğer uca uzanan ikili kamera kurulumu ve bir adet LED flaş görüyoruz.

Tam Boyutta Gör Selefiyle kıyaslamak gerekirse, köşeler bu sefer kesinlikle daha yuvarlak. Burada gösterilen Obsidian renginin yanı sıra, Pixel 8a'nın Porcelain (beyaz) ve Bay (mavi) renklerinde de gelmesi bekleniyor. Bunun haricinde cihazın sağ bölümünde güç ve ses tuşları. alt bölümde ise stereo hoparlörler ve Type C girişi konumlandırımış. Peki Pixel 8a neler sunacak?

Pixel 8a beklenen özellikler

Pixel 8a'nın önümüzdeki Mayıs ayında vitrine çıkacağı söyleniyor. Mevcut raporlar ise, telefonun ön yüzünde 6.1 inç FHD+ çözünürlüğüne sahip 120Hz OLED ekrana sahip olacağı yönünde. Gücünü ise Tensor G3 platformundan alacak cihaza, 64MP OIS destekli geniş açılı sensör ve 13MP ultra geniş açılı sensör eşlik edecek. Ön bölümde ise 13MP selfie kamerası yer alacak.

Pixel 8a, kuvvetle muhtemel kutusundan 128GB ve 256GB konfigürasyonu ve Android 14 ile çıkacak. Buna ek olarak 27W şarj destekli 4.500mAh pil paketi ile donatılacağı belirtiliyor.

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Google Pixel 8a canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı