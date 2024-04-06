Google Pixel 8a'nın reklam görseli yanlışlıkla sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Google, şimdilerde Mayıs ayında gerçekleşmesi beklenen I/O 2024 etkinliği için hazırlanmakta. Etkinlik sırasında tanıtılması beklenen cihazlar arasında bulunan Pixel 8a'nın yeni bir reklam afişi ise yakın bir zamanda yanlışlıkla sızdırıldı.

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İşte Google Pixel 8a'nın sızdırılan o reklam afişi:

Pixel serisinin yakında çıkacak orta sınıf üyesi Google Pixel 8a, Google'ın kendi Fi Kablosuz taşıyıcı hizmetinin reklamında ortaya çıktı. Reklamda Pixel 8a, çift kamera kurulumuyla hem mavi hem de kirli beyaz renklerde görüntülenmekte.

Google Fi reklamı herhangi yeni bir ayrıntıyı ortaya çıkarmasa da cihazın önceki sızıntıları, cihazın önemli özelliklerini ortaya çıkarmıştı. 120Hz yenileme hızına sahip 6,1 inç FHD+ OLED ekran ile donatıılması beklenen Google'ın yeni cihazı, kaputun altında, Pixel 8 ve 8 Pro ile aynı Tensor G3 çipinin yanı sıra 128 GB veya 256 GB depolama alanını barındıracak. Kameralar açısından ise cihazın Pixel 7a ile aynı 64 MP OIS ana kamera ve 13 MP ultra geniş lensin yanı sıra 13 MP selfie kamerasına sahip olması bekleniyor.

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