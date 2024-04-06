WhatsApp, PiP özelliğini geliştiriyor: Yakında videolarda da kullanılabilecek

Tam Boyutta Gör WhatsApp, kendini geliştirmeye ve yeni özellikler test etmeye kaldığı yerden devam ediyor. Yakın bir zamanda ortaya çıkan yeni bir rapora göreyse WhatsApp, şimdilerde videolar için resim içinde resim özelliği üzerinde çalışıyor ve bu özellik gelecekteki bir güncellemeyle kullanıma sunulacak.

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WhatsApp'ın PiP özelliği yakında videolara geliyor

Eskiden WhatsApp kullanıcıları, paylaşılan bir videoya tıkladığında video tam ekranda açılıyor ve kullanıcıların uygulamayı kullanması kısıtlanıyordu. Ancak bu durum değişmek üzere. Çünkü yakın bir zamanda ortaya çıkan yeni bir rapora göre WhatsApp, kullanıcıları yakında sohbetlerde kendileriyle doğrudan paylaşılan videoları resim içinde resim modunda izleyebilecek. Bu, kullanıcıların WhatsApp kullanırken videoyu kayan bir pencerede izlemesine olanak tanıyacak.

Tam Boyutta Gör Yukardaki ekran görüntüsünde de görüldüğü üzere WhatsApp'ın test aşamasındaki yeni özelliği, farklı sohbetler veya uygulamanın bölümleri arasında gezinirken video izleme özelliğini sunmakta. Resim içinde resim özelliği, WhatsApp'ta paylaşılan YouTube ve Instagram videolarını izlerken zaten mevcut olsa da doğrudan uygulama içinde paylaşılan videolar için şu anda kullanılamıyor. Yaklaşan bu özellik ise kişiler arasında paylaşılan video içeriğinin resim içinde resim modunda oynatmasına izin vererek kullanıcı deneyimini geliştirecek.

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