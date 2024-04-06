Google Pixel 8a’nın teknik özellikleri ve fiyatı listelendi

Google Pixel 8a özellikleri ve fiyatı
Güvenilir sızıntı kaynaklarından olan Yogesh Brar, X platformu üzerinde Google’ın yeni orta seviye telefonunun teknik detaylarını ve fiyatını paylaştı. Bu rapora göre Pixel 8a, Tensor G3 işlemcisinden güç alacak ve cihaz, 6.1 inç FHD+ çözünürlüğüne sahip 120Hz OLED ekrana sahip olacak. 64MP OIS destekli geniş açılı sensör ve 13MP ultra geniş açılı sensör, cihazın kamera sistemini oluşturacak. Ayrıca cihazda 13MP ön kamera sistemine yer verilecek. 128GB ve 256GB konfigürasyonlarına sahip olacak cihaz kutudan Android 14 işletim sistemi ile çıkacak. Cihazın güç sistemini ise 4500mAh batarya ve 27W hızlı şarj desteği oluşturacak.
Yogesh Brar’a göre Pixel 8a, 500-550 dolar fiyat etiketi ile mayıs ayında satışa çıkacak. Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan iddialar da bu cihazın mayıs ayında düzenlenecek Google I/O etkinliğinde tanıtılacağını belirtmişti. Fiyat etiketi ile orta seviyede dikkat çekici bir rekabet oluşturması beklenen Pixel 8a, muhtemelen birçok yapay zeka destekli özelliğe de sahip olacak. Bakalım Google’ın yeni orta seviye akıllı telefonu hangi ülkelerde satışa çıkacak.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...