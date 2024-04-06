Google Pixel 8a’nın teknik özellikleri ve fiyatı listelendi

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda akıllı telefon markasını baştan aşağı yenileyen Google, Pixel a serisi ile orta seviye akıllı telefon pazarında rekabet etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yılın dikkat çeken orta seviye telefonu Pixel 7a’nın başarısını devam ettirmesi beklenen Pixel 8a, teknik detayları ve fiyatı ile listelendi.

Yeni Nothing Ear serisi çok yakında tanıtılacak 3 sa. önce eklendi

Google Pixel 8a özellikleri ve fiyatı

Güvenilir sızıntı kaynaklarından olan Yogesh Brar, X platformu üzerinde Google’ın yeni orta seviye telefonunun teknik detaylarını ve fiyatını paylaştı. Bu rapora göre Pixel 8a, Tensor G3 işlemcisinden güç alacak ve cihaz, 6.1 inç FHD+ çözünürlüğüne sahip 120Hz OLED ekrana sahip olacak. 64MP OIS destekli geniş açılı sensör ve 13MP ultra geniş açılı sensör, cihazın kamera sistemini oluşturacak. Ayrıca cihazda 13MP ön kamera sistemine yer verilecek. 128GB ve 256GB konfigürasyonlarına sahip olacak cihaz kutudan Android 14 işletim sistemi ile çıkacak. Cihazın güç sistemini ise 4500mAh batarya ve 27W hızlı şarj desteği oluşturacak.

Yogesh Brar’a göre Pixel 8a, 500-550 dolar fiyat etiketi ile mayıs ayında satışa çıkacak. Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan iddialar da bu cihazın mayıs ayında düzenlenecek Google I/O etkinliğinde tanıtılacağını belirtmişti. Fiyat etiketi ile orta seviyede dikkat çekici bir rekabet oluşturması beklenen Pixel 8a, muhtemelen birçok yapay zeka destekli özelliğe de sahip olacak. Bakalım Google’ın yeni orta seviye akıllı telefonu hangi ülkelerde satışa çıkacak.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.