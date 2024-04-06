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    Google Pixel 8a’nın teknik özellikleri ve fiyatı listelendi

    Pixel markası ile Android pazarını şekillendiren Google, yeni orta seviye akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen Pixel 8a’nın teknik detayları belli oldu.
    Google Pixel 8a'nın render görüntüsü Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda akıllı telefon markasını baştan aşağı yenileyen Google, Pixel a serisi ile orta seviye akıllı telefon pazarında rekabet etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yılın dikkat çeken orta seviye telefonu Pixel 7a’nın başarısını devam ettirmesi beklenen Pixel 8a, teknik detayları ve fiyatı ile listelendi.

    Google Pixel 8a özellikleri ve fiyatı

    Güvenilir sızıntı kaynaklarından olan Yogesh Brar, X platformu üzerinde Google’ın yeni orta seviye telefonunun teknik detaylarını ve fiyatını paylaştı. Bu rapora göre Pixel 8a, Tensor G3 işlemcisinden güç alacak ve cihaz, 6.1 inç FHD+ çözünürlüğüne sahip 120Hz OLED ekrana sahip olacak. 64MP OIS destekli geniş açılı sensör ve 13MP ultra geniş açılı sensör, cihazın kamera sistemini oluşturacak. Ayrıca cihazda 13MP ön kamera sistemine yer verilecek. 128GB ve 256GB konfigürasyonlarına sahip olacak cihaz kutudan Android 14 işletim sistemi ile çıkacak. Cihazın güç sistemini ise 4500mAh batarya ve 27W hızlı şarj desteği oluşturacak.

    Yogesh Brar’a göre Pixel 8a, 500-550 dolar fiyat etiketi ile mayıs ayında satışa çıkacak. Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan iddialar da bu cihazın mayıs ayında düzenlenecek Google I/O etkinliğinde tanıtılacağını belirtmişti. Fiyat etiketi ile orta seviyede dikkat çekici bir rekabet oluşturması beklenen Pixel 8a, muhtemelen birçok yapay zeka destekli özelliğe de sahip olacak. Bakalım Google’ın yeni orta seviye akıllı telefonu hangi ülkelerde satışa çıkacak.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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