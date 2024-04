Nothing Ear (a) ve 3. Nesil Nothing Ear için tarih verildi

Tam Boyutta Gör OnePlus’ın kurucu ortakları arasında yer alan Carl Pei, geçtiğimiz yıllarda kendi mobil teknoloji markası olan Nothing’i kurmuştu. Bu süre içerisinde eşsiz tasarım anlayışına sahip birçok farklı akıllı telefon ve kulaklık tanıtan marka, kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Günümüzün en merakla izlenen markalarından olan Nothing, 18 Nisan’da yeni bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı.

Nothing Ear serisi yenileniyor

Eşsiz tasarım anlayışı ve başarılı performansı ile üç milyondan fazla satış yapan Nothing Ear serisi, yakında yeni üyelerine kavuşacak. Firma, bu etkinlikte Nothing Ear (a) ve Nothing Ear modellerini tanıtacağını duyurdu. Firma, yeni Ear serisinin “üç yıllık tasarım ve inovasyonun doruk noktası” olduğunu ve bu serinin markanın ürüne ve benzersiz deneyime odaklanmasını sağladığını belirtti.

Nothing Ear, firmanın üst seviye modeli olacak ve Nothing Ear (2)’nin yerine geçecek ve birinci sınıf özelliklere sahip olacak. Görünüşe göre firma, artık kulaklıklarında sayı içeren model isimlerine yer vermeyecek. Nothing Ear (a) ise firmanın uygun fiyatlı modeli olacak. Muhtemelen her iki ürün de firmanın eşsiz tasarım anlayışından izler taşıyacak. Nothing’in yeni kulaklık serisi tüm detaylarıyla 18 Nisan’da tanıtılacak.



