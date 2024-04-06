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    Anlık Bildirim

    Nothing Ear (a) ve 3. Nesil Nothing Ear için tarih verildi

    Son yılların en dikkat çeken mobil teknoloji firmalarından olan Nothing, yeni bir etkinlik duyurdu. Firma, 18 Nisan’da düzenleyeceği etkinlikte yeni kulaklıklarını tanıtacak.
    Nothing Ear 2 Tam Boyutta Gör
    OnePlus’ın kurucu ortakları arasında yer alan Carl Pei, geçtiğimiz yıllarda kendi mobil teknoloji markası olan Nothing’i kurmuştu. Bu süre içerisinde eşsiz tasarım anlayışına sahip birçok farklı akıllı telefon ve kulaklık tanıtan marka, kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Günümüzün en merakla izlenen markalarından olan Nothing, 18 Nisan’da yeni bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı.

    Nothing Ear serisi yenileniyor

    Eşsiz tasarım anlayışı ve başarılı performansı ile üç milyondan fazla satış yapan Nothing Ear serisi, yakında yeni üyelerine kavuşacak. Firma, bu  etkinlikte Nothing Ear (a) ve Nothing Ear modellerini tanıtacağını duyurdu. Firma, yeni Ear serisinin “üç yıllık tasarım ve inovasyonun doruk noktası” olduğunu ve bu serinin markanın ürüne ve benzersiz deneyime odaklanmasını sağladığını belirtti.

    Nothing Ear, firmanın üst seviye modeli olacak ve Nothing Ear (2)’nin yerine geçecek ve birinci sınıf özelliklere sahip olacak. Görünüşe göre firma, artık kulaklıklarında sayı içeren model isimlerine yer vermeyecek. Nothing Ear (a) ise firmanın uygun fiyatlı modeli olacak. Muhtemelen her iki ürün de firmanın eşsiz tasarım anlayışından izler taşıyacak. Nothing’in yeni kulaklık serisi tüm detaylarıyla 18 Nisan’da tanıtılacak.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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