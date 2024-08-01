Google Pixel 9 Pro Fold, Samsung Galaxy Z Fold 6'dan ince olacak

Google Pixel 9 Pro Fold incelecek
Geçtiğimiz sene ilk katlanabilir telefonu Pixel Fold'u piyasaya süren Google, bu seneki modelde telefonu daha da inceltecek. Gelen bilgilere göre Pixel 9 Pro Fold, katlandığında 155,2 x 77,1 x 10,5 mm ve açıldığında 155,2 x 150,2 x 5,1 mm ölçülere sahip olacak. Telefon 10,5 mm kalınlığıyla geçtiğimiz seneki modelden ve Samsung Galaxy Z Fold 6 'dan 1,6 mm ince olacak. Ancak 9,3 mm ile incelik rekorunu elinde bulunduran Honor Magic V3'ün gerisinde kalacak.
Bunun dışında Pixel 9 Pro Fold'un iddiaya göre 257 gr ağırlığıyla, Magic V3 (226 gr), Galaxy Z Fold6 (239 gr) ve OnePlus Open'dan (239 gr) ağır olacağı, selefinden ise önemli ölçüde hafif (26 gr) olacağı belirtiliyor.
Önceki modelden daha büyük dış (6,3 inç) ve iç (8 inç) ekrana sahip olacak olan Pixel 9 Pro Fold, 20:9 ekran oranıyla klasik akıllı telefon ölçülerine sahip olacak. Geçen seneki model 17,4:9 ekran oranıyla oldukça geniş bir ekrana sahipti. Ayrıca ekranın parlaklığı da artarak 2.700 nit tepe parlaklık seviyesi sunacak. Bunun dışında, telefonda 16 GB RAM ile 256 GB ve 512 GB depolama alanı seçeneklerinin sunulacağı belirtiliyor. Batarya tarafında ise Pixel Fold'daki 4821 mAh'lik kapasiteden 4650 mAh kapasiteye düşüş olacağı iddia ediliyor.
Pixel 9 Pro Fold ve diğer Pixel modelleri 13 Ağustos'ta resmi olarak tanıtılacak. Telefonlarla ilgili detaylar ortaya çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.