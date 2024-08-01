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Tam Boyutta Gör Google'ın Pixel 9 serisi için sızıntılar gelmeye devam ediyor. Serinin katlanabilir modeli olan Pixel 9 Pro Fold ile ilgili bir sızıntı, telefonun önceki modelden daha ince olacağını ortaya koyuyor.

Google Pixel 9 Pro Fold incelecek

Geçtiğimiz sene ilk katlanabilir telefonu Pixel Fold'u piyasaya süren Google, bu seneki modelde telefonu daha da inceltecek. Gelen bilgilere göre Pixel 9 Pro Fold, katlandığında 155,2 x 77,1 x 10,5 mm ve açıldığında 155,2 x 150,2 x 5,1 mm ölçülere sahip olacak. Telefon 10,5 mm kalınlığıyla geçtiğimiz seneki modelden ve Samsung Galaxy Z Fold 6 'dan 1,6 mm ince olacak. Ancak 9,3 mm ile incelik rekorunu elinde bulunduran Honor Magic V3'ün gerisinde kalacak.

Bunun dışında Pixel 9 Pro Fold'un iddiaya göre 257 gr ağırlığıyla, Magic V3 (226 gr), Galaxy Z Fold6 (239 gr) ve OnePlus Open'dan (239 gr) ağır olacağı, selefinden ise önemli ölçüde hafif (26 gr) olacağı belirtiliyor.

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Önceki modelden daha büyük dış (6,3 inç) ve iç (8 inç) ekrana sahip olacak olan Pixel 9 Pro Fold, 20:9 ekran oranıyla klasik akıllı telefon ölçülerine sahip olacak. Geçen seneki model 17,4:9 ekran oranıyla oldukça geniş bir ekrana sahipti. Ayrıca ekranın parlaklığı da artarak 2.700 nit tepe parlaklık seviyesi sunacak. Bunun dışında, telefonda 16 GB RAM ile 256 GB ve 512 GB depolama alanı seçeneklerinin sunulacağı belirtiliyor. Batarya tarafında ise Pixel Fold'daki 4821 mAh'lik kapasiteden 4650 mAh kapasiteye düşüş olacağı iddia ediliyor.

Pixel 9 Pro Fold ve diğer Pixel modelleri 13 Ağustos'ta resmi olarak tanıtılacak. Telefonlarla ilgili detaylar ortaya çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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Google Pixel 9 Pro Fold, Samsung Galaxy Z Fold 6'dan ince olacak