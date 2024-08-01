Samsung, Galaxy cihazlar için yeni güvenlik özelliklerini duyurdu

Tam Boyutta Gör Samsung, telefon ve tablet kullanıcılarına Knox ve Secure Folder gibi güvenlik ve gizlilik özellikleri sunuyor. Şimdi, iki yeni özellik daha geliyor: Hızlı Paylaşım’da Özel Paylaşım modu ve Samsung Cloud’da depolanan dosyalar için Gelişmiş Veri Koruması.

Samsung, Galaxy S24 satışlarından memnun 17 sa. önce eklendi

Özel dosya paylaşımı

Tam Boyutta Gör Özel Paylaşım, Hızlı Paylaşım’a eklenen yeni bir mod. Dosyaları paylaşırken Hızlı Paylaşım'ı seçtikten sonra ekranın sağ üst köşesindeki üç noktaya dokunarak açabiliyorsunuz. En fazla 20 adet ve 200MB boyutunda dosya paylaşma sınırı var. Dosyaları görüntüleyebilecek kişileri seçebiliyorsunuz. Hatta dosyayı istediğiniz süre boyunca görüntülenebilecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz.

Bu özellik kullanılarak paylaşılan dosyalar diğer kullanıcı tarafından salt okunur modda görülüyor. Bu nedenle dosyalarınızı başkalarıyla paylaşamıyorlar. Ayrıca ekran görüntüsü de alınamıyor. Samsung, veri korumasının blockchain tabanlı şifreleme teknolojisi kullanılarak yapıldığını söylüyor.

Bu özellik yalnızca Samsung cihazları arasında çalışıyor. Ayrıca ses dosyaları (.mp3, .wav, .ogg ve .m4a), belgeler (.pdf ve .txt), resimler (.jpg, .jpeg, .png, .gif, .bmp, .webp, .heic, .dng) ve videolarla (.mp4, .mkv, .webm, 3gp ve .3g2) sınırlı.

Samsung Cloud yedeklemeleri için gelişmiş veri koruması

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy S24 serisinden başlayarak tüm yedeklemeler ve senkronize edilmiş veriler için uçtan uca şifrelemeyi getirdi. Bu, Samsung Cloud hesabınızda depolanan verilerin sunucudan çalınsa bile yalnızca Samsung telefonunuzda veya tabletinizde şifresinin çözülebileceği anlamına geliyor. Yani, verilerinizin depolandığı sunucu tehlikeye girse bile verileriniz başkaları tarafından görüntülenemiyor. Samsung’un iddiası bu yönde.

Bu özelliğe Ayarlar - Güvenlik ve gizlilik - Diğer güvenlik ayarları - Gelişmiş veri koruması menüsü altında “Yedekleme Verilerini Şifrele” ile “Senkronize Edilmiş Verileri Şifrele”yi açarak erişebiliyorsunuz. Etkinleştirdiğinizde, Samsung bir kurtarma kodu gönderiyor. Samsung hesabınıza erişemediğiniz bir durum olursa bu kodu yazarak erişim sağlayabiliyorsunuz.

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Samsung, Galaxy cihazlar için yeni güvenlik özelliklerini duyurdu