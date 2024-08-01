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    Samsung, Galaxy cihazlar için yeni güvenlik özelliklerini duyurdu

    Samsung, Galaxy telefon ve tablet kullanıcılarının verilerini güvende tutmalarına yardımcı olacak iki yeni özelliği duyurdu: Özel paylaşım ve gelişmiş veri koruması.
    samsung galaxy cihaz yeni güvenlik özellikleri Tam Boyutta Gör
    Samsung, telefon ve tablet kullanıcılarına Knox ve Secure Folder gibi güvenlik ve gizlilik özellikleri sunuyor. Şimdi, iki yeni özellik daha geliyor: Hızlı Paylaşım’da Özel Paylaşım modu ve Samsung Cloud’da depolanan dosyalar için Gelişmiş Veri Koruması.

    Özel dosya paylaşımı

    samsung hızlı paylaşım Tam Boyutta Gör
    Özel Paylaşım, Hızlı Paylaşım’a eklenen yeni bir mod. Dosyaları paylaşırken Hızlı Paylaşım'ı seçtikten sonra ekranın sağ üst köşesindeki üç noktaya dokunarak açabiliyorsunuz. En fazla 20 adet ve 200MB boyutunda dosya paylaşma sınırı var. Dosyaları görüntüleyebilecek kişileri seçebiliyorsunuz. Hatta dosyayı istediğiniz süre boyunca görüntülenebilecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz.

    Bu özellik kullanılarak paylaşılan dosyalar diğer kullanıcı tarafından salt okunur modda görülüyor. Bu nedenle dosyalarınızı başkalarıyla paylaşamıyorlar. Ayrıca ekran görüntüsü de alınamıyor. Samsung, veri korumasının blockchain tabanlı şifreleme teknolojisi kullanılarak yapıldığını söylüyor.

    Bu özellik yalnızca Samsung cihazları arasında çalışıyor. Ayrıca ses dosyaları (.mp3, .wav, .ogg ve .m4a), belgeler (.pdf ve .txt), resimler (.jpg, .jpeg, .png, .gif, .bmp, .webp, .heic, .dng) ve videolarla (.mp4, .mkv, .webm, 3gp ve .3g2) sınırlı.

    Samsung Cloud yedeklemeleri için gelişmiş veri koruması

    samsung cloud gelişmiş veri koruması Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy S24 serisinden başlayarak tüm yedeklemeler ve senkronize edilmiş veriler için uçtan uca şifrelemeyi getirdi. Bu, Samsung Cloud hesabınızda depolanan verilerin sunucudan çalınsa bile yalnızca Samsung telefonunuzda veya tabletinizde şifresinin çözülebileceği anlamına geliyor. Yani, verilerinizin depolandığı sunucu tehlikeye girse bile verileriniz başkaları tarafından görüntülenemiyor. Samsung’un iddiası bu yönde.

    Bu özelliğe Ayarlar - Güvenlik ve gizlilik - Diğer güvenlik ayarları - Gelişmiş veri koruması menüsü altında “Yedekleme Verilerini Şifrele” ile “Senkronize Edilmiş Verileri Şifrele”yi açarak erişebiliyorsunuz. Etkinleştirdiğinizde, Samsung bir kurtarma kodu gönderiyor. Samsung hesabınıza erişemediğiniz bir durum olursa bu kodu yazarak erişim sağlayabiliyorsunuz.

    Kaynakça https://news.samsung.com/global/the-knox-journals-ensure-the-data-you-share-stays-private https://www.sammobile.com/news/samsung-quick-share-private-sharing-samsung-cloud-encryption/
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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