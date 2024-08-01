Samsung, Galaxy cihazlar için yeni güvenlik özelliklerini duyurdu

Özel dosya paylaşımı
Bu özellik kullanılarak paylaşılan dosyalar diğer kullanıcı tarafından salt okunur modda görülüyor. Bu nedenle dosyalarınızı başkalarıyla paylaşamıyorlar. Ayrıca ekran görüntüsü de alınamıyor. Samsung, veri korumasının blockchain tabanlı şifreleme teknolojisi kullanılarak yapıldığını söylüyor.
Bu özellik yalnızca Samsung cihazları arasında çalışıyor. Ayrıca ses dosyaları (.mp3, .wav, .ogg ve .m4a), belgeler (.pdf ve .txt), resimler (.jpg, .jpeg, .png, .gif, .bmp, .webp, .heic, .dng) ve videolarla (.mp4, .mkv, .webm, 3gp ve .3g2) sınırlı.
Samsung Cloud yedeklemeleri için gelişmiş veri koruması
Bu özelliğe Ayarlar - Güvenlik ve gizlilik - Diğer güvenlik ayarları - Gelişmiş veri koruması menüsü altında “Yedekleme Verilerini Şifrele” ile “Senkronize Edilmiş Verileri Şifrele”yi açarak erişebiliyorsunuz. Etkinleştirdiğinizde, Samsung bir kurtarma kodu gönderiyor. Samsung hesabınıza erişemediğiniz bir durum olursa bu kodu yazarak erişim sağlayabiliyorsunuz.Kaynakça https://news.samsung.com/global/the-knox-journals-ensure-the-data-you-share-stays-private https://www.sammobile.com/news/samsung-quick-share-private-sharing-samsung-cloud-encryption/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.