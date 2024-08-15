Google Pixel 9 serisi Qi2 şarjı desteklemiyor

Google Pixel 9 serisi neden Qi2 şarjı desteklemiyor?
Google, Pixel 9 telefonların Qi2 şarj standardını neden desteklemediğine ilişkin olarak “Eski Qi protokolünün piyasada daha kolay bulunabildiği, Qi2’ye geçmenin de gerçek bir faydasının olmadığı” yönünde bir açıklamada bulundu.
Qi2 standardı, 2023'ün sonlarında kesinleştirilip piyasaya sürüldüğünden beri Android telefonlara öncelikli olarak Pixel telefonlara gelmesi beklendi ancak Pixel 8, Qi2 şarj desteğiyle gelmedi. Ardından çıkan Samsung Galaxy S24 serisi de Qi2 şarj özelliğine sahip değildi. OnePlus, OPPO, Realme, Nothing ve diğer üreticilerin amiral gemisi ve orta sınıf telefonları da Qi2 şarj desteği olmadan piyasaya sürüldü. Son tanıtılan Samsung Galaxy Z katlanabilir telefonlar da Qi2 ile gelmeyince gözler Pixel 9 serisine çevrildi. Ancak, Google Pixel 9 serisinde de daha hızlı kablosuz şarj sağlayan Qi2 desteğini göremedik. HMD Skyline, Qi2 şarjı destekleyen ilk Android telefon.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.