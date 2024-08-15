Tam Boyutta Gör Google Pixel 9 telefonların Qi2 şarj standardını destekleyeceği söylenmişti ancak öyle olmadı. Google Pixel 9, Google Pixel 9 Pro ve Google Pixel 9 Pro XL eski Qi standardını destekliyor. Bu, Pixel 9 serisinin Qi2 tarafından desteklenen 15W (Pixel Stand ile 23W’a kadar) yerine uyumlu Qi sertifikalı EPP kablosuz şarj cihazıyla maksimum 12W’a kadar şarj olabileceği anlamına geliyor. Qi2 olmaması, katlanmayan Pixel 9 telefonlarında MagSafe benzeri manyetik aksesuarları da kullanamayacağınız anlamına geliyor.

Pixel 9'da, Pro modellerin aksine buhar odası soğutma yer almıyor 22 sa. önce eklendi

Google Pixel 9 serisi neden Qi2 şarjı desteklemiyor?

Google, Pixel 9 telefonların Qi2 şarj standardını neden desteklemediğine ilişkin olarak “Eski Qi protokolünün piyasada daha kolay bulunabildiği, Qi2’ye geçmenin de gerçek bir faydasının olmadığı” yönünde bir açıklamada bulundu.

Qi2 standardı, 2023'ün sonlarında kesinleştirilip piyasaya sürüldüğünden beri Android telefonlara öncelikli olarak Pixel telefonlara gelmesi beklendi ancak Pixel 8, Qi2 şarj desteğiyle gelmedi. Ardından çıkan Samsung Galaxy S24 serisi de Qi2 şarj özelliğine sahip değildi. OnePlus, OPPO, Realme, Nothing ve diğer üreticilerin amiral gemisi ve orta sınıf telefonları da Qi2 şarj desteği olmadan piyasaya sürüldü. Son tanıtılan Samsung Galaxy Z katlanabilir telefonlar da Qi2 ile gelmeyince gözler Pixel 9 serisine çevrildi. Ancak, Google Pixel 9 serisinde de daha hızlı kablosuz şarj sağlayan Qi2 desteğini göremedik. HMD Skyline, Qi2 şarjı destekleyen ilk Android telefon.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Google Pixel 9 serisi Qi2 şarjı desteklemiyor