Google Pixel 9'da, Pro modellerin aksine buhar odası soğutma yer almıyor

Tam Boyutta Gör Google, dün tanıttığı Pixel 9 serisinde gelişmiş buhar odası soğutma sistemi ekleyerek, Pixel 8 serisinde yaşanan ısınma problemlerini gidermeyi amaçladı. Ancak bu buhar odası soğutma sistemi, giriş seviyesi Pixel 9 modelinde yer almıyor.

Etkinlikte bahsedilmedi

Pixel cihazları ve aksesuarları Ürün Yönetimi Başkan Yardımcısı Brian Rakowski, YouTube'a yüklenen canlı etkinlik videosunun 28:34 dakikasında, Pixel 9 Pro'ya yeni bir buhar odası sistemi eklediklerini belirtiyor. Rakowski, spesifik olarak modellerden bahsetmese de, Pro takısı taşıyan Pixel 9 Pro XL ve Pixel 9 Pro Fold'da bu sistemin var olduğu anlaşılıyor. Rakowski, Pixel 9'a hangi çözümün uygulandığından bahsetmese de, temel sürümde grafit levha soğutma kullanılmış olabilir.

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Bu nedenle temel Pixel 9'da, Tensor G4 işlemcisi diğer modeller kadar iyi soğutulamayacağı için oyunlarda performans düşüşlerinin olması muhtemel. Ancak, Pixel 9'un 799 dolar ile Pixel 9 Pro'dan 200 dolar daha ucuz olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu nedenle bazı alanlarda kısıntı yapılması normal.

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Pixel 9'da, Pro modellerin aksine buhar odası soğutma yer almıyor