Google Pixel 9'da, Pro modellerin aksine buhar odası soğutma yer almıyor

Etkinlikte bahsedilmedi
Pixel cihazları ve aksesuarları Ürün Yönetimi Başkan Yardımcısı Brian Rakowski, YouTube'a yüklenen canlı etkinlik videosunun 28:34 dakikasında, Pixel 9 Pro'ya yeni bir buhar odası sistemi eklediklerini belirtiyor. Rakowski, spesifik olarak modellerden bahsetmese de, Pro takısı taşıyan Pixel 9 Pro XL ve Pixel 9 Pro Fold'da bu sistemin var olduğu anlaşılıyor. Rakowski, Pixel 9'a hangi çözümün uygulandığından bahsetmese de, temel sürümde grafit levha soğutma kullanılmış olabilir.
Bu nedenle temel Pixel 9'da, Tensor G4 işlemcisi diğer modeller kadar iyi soğutulamayacağı için oyunlarda performans düşüşlerinin olması muhtemel. Ancak, Pixel 9'un 799 dolar ile Pixel 9 Pro'dan 200 dolar daha ucuz olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu nedenle bazı alanlarda kısıntı yapılması normal.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.