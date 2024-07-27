Google Pixel Buds Pro 2'nin görüntüleri sızdırıldı: İşte tasarımı

Google Pixel Buds Pro 2 görüntüleri yayınlandı
Paylaşılan görüntülere göre Pixel Buds Pro 2 büyük oranda selefinin tasarımını koruyacak. Ancak detaya inersek, daha büyük gövde ve mikrofon ızgarası ile güncelleneceğini görüyoruz. Cihazın daha büyük bir pil taşıyıp taşımayacağı ise şu an için belirsiz. Ayrıca Google'ın yeni kablosuz kulaklığı, dört farklı renk seçeneği ile geliyor. Bunlar Charcoal (Odun Kömürü), Porcelain (Porselen), Aloe ve Hot Pink (Sıcak Pembe) olacak.
Google Pixel Buds Pro 2 ne zaman çıkacak?
Pixel Buds Pro 2, 13 Ağustos tarihli Made by Google etkinliğinde Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL ve Pixel 9 Pro Fold ile birlikte resmiyet kazanacak .Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.