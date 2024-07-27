Google Pixel Buds Pro 2'nin görüntüleri sızdırıldı: İşte tasarımı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Google, 13 Ağustos'ta gerçekleştireceği etkinlikte yeni cihazları Pixel 9 serisini duyuracak. Bu cihazlara ek olarak şirketin Pixel Buds Pro 2'yi de tanıtması bekleniyor ve yakın bir zamanda cihazın yeni görselleri ortaya çıktı.

Google Pixel Buds Pro 2 görüntüleri yayınlandı

Paylaşılan görüntülere göre Pixel Buds Pro 2 büyük oranda selefinin tasarımını koruyacak. Ancak detaya inersek, daha büyük gövde ve mikrofon ızgarası ile güncelleneceğini görüyoruz. Cihazın daha büyük bir pil taşıyıp taşımayacağı ise şu an için belirsiz. Ayrıca Google'ın yeni kablosuz kulaklığı, dört farklı renk seçeneği ile geliyor. Bunlar Charcoal (Odun Kömürü), Porcelain (Porselen), Aloe ve Hot Pink (Sıcak Pembe) olacak.

Tam Boyutta Gör Google, Pixel Buds Pro 2'nin özellikleri hakkında henüz resmi bir paylaşımda bulunmadı. Ancak mevcut sızıntılar, pil kapasitesinde hafif bir artışa (620mAh-650mAh), aptX Bluetooth codec desteği, daha iyi iOS uyumluluğu ve yapay zeka özelliklerine işaret ediyor. Tabi ki tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekiyor.

Google Pixel Watch 3, gelişmiş bağlantı seçenekleri ile geliyor 1 gün önce eklendi

Google Pixel Buds Pro 2 ne zaman çıkacak?

Pixel Buds Pro 2, 13 Ağustos tarihli Made by Google etkinliğinde Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL ve Pixel 9 Pro Fold ile birlikte resmiyet kazanacak .

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Google Pixel Buds Pro 2'nin yeni görüntüleri yayınlandı