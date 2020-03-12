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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nubia Red Magic 5G tanıtıldı: 16 GB RAM, 144 Hz ekran, Wi-Fi 6 ve çift soğutma sistemi

    Nubia bugün düzenlediği dijital lansmanla merakla beklenen yeni oyuncu telefonunu resmen tanıttı. Üst sınıf özelliklerle donatılan Nubia Red Magic 5G cesur tasarımıyla dikkat çekiyor.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Nubia Red Magic 5G tanıtıldı: 16 GB RAM, 144 Hz ekran, Wi-Fi 6 ve çift soğutma sistemi
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    ZTE'nin alt markası Nubia, bugün düzenlediği dijital lansman etkinliğinde yeni oyun odaklı akıllı telefonunu resmen tanıttı. Nubia Red Magic 5G olarak adlandırılan cihaz üst sınıf özellikleri ile dikkat çekiyor.

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    Akıllı telefonda 144 Hz tazeleme oranı, 240 Hz dokunma algılama ve Full HD+ çözünürlük sunan 6.65 inç AMOLED ekran yer alıyor. Yani cihazdaki ekran 60 Hz ekranlı normal bir telefondan %142 daha hızlı.

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    Nubia Red Magic 5G tanıtıldı: 16 GB RAM, 144 Hz ekran, Wi-Fi 6 ve çift soğutma sistemi
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    Çift soğutma sistemi

    Sekiz çekirdekli Snapdragon 865 platformundan güç alan Nubia Red Magic 5G, 8/12/16 GB LPDDR5 RAM ve 128/256 GB UFS 3.0 depolama seçenekleri ile sunuluyor. Ayrıca 15.000 rpm dönüş hızına sahip fan ve sıvı soğutma kombinasyonundan oluşan çift soğutma sistemi mevcut.

    Nubia Red Magic 5G tanıtıldı: 16 GB RAM, 144 Hz ekran, Wi-Fi 6 ve çift soğutma sistemi
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    Cihazın arka panelinde 64 + 8 + 2 megapiksel sensör içeren üçlü kamera sistemi görev yapıyor. Ön tarafında ise 8 megapiksellik bir selfie kamerası var. Ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ile donatılan telefon, 55W ultra hızlı şarjı destekleyen 4.500 mAh kapasiteli bir pilden enerji alıyor.

    Nubia Red Magic 5G tanıtıldı: 16 GB RAM, 144 Hz ekran, Wi-Fi 6 ve çift soğutma sistemi
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    Şeffaf arka yüzlü versiyon

    Nubia Red Magic 5G'de 3.5 mm kulaklık girişi ve akseasuarlar için özel bir konnektöre yer verilmiş. Ayrıca yan tarafında oyuncular için tetik tuşları bulunuyor. Cihaz 168.6 × 78 × 9.75 mm boyutlarında, ağırlığı ise 218 gram.

    Android 10 tabanlı Red Magic OS ile kutudan çıkan akıllı telefon 5G ve Wi-Fi 6 teknolojileri ile geliyor. Üç farklı renk seçeneği olan Nubia Red Magic 5G'nin şeffaf arka yüze sahip bir versiyonu da mevcut.

    Nubia Red Magic 5G tanıtıldı: 16 GB RAM, 144 Hz ekran, Wi-Fi 6 ve çift soğutma sistemi
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    Nubia Red Magic 5G Fiyat etiketleri

    • Nubia Red Magic 5G (8+128 GB) - 540 dolar
    • Nubia Red Magic 5G (12+128 GB) - 583 dolar
    • Nubia Red Magic 5G (12+256 GB) - 625 dolar
    • Nubia Red Magic 5G (16+256 GB) - 711 dolar
    • Nubia Red Magic 5G Şeffaf Versiyon (12+256 GB) - 654 dolar
    • Nubia Red Magic 5G Şeffaf Versiyon (16+256 GB) - 739 dolar

    Amiral gemisi telefon 12 Mart itibarıyla Hindistan ve Çin'de satışa sunulacak. Global versiyonu ise Nisan ayında piyasaya sürülecek.



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Murat.Ak (Murat Ak) 1 hf.
    Bildiğin PC olmuş bu!
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    smart1978 (X Y) 1 hf.
    Fanli yani pervaneli olmasi sakat!. Telefonlar kisa surede toz toplar cebinizde bile olsa ... Sonucta o fanlar kirlenecek tozdan calismayacak bozulacak. Ilk baslarda tuhaf viziltilar artacak sonra naneyi yutacaksiniz ...

    SIVI sogutma yine makul derim de pervane tam bir ALGI isi ve SAKATTIR DA ..
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    volga tuygun (tuygun habora) 1 hf.
    Oyuncu odaklı bir telefonun daha yüksek kapasiteli bir pil ile gelmesini beklerdim. 4500 mAh'ın günü çıkarma konusunda pek yeterli olacağını zannetmiyorum ( Oyun oynamaya bağlı olarak )
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    sahoron 1 hf.
    ozellikler super ama yazilim sikinti. kamerasi, uyumu, guncellemesi vs... Toplama bilgisayar gibi ayni bunlar, sadece donanim. 3 tane kamera var ama hic umutlu degilim, donanim tek basina brseye yaramiyor. Cinli arkadaslar bunu anlamiyor.
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    Godolphin (Cem Yılmaz) 1 hf.
    Özellikleri süper artık ekranlar mükemmel tazeleme hızlarına kavusuyor darısı apple'ın başına :)
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