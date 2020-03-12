Nubia Red Magic 5G tanıtıldı: 16 GB RAM, 144 Hz ekran, Wi-Fi 6 ve çift soğutma sistemi

Tam Boyutta Gör

ZTE'nin alt markası Nubia, bugün düzenlediği dijital lansman etkinliğinde yeni oyun odaklı akıllı telefonunu resmen tanıttı. Nubia Red Magic 5G olarak adlandırılan cihaz üst sınıf özellikleri ile dikkat çekiyor.

Ayrıca Bkz. "Logitech, Apple ürünleri için 3'ü 1 arada şarj istasyonu çıkardı"

Akıllı telefonda 144 Hz tazeleme oranı, 240 Hz dokunma algılama ve Full HD+ çözünürlük sunan 6.65 inç AMOLED ekran yer alıyor. Yani cihazdaki ekran 60 Hz ekranlı normal bir telefondan %142 daha hızlı.

İlginizi Çekebilir

Nubia oyuncu telefonunu 19 Nisan'da tanıtacağını duyurdu

Tam Boyutta Gör

Çift soğutma sistemi

Sekiz çekirdekli Snapdragon 865 platformundan güç alan Nubia Red Magic 5G, 8/12/16 GB LPDDR5 RAM ve 128/256 GB UFS 3.0 depolama seçenekleri ile sunuluyor. Ayrıca 15.000 rpm dönüş hızına sahip fan ve sıvı soğutma kombinasyonundan oluşan çift soğutma sistemi mevcut.

Tam Boyutta Gör

Cihazın arka panelinde 64 + 8 + 2 megapiksel sensör içeren üçlü kamera sistemi görev yapıyor. Ön tarafında ise 8 megapiksellik bir selfie kamerası var. Ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ile donatılan telefon, 55W ultra hızlı şarjı destekleyen 4.500 mAh kapasiteli bir pilden enerji alıyor.

Tam Boyutta Gör

Şeffaf arka yüzlü versiyon

Nubia Red Magic 5G'de 3.5 mm kulaklık girişi ve akseasuarlar için özel bir konnektöre yer verilmiş. Ayrıca yan tarafında oyuncular için tetik tuşları bulunuyor. Cihaz 168.6 × 78 × 9.75 mm boyutlarında, ağırlığı ise 218 gram.

Android 10 tabanlı Red Magic OS ile kutudan çıkan akıllı telefon 5G ve Wi-Fi 6 teknolojileri ile geliyor. Üç farklı renk seçeneği olan Nubia Red Magic 5G'nin şeffaf arka yüze sahip bir versiyonu da mevcut.

Tam Boyutta Gör

Nubia Red Magic 5G Fiyat etiketleri

Nubia Red Magic 5G (8+128 GB) - 540 dolar

Nubia Red Magic 5G (12+128 GB) - 583 dolar

Nubia Red Magic 5G (12+256 GB) - 625 dolar

Nubia Red Magic 5G (16+256 GB) - 711 dolar

Nubia Red Magic 5G Şeffaf Versiyon (12+256 GB) - 654 dolar

Nubia Red Magic 5G Şeffaf Versiyon (16+256 GB) - 739 dolar

Amiral gemisi telefon 12 Mart itibarıyla Hindistan ve Çin'de satışa sunulacak. Global versiyonu ise Nisan ayında piyasaya sürülecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.