Pixel telefonlarda aşırı ısınma sorunu: Fabrika ayarlarına dönmek işe yaramıyor!

Tam Boyutta Gör Bazı Pixel telefon kullanıcıları, hızlı pil tüketimi ve aşırı ısınma sorunu ile karşı karşıya. Pixel 6, Pixel 7 ve Pixel 7 Pro modellerinde yaşanan sorununun kaynağı olarak Google uygulaması gösteriliyor.

iPhone 14 Pro modellerinde pil şişmesi sorunu ortaya çıktı 2 gün önce eklendi

Pixel 6 Pro ve Pixel 6 kullanıcıları telefonu hiç kullanmadan pilin %20 azaldığını ve hiçbir şey yapmadan aşırı ısındığını söylüyor. Başka bir Pixel 6a kullanıcısı, 6 saat ekran süresi alıyorken 3 saate düştüğünü söylüyor. Ancak, sorun Pixel 6 serisiyle sınırlı değil. Pixel 7 ve 7 Pro kullanıcıları da benzer aşırı ve pil tüketimi sorunu bildiriyor.

Fabrika ayarlarına dönmek işe yaramıyor!

Google uygulamasının yakın zamanda aldığı güncelleme sonrasında bu sorunun ortaya çıktığı açık. Çünkü pil kullanımı ekranında pili en çok Google uygulamasının tükettiği açıkça görülüyor. Google uygulamasının eski bir sürümüne geri dönmek ve telefonun fabrika ayarlarına sıfırlanması da sorunu çözmüyor. Google destek ekibinin de sorunu çözemediği söyleniyor. Google’dan henüz resmî bir açıklama gelmedi.

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Google Pixel telefonlarda aşırı ısınma sorunu