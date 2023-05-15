Pixel telefonlarda aşırı ısınma sorunu: Fabrika ayarlarına dönmek işe yaramıyor!

Pixel 6 Pro ve Pixel 6 kullanıcıları telefonu hiç kullanmadan pilin %20 azaldığını ve hiçbir şey yapmadan aşırı ısındığını söylüyor. Başka bir Pixel 6a kullanıcısı, 6 saat ekran süresi alıyorken 3 saate düştüğünü söylüyor. Ancak, sorun Pixel 6 serisiyle sınırlı değil. Pixel 7 ve 7 Pro kullanıcıları da benzer aşırı ve pil tüketimi sorunu bildiriyor.
Fabrika ayarlarına dönmek işe yaramıyor!
Google uygulamasının yakın zamanda aldığı güncelleme sonrasında bu sorunun ortaya çıktığı açık. Çünkü pil kullanımı ekranında pili en çok Google uygulamasının tükettiği açıkça görülüyor. Google uygulamasının eski bir sürümüne geri dönmek ve telefonun fabrika ayarlarına sıfırlanması da sorunu çözmüyor. Google destek ekibinin de sorunu çözemediği söyleniyor. Google’dan henüz resmî bir açıklama gelmedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.