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    Pixel telefonlarda aşırı ısınma sorunu: Fabrika ayarlarına dönmek işe yaramıyor!

    Kullanıcı raporlarına göre, Google'ın kendi uygulaması bazı Pixel telefonların aşırı ısınmasına ve pil tüketimine sebebiyet veriyor. İşte detaylar:              
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    google pixel telefonlarda aşırı ısınma ve pil tüketimi Tam Boyutta Gör
    Bazı Pixel telefon kullanıcıları, hızlı pil tüketimi ve aşırı ısınma sorunu ile karşı karşıya. Pixel 6, Pixel 7 ve Pixel 7 Pro modellerinde yaşanan sorununun kaynağı olarak Google uygulaması gösteriliyor.

    Pixel 6 Pro ve Pixel 6 kullanıcıları telefonu hiç kullanmadan pilin %20 azaldığını ve hiçbir şey yapmadan aşırı ısındığını söylüyor. Başka bir Pixel 6a kullanıcısı, 6 saat ekran süresi alıyorken 3 saate düştüğünü söylüyor. Ancak, sorun Pixel 6 serisiyle sınırlı değil. Pixel 7 ve 7 Pro kullanıcıları da benzer aşırı ve pil tüketimi sorunu bildiriyor.

    Fabrika ayarlarına dönmek işe yaramıyor!

    Google uygulamasının yakın zamanda aldığı güncelleme sonrasında bu sorunun ortaya çıktığı açık. Çünkü pil kullanımı ekranında pili en çok Google uygulamasının tükettiği açıkça görülüyor. Google uygulamasının eski bir sürümüne geri dönmek ve telefonun fabrika ayarlarına sıfırlanması da sorunu çözmüyor. Google destek ekibinin de sorunu çözemediği söyleniyor. Google’dan henüz resmî bir açıklama gelmedi.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 3 saat önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 3 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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