Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google, Pixel üretimini Vietnam'a taşıyor

    The New York Times’ın haberine göre Google, Pixel akıllı telefonlarının üretimini Vietnam'a kaydırıyor. Şirket ilk katlanabilir telefonunu ise yine Çin'de üretecek.
    Oy Ver

    Google, Pixel üretimini Vietnam'a taşıyor
    Tam Boyutta Gör

    The New York Times gazetesinde yer alan habere göre Google, Pixel akıllı telefonlarının üretimini Çin'den Vietnam'a kaydırmaya karar verdi. Şirkete yakın kaynaklar Pixel 7 serisinin üretiminin Vietnam'da yapılacağını söylüyor.

    Google, 2023'te satacağı tüm üst düzey Pixel modellerinin yarısını Vietnam’da üretmeyi umuyor. Arama devi Pixel 7 montajını Çin fabrikalarından Vietnam'a taşımak için üretim ortağı Foxconn ile zaten anlaşmış durumda.

    Google, Pixel üretimini Vietnam'a taşıyor
    Tam Boyutta Gör

    Katlanabilir Pixel Çin'de üretilecek

    Şirketin önümüzdeki yıl ilk katlanabilir telefonunu piyasaya sürmesi bekleniyor. Pixel Notepad veya Pixel Fold adı altında sunulacağı söylenen cihaz Çin'de üretilecek. Katlanabilir ekran ve menteşe nedeniyle bu tür cihazların üretiminin kilit tedarikçilere yakın olması gerekiyor.

    Pixel 7 ve Pixel 7 Pro akıllı telefonlar Ekim ayında piyasaya sürülecek. Serinin ön siparişleri 6 Ekim'de açılacak. Google ikinci nesil Tensor yonga setinden güç alacak Pixel 7 serisiyle ilgili ilk detayları geçtiğimiz Mayıs ayında paylaşmıştı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Siper hedefi 12'den vurdu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y21
    Vivo Y21
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP14 Diz&#252;st&#252; Bilgisayar
    HP14 Dizüstü Bilgisayar
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız