Google, Pixel üretimini Vietnam'a taşıyor

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The New York Times gazetesinde yer alan habere göre Google, Pixel akıllı telefonlarının üretimini Çin'den Vietnam'a kaydırmaya karar verdi. Şirkete yakın kaynaklar Pixel 7 serisinin üretiminin Vietnam'da yapılacağını söylüyor.

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Google, 2023'te satacağı tüm üst düzey Pixel modellerinin yarısını Vietnam’da üretmeyi umuyor. Arama devi Pixel 7 montajını Çin fabrikalarından Vietnam'a taşımak için üretim ortağı Foxconn ile zaten anlaşmış durumda.

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Katlanabilir Pixel Çin'de üretilecek

Şirketin önümüzdeki yıl ilk katlanabilir telefonunu piyasaya sürmesi bekleniyor. Pixel Notepad veya Pixel Fold adı altında sunulacağı söylenen cihaz Çin'de üretilecek. Katlanabilir ekran ve menteşe nedeniyle bu tür cihazların üretiminin kilit tedarikçilere yakın olması gerekiyor.

Pixel 7 ve Pixel 7 Pro akıllı telefonlar Ekim ayında piyasaya sürülecek. Serinin ön siparişleri 6 Ekim'de açılacak. Google ikinci nesil Tensor yonga setinden güç alacak Pixel 7 serisiyle ilgili ilk detayları geçtiğimiz Mayıs ayında paylaşmıştı.

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