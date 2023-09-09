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    Google Pixel Watch 2'nin resmî tanıtımı yapıldı: İşte tasarımı

    Google, Pixel 8 serisinin ardından Pixel Watch 2'nin tanıtım videosunu yayınlandı. Google'ın yeni akıllı saatinin tasarım detayları resmî olarak belli oldu.    

    Google Pixel Watch 2 tanıtım videosu tasarım Tam Boyutta Gör
    Google, 4 Ekim’de Pixel etkinliğini düzenleyecek. Lansman öncesinde Pixel 8 ve 8 Pro’nun ardından Pixel Watch 2’nin tasarımını yansıtan kısa bir video paylaştı. Şimdiye kadar uzaktan ve belli açılardan gördüğümüz Pixel Watch 2'yi her açıdan net bir şekilde görme şansımız oldu.

    Tasarım büyük ölçüde değişmiyor

    Videoda Pixel Watch 2’nin pürüzsüz ve yuvarlak yapıda yeni dönen crown tasarımını görüyoruz, gövde kısmının da inceldiği dikkat çekiyor. Hoparlör kısmının orada artık delik yok gibi görünüyor ancak yan düğme yanında bir delik mevcut. Kayış mekanizması eskisi gibi görünüyor.

    Yeni Pixel Watch'un arka kısmında birkaç değişiklik söz konusu. Siyah çerçeve artık çok daha ince ve saatin sensörleri ve suya dayanıklılığını gösteren ifadeler yazılı. Sensör bölümü, sıralı düzende değil, çeşitli bileşenlerin bir araya toplandığı yuvarlak tasarıma kavuşmuş. Sensör düzeninden bahsetmişken, Pixel Watch 2, stres yönetimi ve takibi için elektrodermal aktivite sensörünün yer aldığı da kesinleşmiş oldu. Kasanın neredeyse hiç inceltilmediği görülüyor.

    Google Pixel Watch 2 ne zaman çıkacak?

    Google, Pixel 8 serisi ile birlikte Pixel Watch 2’yi tanıtacak. Pixel Watch 2, etkinliğin düzenleneceği gün (4 Ekim’de) ön siparişe açılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 3 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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