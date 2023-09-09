Google Pixel Watch 2'nin resmî tanıtımı yapıldı: İşte tasarımı

Tasarım büyük ölçüde değişmiyor
Videoda Pixel Watch 2’nin pürüzsüz ve yuvarlak yapıda yeni dönen crown tasarımını görüyoruz, gövde kısmının da inceldiği dikkat çekiyor. Hoparlör kısmının orada artık delik yok gibi görünüyor ancak yan düğme yanında bir delik mevcut. Kayış mekanizması eskisi gibi görünüyor.
Yeni Pixel Watch'un arka kısmında birkaç değişiklik söz konusu. Siyah çerçeve artık çok daha ince ve saatin sensörleri ve suya dayanıklılığını gösteren ifadeler yazılı. Sensör bölümü, sıralı düzende değil, çeşitli bileşenlerin bir araya toplandığı yuvarlak tasarıma kavuşmuş. Sensör düzeninden bahsetmişken, Pixel Watch 2, stres yönetimi ve takibi için elektrodermal aktivite sensörünün yer aldığı da kesinleşmiş oldu. Kasanın neredeyse hiç inceltilmediği görülüyor.
Google Pixel Watch 2 ne zaman çıkacak?
Google, Pixel 8 serisi ile birlikte Pixel Watch 2’yi tanıtacak. Pixel Watch 2, etkinliğin düzenleneceği gün (4 Ekim’de) ön siparişe açılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.