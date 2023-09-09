Google Pixel Watch 2'nin resmî tanıtımı yapıldı: İşte tasarımı

Tam Boyutta Gör Google, 4 Ekim’de Pixel etkinliğini düzenleyecek. Lansman öncesinde Pixel 8 ve 8 Pro’nun ardından Pixel Watch 2’nin tasarımını yansıtan kısa bir video paylaştı. Şimdiye kadar uzaktan ve belli açılardan gördüğümüz Pixel Watch 2'yi her açıdan net bir şekilde görme şansımız oldu.

Pixel 8 ve 8 Pro'nun tanıtım videosu paylaşıldı: İşte tasarımı 1 gün önce eklendi

Tasarım büyük ölçüde değişmiyor

Videoda Pixel Watch 2’nin pürüzsüz ve yuvarlak yapıda yeni dönen crown tasarımını görüyoruz, gövde kısmının da inceldiği dikkat çekiyor. Hoparlör kısmının orada artık delik yok gibi görünüyor ancak yan düğme yanında bir delik mevcut. Kayış mekanizması eskisi gibi görünüyor.

Yeni Pixel Watch'un arka kısmında birkaç değişiklik söz konusu. Siyah çerçeve artık çok daha ince ve saatin sensörleri ve suya dayanıklılığını gösteren ifadeler yazılı. Sensör bölümü, sıralı düzende değil, çeşitli bileşenlerin bir araya toplandığı yuvarlak tasarıma kavuşmuş. Sensör düzeninden bahsetmişken, Pixel Watch 2, stres yönetimi ve takibi için elektrodermal aktivite sensörünün yer aldığı da kesinleşmiş oldu. Kasanın neredeyse hiç inceltilmediği görülüyor.

Google Pixel Watch 2 ne zaman çıkacak?

Google, Pixel 8 serisi ile birlikte Pixel Watch 2’yi tanıtacak. Pixel Watch 2, etkinliğin düzenleneceği gün (4 Ekim’de) ön siparişe açılacak.

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