Google'ın yeni akıllı saati sızdırıldı: İşte Pixel Watch 2 özellikleri

Tam Boyutta Gör Google’ın yeni akıllı saati Pixel Watch 2’de ekran boyutunu değiştirmeyeceği ve ultra geniş bant desteği ekleyeceği ortaya çıktı. İşte Pixel Watch 2 hakkında tüm bilinenler:

Google Pixel Watch 2'ye özel saat yüzleri sızdırıldı 1 hf. önce eklendi

Google Pixel Watch 2 beklenen özellikleri

Pixel Watch 2, ultra geniş bant desteğiyle dijital araba anahtarı deneyimini geliştirecek. Kullanıcılar, telefonlarını ceplerinden çıkarmadan araç kapısının kilidini açabilecek. UWB çipin Apple ekosistemindeki gibi yakınlık tabanlı müzik aktarımı, cihazımı bul için daha doğru mesafe ölçümü gibi başka avantajları da var.

Google’ın yeni akıllı saati, Samsung Display üretimi 1.2 inç 384 x 384 OLED ekrana sahip olacak. Google’ın yeni modelde biraz daha hafif alüminyum kasaya geçiş yapacağı ve çerçeve dahil detayların ilk modelden farklı olmayacağı söyleniyor.

Pixel Watch 2, Android 13 tabanlı Wear OS 4 yüklü gelecek. Bu, yeni saatte yazılım güncelleme işleminin kolaylaşacağı anlamına geliyor. Qualcomm’un Snapdragon W5 işlemcisiyle güçlendirildiği bildirilen saat, 306 mAh bataryadan güç alacak. İlk modele kıyasla ufak bir artış söz konusu (294 mAh) ancak her zaman açık ekran modunda saatin bir günü çıkaracağı söyleniyor.

Yeni Pixel Watch, üç model numarasıyla (G4TSL, GC3G8, GD2WG) gelecek. Ancak, bu saatin üç farklı modelinin olduğu anlamına gelmiyor. Pixel Watch 2, Hindistan gibi başka ülkelerde de satışa çıkacak.

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