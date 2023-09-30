- Pixel Watch 2'nin yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı
- Pixel Watch 2 neler sunacak?
- Yorumlar
Pixel Watch 2'nin yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı
Bilmeyenler için şimdiye birçok sızıntı ile karşımıza çıkan Pixel Watch 2, selefi gibi metal ve şık bir tasarıma sahip olacak. Bugün ise, akıllı saatin renk seçenekleri ve tasarımını gösteren yeni görüntüler internete sızdı. Buna göre saatin gövde kısmı incelirken, pürüzsüz ve yuvarlak yapıda yeni dönen crown tasarımını görüyoruz.
Pixel Watch 2 neler sunacak?
Aktarıldığı kadarıyla Google Pixel Watch 2, ön bölümde 384 x 384 piksel çözünürlüklü yuvarlak bir OLED ekrana sahip olacak. Ayrıca işlev tuşu korunurken cihazın ekranı diyagonal olarak 1,2 inç boyutlarında olacak. Bilmeyenler için Google Pixel Watch, Samsung imzalı Exynos 9110 (10 nm) işlemci ile tanıtılmıştı.
Google Pixel Watch 2 ise, 2GB RAM ile eşleştirilen Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 ile Exynos platformunu geride bırakacak. Ayrıca Android 13 destekli Wear OS4 ile desteklenecek saatin, Pixel Watch'taki 294 mAh pilden biraz daha büyük olan 306 mAh pil kapasitesi ile çıkış yapacağı belirtiliyor. Buna ek olarak Ultra geniş bant (UWB) bağlantısı ve yeni saat yüzleri ile karşımıza çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.