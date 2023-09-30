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    Anlık Bildirim

    Pixel Watch 2'nin yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı

    Önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen Google Pixel Watch 2, tüm detayları ile netleşmeye başladı. Son olarak akıllı saatin tasarımını gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı.
    Pixel Watch 2'nin yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    Google, 4 Ekim tarihli "Made by Google" etkinliği için hazırlıklarını sürdürüyor. Daha önce bu etkinlikte Pixel 8, Pixel 8 Pro ve Pixel Watch 2'nin tanıtılacağından sizlere bahsetmiştik. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, Pixel Watch 2'nin tasarımı gösteren yüksek kaliteli render görüntüleri ortaya çıktı.

    Pixel Watch 2'nin yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı

    Bilmeyenler için şimdiye birçok sızıntı ile karşımıza çıkan Pixel Watch 2, selefi gibi metal ve şık bir tasarıma sahip olacak. Bugün ise, akıllı saatin renk seçenekleri ve tasarımını gösteren yeni görüntüler internete sızdı. Buna göre saatin gövde kısmı incelirken, pürüzsüz ve yuvarlak yapıda yeni dönen crown tasarımını görüyoruz. 

    Pixel Watch 2'nin yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    Mavi, siyah, gri ve beyaz renklerinde satışa çıkacak saatin ön yüzünde ise, çerçevsiz bir ekran bulunuyor. Bunun haricinde kayış mekanizması eskisi gibi ve tasarımda büyük bir değişim yok.

    Pixel Watch 2 neler sunacak?

    Aktarıldığı kadarıyla Google Pixel Watch 2, ön bölümde 384 x 384 piksel çözünürlüklü yuvarlak bir OLED ekrana sahip olacak. Ayrıca işlev tuşu korunurken cihazın ekranı diyagonal olarak 1,2 inç boyutlarında olacak. Bilmeyenler için Google Pixel Watch, Samsung imzalı Exynos 9110 (10 nm) işlemci ile tanıtılmıştı.

    Google Pixel Watch 2 ise, 2GB RAM ile eşleştirilen Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 ile Exynos platformunu geride bırakacak. Ayrıca Android 13 destekli Wear OS4 ile desteklenecek saatin, Pixel Watch'taki 294 mAh pilden biraz daha büyük olan 306 mAh pil kapasitesi ile çıkış yapacağı belirtiliyor. Buna ek olarak Ultra geniş bant (UWB) bağlantısı ve yeni saat yüzleri ile karşımıza çıkacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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