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    Google Pixel Watch 2 ufukta göründü: İşte özellikleri

    Önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen Google Pixel Watch 2'den yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Son olarak akıllı saatin kilit özellikleri belli oldu. İşte detaylar
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    Google Pixel Watch 2 ufukta göründü: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Merakla beklenen Google Pixel Watch 2 modelinin önümüzdeki Ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Bugün ise yeni akıllı saat, kilit özellikleriyle Google Play veritabanında listelendi. Peki Pixel Watch 2 neler sunacak? İşte bildiklerimiz

    Google Pixel Watch 2'nin kilit özellikleri belli oldu

    Aktarıldığı kadarıyla Google Pixel Watch 2, ön bölümde 384 x 384 piksel çözünürlüklü yuvarlak bir OLED ekrana sahip olacak. Tasarım konusunda ise selefi ile aynı olacak diyebiliriz. Listeleye göre taç tasarımlı işlev tuşu korunacak ve cihazın ekranı diyagonal olarak 1,2 inç boyutlarında olacak. Bilmeyenler için Google Pixel Watch, Samsung imzalı Exynos 9110 (10 nm) işlemci ile tanıtılmıştı.

    Google Pixel Watch 2 ise, 2GB RAM ile eşleştirilen Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 ile Exynos platformunu geride bırakacak. Ayrıca yeni akıllı saatin Android 13 destekli Wear OS4 ve Pixel Watch'taki 294 mAh pilden biraz daha büyük olan 306 mAh pil kapasitesi ile çıkış yapacağı belirtiliyor. Buna ek olarak Ultra geniş bant (UWB) bağlantısı ve yeni saat yüzleri ile karşımıza çıkacak.

    Pixel Watch 2'nin çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Ancak kuvvetle muhtemel Pixel 8 ve 8 Pro lansmanında boy gösterecek. Dolayısıyla her iki cihaz için önümüzdeki Eylül-Ekim aylarına işaret ediliyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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