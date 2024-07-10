Google Pixel Watch 3 geliyor: Tüm özellikleri belli oldu

Google Pixel Watch 3 yakında geliyor
Son paylaşılan sızıntılara göre Pixel Watch 3, 41mm ve 45mm olmak üzere iki farklı sürümde geliyor ve genel olarak Pixel Watch ve Watch 2'nin tasarımına sadık kalacak. Ancak ekran çerçeveleri biraz daha kırpılacak gibi görünüyor. Bununla birlikte Google, dairesel çerçeveden tam bir milimetre keserek Pixel Watch 3'te 4,5 mm'ye düşürecek.
Pixel Watch 3'ün iki farklı sürümde tanıtılacağını söylemiştik. Bunlar arasından daha küçük Watch 3, 310mAh pil, 32x32 mm ekran boyutu ve 408x408 çözünürlük sunacak. Daha büyük sürümse 420mAh pil kapasitesi, 36x36 mm ekran boyutu ve 456x456 çözünürlüğe sahip. Ayrıca her iki model, 2.000 nit tepe parlaklığa ulaşabiliyor.
Akıllı saat, Snapdragon W5 yonga setinden güç alacak ve FCC tarafından onaylandığı üzere UWB desteğine sahip olacak. Bunun Cihazımı Bul sistemiyle birlikte hassas konum takibini mümkün kılması bekleniyor. Ayrıca teorik olarak, Pixel Watch 3'ünüzü bir araba anahtarına dönüştürmek için de kullanılabilir. Zira BMW, Hyundai ve Kia zaten bu amaçla UWB'yi destekliyor.
Son olarak 41 mm Pixel Watch 3, birden fazla kordon seçeneğiyle gümüş, siyah ve altın kasa renklerinde sunulacak. 45 mm modelin kasası ise Hazel, siyah ve gümüş olacak. Google Pixel Watch 3 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak 13 Ağustos'a kadar daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.