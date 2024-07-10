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    Google Pixel Watch 3 geliyor: Tüm özellikleri belli oldu

    Google'ın yakında piyasaya sürmesi beklenen yeni akıllı saati Pixel Watch 3 için geri sayım başladıo. Peki yeni akıllı saat neler sunacak? İşte tüm bildiklerimiz... 
    Google Pixel Watch 3 geliyor: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Google, uzun zamandır üzerinde çalıştığı yeni Pixel 9 serisini ve Pixel Watch 3 modelini duyurmaya hazırlanıyor. Kaçıranlar için her iki model için daha önce 13 Ağustos tarihine işaret edilmişti. Şimdi bu tanıtımdan önce, Pixel Watch 3'ün tüm özellikleri ortaya çıktı. Gelin hep birlikte göz atalım...

    Google Pixel Watch 3 yakında geliyor

    Son paylaşılan sızıntılara göre Pixel Watch 3, 41mm ve 45mm olmak üzere iki farklı sürümde geliyor ve genel olarak Pixel Watch ve Watch 2'nin tasarımına sadık kalacak. Ancak ekran çerçeveleri biraz daha kırpılacak gibi görünüyor. Bununla birlikte Google, dairesel çerçeveden tam bir milimetre keserek Pixel Watch 3'te 4,5 mm'ye düşürecek.

    Pixel Watch 3'ün iki farklı sürümde tanıtılacağını söylemiştik. Bunlar arasından daha küçük Watch 3, 310mAh pil, 32x32 mm ekran boyutu ve 408x408 çözünürlük sunacak. Daha büyük sürümse 420mAh pil kapasitesi, 36x36 mm ekran boyutu ve 456x456 çözünürlüğe sahip. Ayrıca her iki model, 2.000 nit tepe parlaklığa ulaşabiliyor.

    Akıllı saat, Snapdragon W5 yonga setinden güç alacak ve FCC tarafından onaylandığı üzere UWB desteğine sahip olacak. Bunun Cihazımı Bul sistemiyle birlikte hassas konum takibini mümkün kılması bekleniyor. Ayrıca teorik olarak, Pixel Watch 3'ünüzü bir araba anahtarına dönüştürmek için de kullanılabilir. Zira BMW, Hyundai ve Kia zaten bu amaçla UWB'yi destekliyor. 

    Son olarak 41 mm Pixel Watch 3, birden fazla kordon seçeneğiyle gümüş, siyah ve altın kasa renklerinde sunulacak. 45 mm modelin kasası ise Hazel, siyah ve gümüş olacak. Google Pixel Watch 3 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak 13 Ağustos'a kadar daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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