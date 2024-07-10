Google Pixel Watch 3 geliyor: Tüm özellikleri belli oldu

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Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Google, uzun zamandır üzerinde çalıştığı yeni Pixel 9 serisini ve Pixel Watch 3 modelini duyurmaya hazırlanıyor. Kaçıranlar için her iki model için daha önce 13 Ağustos tarihine işaret edilmişti. Şimdi bu tanıtımdan önce, Pixel Watch 3'ün tüm özellikleri ortaya çıktı. Gelin hep birlikte göz atalım...

Google Pixel Watch 3 yakında geliyor

Son paylaşılan sızıntılara göre Pixel Watch 3, 41mm ve 45mm olmak üzere iki farklı sürümde geliyor ve genel olarak Pixel Watch ve Watch 2'nin tasarımına sadık kalacak. Ancak ekran çerçeveleri biraz daha kırpılacak gibi görünüyor. Bununla birlikte Google, dairesel çerçeveden tam bir milimetre keserek Pixel Watch 3'te 4,5 mm'ye düşürecek.

Pixel Watch 3'ün iki farklı sürümde tanıtılacağını söylemiştik. Bunlar arasından daha küçük Watch 3, 310mAh pil, 32x32 mm ekran boyutu ve 408x408 çözünürlük sunacak. Daha büyük sürümse 420mAh pil kapasitesi, 36x36 mm ekran boyutu ve 456x456 çözünürlüğe sahip. Ayrıca her iki model, 2.000 nit tepe parlaklığa ulaşabiliyor.

Google Pixel Watch 3'ün batarya ayrıntıları ortaya çıktı 3 ay önce eklendi

Akıllı saat, Snapdragon W5 yonga setinden güç alacak ve FCC tarafından onaylandığı üzere UWB desteğine sahip olacak. Bunun Cihazımı Bul sistemiyle birlikte hassas konum takibini mümkün kılması bekleniyor. Ayrıca teorik olarak, Pixel Watch 3'ünüzü bir araba anahtarına dönüştürmek için de kullanılabilir. Zira BMW, Hyundai ve Kia zaten bu amaçla UWB'yi destekliyor.

Son olarak 41 mm Pixel Watch 3, birden fazla kordon seçeneğiyle gümüş, siyah ve altın kasa renklerinde sunulacak. 45 mm modelin kasası ise Hazel, siyah ve gümüş olacak. Google Pixel Watch 3 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak 13 Ağustos'a kadar daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

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Google Pixel Watch 3 geliyor: İşte beklenen özellikler