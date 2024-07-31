Google Pixel Watch 3 ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

Google Pixel Watch 3 özellikleri ve tasarımı belli oldu
Sızdırılan görüntülere göre Google Pixel Watch 3 ile ilgili detaylar artık netleşmeye başladı. Buna göre Google'ın yeni akıllı saati, ilk kez iki farklı boyutta (41 mm ve 45 mm) satışa çıkacak. Saatin ön yüzünde ise 2.000 nit'e kadar parlaklık sunan bir "Actua" ekran bulunuyor. Kıyaslama adına Pixel Watch 2'de 1.000 nit parlaklık sunan AMOLED ekran kullanıldığını hatırlatalım.
Google Pixel Watch 3 modellerinde pil kapasitesi değişmeden kalıyor. Pil süresi ise, Google'ın paylaştığı görsele göre "her zaman açık ekranla 24 saat" olacak. Pil Tasarrufu modu ise bu süreyi 36 saate çıkarıyor. Ayrıca selefinden farklı olarak, gelişmiş koşu ölçümleri ve orijinal Pixel Watch'tan %20 daha hızlı şarj olacak (41 mm model için).
- Mat Siyah Alüminyum kasa ve Obsidyen kayış
- Cilalı Gümüş Alüminyum kasa ve Porselen kayış
- 41mm model: Şampanya Altın Alüminyum kasa ve Fındık Rengi kayış
- 45mm model: Mat Fındık Rengi Alüminyum kasa ve Fındık Rengi kayış
Elbette, bunların hiçbiri henüz resmi veya doğrulanmış değil. Google Pixel Watch 3'ün tüm özellikleri ile birlikte 13 Ağustos tarihli Made by Google etkinliğinde sahne alması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.