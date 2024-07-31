Google Pixel Watch 3 ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

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Tam Boyutta Gör Google'ın 13 Ağustos'taki lansman etkinliğinde Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold ve Pixel Buds Pro 2'nin yanı sıra Pixel Watch 3'ü de tanıtması bekleniyor. Şimdi bu tarih yaklaşırken, Google Pixel Watch 3'e ait bazı tanıtım görüntüleri internete sızdırıldı. Peki Google'ın üçüncü nesil akıllı saati neler sunacak? Gelin hep birlikte göz atalım...

Google Pixel Watch 3 özellikleri ve tasarımı belli oldu

Sızdırılan görüntülere göre Google Pixel Watch 3 ile ilgili detaylar artık netleşmeye başladı. Buna göre Google'ın yeni akıllı saati, ilk kez iki farklı boyutta (41 mm ve 45 mm) satışa çıkacak. Saatin ön yüzünde ise 2.000 nit'e kadar parlaklık sunan bir "Actua" ekran bulunuyor. Kıyaslama adına Pixel Watch 2'de 1.000 nit parlaklık sunan AMOLED ekran kullanıldığını hatırlatalım.

Google Pixel Watch 3 modellerinde pil kapasitesi değişmeden kalıyor. Pil süresi ise, Google'ın paylaştığı görsele göre "her zaman açık ekranla 24 saat" olacak. Pil Tasarrufu modu ise bu süreyi 36 saate çıkarıyor. Ayrıca selefinden farklı olarak, gelişmiş koşu ölçümleri ve orijinal Pixel Watch'tan %20 daha hızlı şarj olacak (41 mm model için).

Tam Boyutta Gör Yukarıdaki tanıtım görsellerinde Pixel Watch 3'ün kamera kontrolü sunacağından bahsediliyor. Ancak bunun Pixel telefonlar ile sınırlı olduğunu belirtelim. Ayrıca kullanıcılar Google Haritalar'a çevrimdışı erişebilecek ve ödemeler için Google Wallet'ı kullanabilecekler. Sensör bölümünde ise akıllı saate egzersiz takibi, belirli hızlarda koşmak için dokunsal ipuçlar ve yürüyüş veya koşu sırasında ortalama hızınızı ölçebilen ayrıntılı bir adım izleyici eşlik ediyor.

Google Fotoğraflar’ın sevilen özelliği artık daha işlevsel 1 gün önce eklendi

Tam Boyutta Gör Daha önceki sızıntılara göre Pixel Watch 3'ün Pixel Watch 3’ün renk ve materyal seçenekleri de belli oldu. Bunlar ise şu şekilde olacak;

Mat Siyah Alüminyum kasa ve Obsidyen kayış

Cilalı Gümüş Alüminyum kasa ve Porselen kayış

41mm model: Şampanya Altın Alüminyum kasa ve Fındık Rengi kayış

45mm model: Mat Fındık Rengi Alüminyum kasa ve Fındık Rengi kayış

Elbette, bunların hiçbiri henüz resmi veya doğrulanmış değil. Google Pixel Watch 3'ün tüm özellikleri ile birlikte 13 Ağustos tarihli Made by Google etkinliğinde sahne alması bekleniyor.

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Google Pixel Watch 3 tanıtım görüntüleri sızdı: İşte tasarımı