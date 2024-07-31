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    Google Pixel Watch 3 ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

    Google'ın merakla beklenen akıllı saat modeli Google Pixel Watch 3'e ait tanıtım görüntüleri internete sızdı. İşte Google'ın üçüncü nesil saatinin özellikleri ve tasarımı...
    Google Pixel Watch 3 tanıtım görüntüleri sızdı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Google'ın 13 Ağustos'taki lansman etkinliğinde Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold ve Pixel Buds Pro 2'nin yanı sıra Pixel Watch 3'ü de tanıtması bekleniyor. Şimdi bu tarih yaklaşırken, Google Pixel Watch 3'e ait bazı tanıtım görüntüleri internete sızdırıldı. Peki Google'ın üçüncü nesil akıllı saati neler sunacak? Gelin hep birlikte göz atalım...

    Google Pixel Watch 3 özellikleri ve tasarımı belli oldu

    Sızdırılan görüntülere göre Google Pixel Watch 3 ile ilgili detaylar artık netleşmeye başladı. Buna göre Google'ın yeni akıllı saati, ilk kez iki farklı boyutta (41 mm ve 45 mm) satışa çıkacak. Saatin ön yüzünde ise 2.000 nit'e kadar parlaklık sunan bir "Actua" ekran bulunuyor. Kıyaslama adına Pixel Watch 2'de 1.000 nit parlaklık sunan AMOLED ekran kullanıldığını hatırlatalım.

    Google Pixel Watch 3 modellerinde pil kapasitesi değişmeden kalıyor. Pil süresi ise, Google'ın paylaştığı görsele göre "her zaman açık ekranla 24 saat" olacak. Pil Tasarrufu modu ise bu süreyi 36 saate çıkarıyor. Ayrıca selefinden farklı olarak, gelişmiş koşu ölçümleri ve orijinal Pixel Watch'tan %20 daha hızlı şarj olacak (41 mm model için).

    Google Pixel Watch 3 tanıtım görüntüleri sızdı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Yukarıdaki tanıtım görsellerinde Pixel Watch 3'ün kamera kontrolü sunacağından bahsediliyor. Ancak bunun Pixel telefonlar ile sınırlı olduğunu belirtelim. Ayrıca kullanıcılar Google Haritalar'a çevrimdışı erişebilecek ve ödemeler için Google Wallet'ı kullanabilecekler. Sensör bölümünde ise akıllı saate egzersiz takibi, belirli hızlarda koşmak için dokunsal ipuçlar ve yürüyüş veya koşu sırasında ortalama hızınızı ölçebilen ayrıntılı bir adım izleyici eşlik ediyor.

    Google Pixel Watch 3 tanıtım görüntüleri sızdı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Daha önceki sızıntılara göre Pixel Watch 3'ün Pixel Watch 3’ün renk ve materyal seçenekleri de belli oldu. Bunlar ise şu şekilde olacak;
    • Mat Siyah Alüminyum kasa ve Obsidyen kayış
    • Cilalı Gümüş Alüminyum kasa ve Porselen kayış
    • 41mm model: Şampanya Altın Alüminyum kasa ve Fındık Rengi kayış
    • 45mm model: Mat Fındık Rengi Alüminyum kasa ve Fındık Rengi kayış

    Elbette, bunların hiçbiri henüz resmi veya doğrulanmış değil. Google Pixel Watch 3'ün tüm özellikleri ile birlikte 13 Ağustos tarihli Made by Google etkinliğinde sahne alması bekleniyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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