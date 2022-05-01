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    Pixel Watch hakkında yeni detaylar ortaya çıktı: EKG, Exynos işlemci ve 300 dolar fiyat

    Google Pixel Watch'un çok yakında tanıtılması bekleniyor. Arama devinin ilk akıllı saatinin bazı özellikleri ve fiyat etiketi hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. 
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    Google Pixel Watch hakkında yeni detaylar ortaya çıktı
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    Önümüzdeki birkaç hafta içinde çıkış yapması beklenen Google Pixel Watch hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu sefer akıllı saatin bazı özellikleri ve fiyat etiketi konusunda bir takım detaylar paylaşıldı.

    Pixel Watch'un iki boyutta piyasaya sürüleceği ve Wear OS 3.1 işletim sistemini çalıştıracağı bildiriliyor. Ayrıca şirketin ilk akıllı saati EKG de dahil olmak üzere en yeni Galaxy Watch ile aynı sağlık izleme sensörlerine sahip olacak.

    Fiyat etiketi de sızdırıldı

    Söylentiler Pixel Watch'un Samsung'un Exynos yonga seti ile donatılacağı yönünde. Buna ek olarak 300 ila 400 dolar gibi bir fiyat aralığından bahsedildiğini belirtelim. Google'ın ilk akıllı saatini 11 Mayıs'taki I/O 2022 konferansında tanıtması bekleniyor.

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    C
    Command-01 1 gün önce

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    L
    linkci_sude 3 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 3 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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