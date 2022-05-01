Pixel Watch hakkında yeni detaylar ortaya çıktı: EKG, Exynos işlemci ve 300 dolar fiyat

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Önümüzdeki birkaç hafta içinde çıkış yapması beklenen Google Pixel Watch hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu sefer akıllı saatin bazı özellikleri ve fiyat etiketi konusunda bir takım detaylar paylaşıldı.

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Pixel Watch'un iki boyutta piyasaya sürüleceği ve Wear OS 3.1 işletim sistemini çalıştıracağı bildiriliyor. Ayrıca şirketin ilk akıllı saati EKG de dahil olmak üzere en yeni Galaxy Watch ile aynı sağlık izleme sensörlerine sahip olacak.

Fiyat etiketi de sızdırıldı

Söylentiler Pixel Watch'un Samsung'un Exynos yonga seti ile donatılacağı yönünde. Buna ek olarak 300 ila 400 dolar gibi bir fiyat aralığından bahsedildiğini belirtelim. Google'ın ilk akıllı saatini 11 Mayıs'taki I/O 2022 konferansında tanıtması bekleniyor.

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Google Pixel Watch hakkında yeni detaylar ortaya çıktı