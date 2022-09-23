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    Google, etkinliği bekleyemedi: İşte karşınızda Google Pixel Watch

    Google'ın ilk akıllı saati Pixel Watch, birkaç gün sonra tanıtılacak. Etkinlik öncesinde Google Pixel Watch tanıtım videosu yayınlandı.                          
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    google pixel watch tasarım

    Google Pixel Watch özellikleri ve fiyatı henüz netleşmedi ancak Google’ın tanıtım videosunu yayınlamasıyla saatin tasarımı ortaya çıktı. Google Pixel Watch nasıl olacak? sorusu yanıt bulmuş oldu.

    Google Pixel Watch’un tanıtım etkinliğine yaklaştık. Google’ın ilk akıllı saati olmasıyla Pixel Watch, heyecanla bekleniyor. Şimdiye kadar birçok kez saatin tasarımını da ortaya koyan görseller paylaşıldı ancak ilk kez saatin tanıtım videosu paylaşıldı. Google Pixel Watch özellikleri kadar tasarım çizgilerini merak edenler için tüm detaylar belli oldu.

    Google Pixel Watch, dairesel tasarımı seviyorsanız değerlendirebileceğiniz bir akıllı saat. Saatin ekranı Corning Gorilla Glass ile korunuyor. Saatin sağ tarafında tek bir düğme ve crown bulunuyor. Crown, muhtemelen Apple Watch’daki dijital crown gibi fiziksel bir gezinme düğmesi görevi görecek. Saatin kayış bağlantı sistemi çok basit; basit bir döndürme hareketiyle kayış takılabilecek. Sabit ve animasyonlu saat yüzü seçenekleriyle gelen Pixel Watch'daki bazı özellikler Fitbit hesabı ve Fitbit uygulaması gerektirecek.

    Google Pixel Watch ne zaman tanıtılacak?

    Google Pixel Watch’un yapımında hangi materyaller kullanıldı (paslanmaz çelik gibi görünüyor) ve hangi dayanıklılık sertifikasına sahip? bu detaylar soru işareti. Google’ın birkaç donanımla birlikte akıllı saati de tanıtacağı etkinlik 6 Ekim’de gerçekleşecek.

    Google Pixel Watch beklenen özellikleri

    google pixel watch özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 1.4 inç, 450 x 450 piksel (321 ppi), Always on Display, Corning Gorilla Glass
    • İşlemci: Exynos 9110, Mali-T720
    • Bellek: 1.5 GB RAM
    • Depolama: 32 GB
    • Batarya: 300 mAh
    • İşletim sistemi: Android Wear OS

    Kaynakça https://www.androidauthority.com/google-pixel-watch-design-3212159/ https://9to5google.com/2022/09/22/google-pixel-watch-design-video/
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    M
    makine26 3 gün önce

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