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    Google, Pixel Watch'u sonbahara erteledi

    Gelen son bilgilere göre Google ilk akıllı saat modeli Pixel Watch'u, Google I/O konferansında tanıtmaktan vazgeçti. Cihaz sonbaharda görücüye çıkarılacak.      
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    Google, Pixel Watch'u sonbahara erteledi

    Sızıntılarıyla ünlü Jon Prosser, Google'ın ilk akıllı saatinin çıkışını Mayıs'tan Ekim 2022'ye kadar - bir kez daha - ertelediğini tweetledi.

    Pixel Watch ne zaman çıkacak?

    Prosser'e göre, 11 Mayıs'ta başlayacak olan Google I/O konferansı, Pixel 6a düşük bütçeli amiral gemisi akıllı telefonunun ve yeni Android 13 işletim sisteminin lansmanına odaklanacak. Ne yazık ki şirket, ilk Google Pixel Watch akıllı saatinin duyurusunu ertelemeye ve Ekim ayında Pixel 7 serisi akıllı telefonlarla birlikte piyasaya sürmeye karar verdi.

    Google, Pixel Watch'u sonbahara erteledi

    Pixel 6a'nın Pixel 6'ya benzer bir tasarıma sahip olduğu, ancak daha küçük 6,2 inç OLED ekrana, Tensor yonga setine ve 12.2MP Sony IMX363 ana kameraya sahip olacağı söyleniyor. Cihazın fiyat etiketi konusunda ise henüz bir bilgi yok.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Ş
    şapkaa 1 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 3 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 3 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 3 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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