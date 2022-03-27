Google, Pixel Watch'u sonbahara erteledi

Sızıntılarıyla ünlü Jon Prosser, Google'ın ilk akıllı saatinin çıkışını Mayıs'tan Ekim 2022'ye kadar - bir kez daha - ertelediğini tweetledi.

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Pixel Watch ne zaman çıkacak?

Prosser'e göre, 11 Mayıs'ta başlayacak olan Google I/O konferansı, Pixel 6a düşük bütçeli amiral gemisi akıllı telefonunun ve yeni Android 13 işletim sisteminin lansmanına odaklanacak. Ne yazık ki şirket, ilk Google Pixel Watch akıllı saatinin duyurusunu ertelemeye ve Ekim ayında Pixel 7 serisi akıllı telefonlarla birlikte piyasaya sürmeye karar verdi.

Pixel 6a'nın Pixel 6'ya benzer bir tasarıma sahip olduğu, ancak daha küçük 6,2 inç OLED ekrana, Tensor yonga setine ve 12.2MP Sony IMX363 ana kameraya sahip olacağı söyleniyor. Cihazın fiyat etiketi konusunda ise henüz bir bilgi yok.

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