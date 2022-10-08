Tam Boyutta Gör Arama devi Google kısa bir süre önce ilk akıllı saatini tanıttı. Etkinlik kapsamında Pixel Watch hakkında merak edilen tüm detayları öğrenme şansına sahip olduk. Ancak lansman sonrasında ortaya çıkan canlı görüntüler akıllı saatin hiçbir basın görselinde görünmeyen can sıkıcı bir yanını açığa çıkardı.

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Görüldüğü üzere Pixel Watch'un çerçevesi son derece kalın. İşletim sistemi arayüzünün karanlık teması nedeniyle bu her zaman belli olmasa da bazı fotoğraflarda iyice göze batması dikkat çekiyor. Pixel Watch ekranını saran bu çerçevenin kalınlığının 4.2 mm olduğunu gösteren kaba ölçümler bile var.

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Kalın çerçeve görünümü olumsuz etkiliyor

Kalın çerçeve akıllı saat, telefon ve televizyon gibi ürünlere hantal bir görünüm kazandırdığı için bu durum bazı potansiyel müşterileri Pixel Watch satın almaktan caydırabilir. Samsung Galaxy Watch 5 de kalın bir çerçeveye sahip. Dolayısı ile Pixel Watch'un bu konuda yalnız olduğunu söyleyemeyiz.

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Google Pixel Watch'un kalın çerçevesi hayal kırıklığı yarattı