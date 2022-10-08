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    Google Pixel Watch'un kalın çerçevesi hayal kırıklığı yarattı

    Kısa bir süre önce tanıtılan Google Pixel Watch'un canlı görüntüleri, akıllı saatin basın görsellerinde belli olmayan oldukça kalın bir çerçeveya sahip olduğunu ortaya çıkardı.
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    Google Pixel Watch'un kalın çerçevesi hayal kırıklığı yarattı Tam Boyutta Gör
    Arama devi Google kısa bir süre önce ilk akıllı saatini tanıttı. Etkinlik kapsamında Pixel Watch hakkında merak edilen tüm detayları öğrenme şansına sahip olduk. Ancak lansman sonrasında ortaya çıkan canlı görüntüler akıllı saatin hiçbir basın görselinde görünmeyen can sıkıcı bir yanını açığa çıkardı.

    Google Pixel Watch'un kalın çerçevesi hayal kırıklığı yarattı Tam Boyutta Gör

    Görüldüğü üzere Pixel Watch'un çerçevesi son derece kalın. İşletim sistemi arayüzünün karanlık teması nedeniyle bu her zaman belli olmasa da bazı fotoğraflarda iyice göze batması dikkat çekiyor. Pixel Watch ekranını saran bu çerçevenin kalınlığının 4.2 mm olduğunu gösteren kaba ölçümler bile var.

    Google Pixel Watch'un kalın çerçevesi hayal kırıklığı yarattı Tam Boyutta Gör

    Kalın çerçeve görünümü olumsuz etkiliyor

    Kalın çerçeve akıllı saat, telefon ve televizyon gibi ürünlere hantal bir görünüm kazandırdığı için bu durum bazı potansiyel müşterileri Pixel Watch satın almaktan caydırabilir. Samsung Galaxy Watch 5 de kalın bir çerçeveye sahip. Dolayısı ile Pixel Watch'un bu konuda yalnız olduğunu söyleyemeyiz.

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    E
    Emirhan1978 4 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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