Google Pixel Watch'un kalın çerçevesi hayal kırıklığı yarattı

Görüldüğü üzere Pixel Watch'un çerçevesi son derece kalın. İşletim sistemi arayüzünün karanlık teması nedeniyle bu her zaman belli olmasa da bazı fotoğraflarda iyice göze batması dikkat çekiyor. Pixel Watch ekranını saran bu çerçevenin kalınlığının 4.2 mm olduğunu gösteren kaba ölçümler bile var.
Kalın çerçeve görünümü olumsuz etkiliyor
Kalın çerçeve akıllı saat, telefon ve televizyon gibi ürünlere hantal bir görünüm kazandırdığı için bu durum bazı potansiyel müşterileri Pixel Watch satın almaktan caydırabilir. Samsung Galaxy Watch 5 de kalın bir çerçeveye sahip. Dolayısı ile Pixel Watch'un bu konuda yalnız olduğunu söyleyemeyiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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