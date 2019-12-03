Google Play 2019 ödülleri belli oldu

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Google Play mağazasının yıl sonuna gelmemiz hasebiyle başlattığı halk oylaması sonuçlandı. Kullanıcı oylarıyla 2019 yılının en iyi oyunu ve uygulaması yanında editörlerin seçtiği en iyi yapımlar da listeleniyor.

Google Play 2019 ödüllerini kimler aldı?

Google Play ülke mağazalarına göre değişen aday listesinde ülkemizden Oyna Kazan en iyi uygulama seçildi. Call of Duty: Mobile ise 2019 yılının kullanıcı oylarıyla seçilen en iyi oyunu ünvanını elde etti.

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Editörler tarafından seçilen yılın en iyi uygulaması ise Ablo sosyal ağ uygulaması oldu. Ablo, sohbet esnasında metinleri dilinize çeviren, görüntülü görüşme esnasında ise dilinizde altyazılar ekleyen ilginç bir uygulama. Ablo daha çok farklı ülkeler ve kültürler keşfetmeyi seven insanları hedefliyor. Google ayrıca yüksek oy alan belirli uygulamaları da tavsiye niteliğinde listeliyor.

2019 yılının editörler tarafından seçilen en iyi oyunu da Call of Duty: Mobile oldu. Yine tavsiye edilen oyunlar arasında Chuchel ve Ailment gibi dikkat çekici yapımların yanında son dönemin popüler yapımları da yer alıyor.

Google Play 2019 ödülleri sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.