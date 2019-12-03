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    Google Play 2019 ödülleri belli oldu

    Google Play mağazasında 2019 yılı için yapılan halk oylaması sonuçlandı. Oyna Kazan yerli olarak bu yıl ödül alan tek yapım oldu. Diğerleri tanıdığımız popüler yapımlar.
    1 hf.
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Google Play 2019 ödülleri belli oldu
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    Google Play mağazasının yıl sonuna gelmemiz hasebiyle başlattığı halk oylaması sonuçlandı. Kullanıcı oylarıyla 2019 yılının en iyi oyunu ve uygulaması yanında editörlerin seçtiği en iyi yapımlar da listeleniyor.

    Google Play 2019 ödüllerini kimler aldı?

    Google Play ülke mağazalarına göre değişen aday listesinde ülkemizden Oyna Kazan en iyi uygulama seçildi. Call of Duty: Mobile ise 2019 yılının kullanıcı oylarıyla seçilen en iyi oyunu ünvanını elde etti.

    Ayrıca Bkz. "CES 2020 fuarından MSI’ya 10 ödül"

    Editörler tarafından seçilen yılın en iyi uygulaması ise Ablo sosyal ağ uygulaması oldu. Ablo, sohbet esnasında metinleri dilinize çeviren, görüntülü görüşme esnasında ise dilinizde altyazılar ekleyen ilginç bir uygulama. Ablo daha çok farklı ülkeler ve kültürler keşfetmeyi seven insanları hedefliyor. Google ayrıca yüksek oy alan belirli uygulamaları da tavsiye niteliğinde listeliyor.

    2019 yılının editörler tarafından seçilen en iyi oyunu da Call of Duty: Mobile oldu. Yine tavsiye edilen oyunlar arasında Chuchel ve Ailment gibi dikkat çekici yapımların yanında son dönemin popüler yapımları da yer alıyor.

    Google Play 2019 ödülleri sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.



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    1 Avatar
    dr-erkam89 1 hf. yeni yorumcu
    COD nin seçilmesine hiç şaşırmadım
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    DH Misafiri 1 hf.
    Modern Warfare gördükten Cod Mobile çok çöp geliyor oynamıyorum. Mobilde Rpg zevkli oluyor
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    progressive overload 1 hf. DH Misafiri
    Hangi rpgyi önerirsiniz hocam
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    kdrkç7 1 hf.
    Bende kazanan uygulama 'oyna kazan' gözüküyor.
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