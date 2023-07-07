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    Shazam güncellendi: Sosyal ağlardaki müzikler kolayca bulunacak!

    Popüler şarkı bulma uygulaması Shazam güncellendi. Apple'ın müzik tanıma uygulaması artık Instagram, YouTube, TikTok ve diğer sosyal ağlarda çalan müzikleri bulabiliyor.
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    shazam instagram tiktok youtube çalan şarkıyı bulma Tam Boyutta Gör
    Apple, Shazam’ı güncelledi. Instagram Reels videolarında veya YouTube’da arka planda çalan bir müziği veya şarkıyı bulmak istediğinizde artık Shazam yardımcı olacak.

    Kullanıcıların sosyal ağ platformunda çalan şarkıyı tanımlayabilmeleri için Shazam’ı açıp mavi butona dokunmaları, ardından uygulamaya geri dönmeleri gerekiyor. Uygulama, hızlıca hangi müziğin çaldığını buluyor ve Shazam çalma listenize eklemeniz için seçenek sunuyor.

    Apple, Shazam’ı satın aldıktan sonra oldukça geliştirdi. Doğrudan Denetim Merkezi’nden Shazam simgesine dokunarak hızlıca arka planda çalan bir parçayı bulmak mümkün. Ancak, Shazam ile etiketlediğiniz şarkıları görmek, listenizi yönetmek ve diğer uygulamalardan müzikleri tanımlamak için uygulamasını telefonunuza yüklemeniz gerekiyor.

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    mk148a 20 saat önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 3 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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