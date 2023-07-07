Shazam güncellendi: Sosyal ağlardaki müzikler kolayca bulunacak!

Kullanıcıların sosyal ağ platformunda çalan şarkıyı tanımlayabilmeleri için Shazam’ı açıp mavi butona dokunmaları, ardından uygulamaya geri dönmeleri gerekiyor. Uygulama, hızlıca hangi müziğin çaldığını buluyor ve Shazam çalma listenize eklemeniz için seçenek sunuyor.
Apple, Shazam’ı satın aldıktan sonra oldukça geliştirdi. Doğrudan Denetim Merkezi’nden Shazam simgesine dokunarak hızlıca arka planda çalan bir parçayı bulmak mümkün. Ancak, Shazam ile etiketlediğiniz şarkıları görmek, listenizi yönetmek ve diğer uygulamalardan müzikleri tanımlamak için uygulamasını telefonunuza yüklemeniz gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)