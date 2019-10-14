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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Play'de simgelerini gizleyip, arka planda çalışarak reklam gösteren 15 uygulama tespit edildi

    Google Play Store ile ilgili yayınlanan güvenlik raporlarına bir yenisi daha eklendi. Güvenlik yazılımı şirketi Sophos, platformda simgelerini gizleyerek reklam yayınlayan 15 uygulamayı açıkladı.
    8 sa. (Son Güncelleme: 8 sa.)
    2,9b
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Google Play'de simgelerini gizleyip, arka planda çalışarak reklam gösteren 15 uygulama tespit edildi
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    Uygulama veya oyunlara reklam kodu gömmek, geliştiricilerin ücretsiz veya ucuz uygulama sunabilmek için maliyetlerini dengelemelerinin en yaygın yoludur. Ancak bazen sadece reklam göstermekten başka bir işlevi olmayan uygulamalar da uygulama marketlerinde indirilmeyi bekleyebiliyor.

    Simgelerini gizliyorlar

    Avustralya merkezli SophosLabs'daki güvenlik araştırmacıları, son zamanlarda Android cihazlarda agresif bir şekilde reklam göstermenin dışında hiçbir şey yapmayan 15 uygulamayı ortaya çıkardı. Programlar, QR okuyuculardan resim düzenleme uygulamalarına kadar çeşitli adlara ve ürün tanımlarına sahip. Bu uygulamaları daha da sinsi yapan şey telefondan kaldırmayı zorlaştırmak için simgelerini gizlemeleridir. Hatta bazıları farklı isimler ve simgelerle, ayarlar menüsünde kendilerini kamufle ediyorlar.

    Örneğin Flash On Calls & Messages adındaki uygulama yüklendiğinde "Bu uygulama cihazınızla uyumlu değil!" yazan bir mesaj görüntülüyor ve ardından kullanıcıyı Google Haritalar'ın Play Store sayfasına yönlendirerek bu uygulamada problem olduğunu düşünmesine yol açıyor ve simgesini de gizleyen bu uygulama arka planda çalışarak reklam göstermeye devam ediyor.

    Google Play'de simgelerini gizleyip, arka planda çalışarak reklam gösteren 15 uygulama tespit edildi
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    Baş araştırmacı Andrew Brandt sinir bozucu kötü amaçlı yazılımları nasıl bulacağınızı ve kaldıracağınızı şu şekilde açıkladı: "Yakın zamanda yüklediğiniz bir uygulamanın uygulama tepsisindeki simgesini gizlediğinden şüpheleniyorsanız, Ayarlar'a (dişli menüsü) ve ardından Uygulamalar ve Bildirimler'e dokunun. En son açılan uygulamalar bu sayfanın üstündeki listede görünür. Bu uygulamalardan herhangi biri genel Android simgesini (biraz yeşilimsi-mavi Android siluetine benzeyen) kullanıyorsa ve genel özellik adlarına sahipse ('Yedekle', 'Güncelle,' 'Zaman Dilimi Hizmeti') genel simgesine dokunun ve ardından ,Zorla Durdur’a ve ardından Kaldır’a dokunun. Gerçek bir sistem uygulamasında 'Kaldır' yerine 'Devre Dışı Bırak' adında bir düğme bulunur ve devre dışı bırakmanıza gerek kalmaz."

    Tespit edilen 15 kötü amaçlı uygulamanın Google Play'den kaldırıldığı ifade ediliyor. Bununla birlikte, Play Store istatistikleri bir araya geldiklerinde, dünya genelinde bu uygulamaların 1.3 milyondan fazla cihaza indirildiklerini ve yüklendiklerini ortaya koyuyor.



    https://news.sophos.com/en-us/2019/10/08/icon-hiding-android-adware-returns-to-the-play-market/ Yorum Yaz
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    ezimuse 8 sa. en beğenilen
    Android çöp deyince saldırıya geçiyorlar sonra. Bir işletim sisteminin resmi marketi böyle kullanıcıyı zarara uğratabilecek şeyler içeriyorsa çöptür. Bunun savunulacak hiç bir tarafı yoktur.
    Android çöp deyince saldırıya geçiyorlar sonra. Bir işletim sisteminin resmi marketi böyle kullanıcıyı zarara uğratabilecek şeyler içeriyorsa çöptür. Bunun savu...
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    4 Yanıt Yanıtla +8
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    kreat 7 sa. ezimuse
    Apple da çöp o zaman.
    m.donanimhaber.com/...
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    TUFF GONG 3 sa. kreat
    Eklentilerin isimlerini söyler misiniz yükleyelim
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    kreat 1 dk. TUFF GONG
    Ghostery, Ublock Origin
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    ezimuse 8 sa. en beğenilen
    Android çöp deyince saldırıya geçiyorlar sonra. Bir işletim sisteminin resmi marketi böyle kullanıcıyı zarara uğratabilecek şeyler içeriyorsa çöptür. Bunun savunulacak hiç bir tarafı yoktur.
    4 Yanıt Yanıtla +8
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    artenis 7 sa. ezimuse
    araba arıza verdiği anda çöptür anında prese gönderilmelidir. Senin mantık.
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    kreat 7 sa. ezimuse
    Apple da çöp o zaman.
    m.donanimhaber.com/...
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    cngiz 3 sa. ezimuse
    Katılıyorum. Neticede biz bu uygulamaları internette herhangi bir sayfadan indirmiyoruz. Bkz. Windows programları. Bir uygulama mağazasından indiriyoruz. Kontrol edildikleri için de insanlar Google ismine güvenerek, uygulamaya da güven duyuyor. Ayrıca bahsi geçen uygulamalar üzerinden Google da gelir elde ediyor. (Evet. Ücretsiz uygulamalardan bile.)
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    google play store, android ve
    6 etiket daha uygulama reklam adware Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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