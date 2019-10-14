Google Play'de simgelerini gizleyip, arka planda çalışarak reklam gösteren 15 uygulama tespit edildi

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Uygulama veya oyunlara reklam kodu gömmek, geliştiricilerin ücretsiz veya ucuz uygulama sunabilmek için maliyetlerini dengelemelerinin en yaygın yoludur. Ancak bazen sadece reklam göstermekten başka bir işlevi olmayan uygulamalar da uygulama marketlerinde indirilmeyi bekleyebiliyor.

Simgelerini gizliyorlar

Avustralya merkezli SophosLabs'daki güvenlik araştırmacıları, son zamanlarda Android cihazlarda agresif bir şekilde reklam göstermenin dışında hiçbir şey yapmayan 15 uygulamayı ortaya çıkardı. Programlar, QR okuyuculardan resim düzenleme uygulamalarına kadar çeşitli adlara ve ürün tanımlarına sahip. Bu uygulamaları daha da sinsi yapan şey telefondan kaldırmayı zorlaştırmak için simgelerini gizlemeleridir. Hatta bazıları farklı isimler ve simgelerle, ayarlar menüsünde kendilerini kamufle ediyorlar.

Örneğin Flash On Calls & Messages adındaki uygulama yüklendiğinde "Bu uygulama cihazınızla uyumlu değil!" yazan bir mesaj görüntülüyor ve ardından kullanıcıyı Google Haritalar'ın Play Store sayfasına yönlendirerek bu uygulamada problem olduğunu düşünmesine yol açıyor ve simgesini de gizleyen bu uygulama arka planda çalışarak reklam göstermeye devam ediyor.

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Baş araştırmacı Andrew Brandt sinir bozucu kötü amaçlı yazılımları nasıl bulacağınızı ve kaldıracağınızı şu şekilde açıkladı: "Yakın zamanda yüklediğiniz bir uygulamanın uygulama tepsisindeki simgesini gizlediğinden şüpheleniyorsanız, Ayarlar'a (dişli menüsü) ve ardından Uygulamalar ve Bildirimler'e dokunun. En son açılan uygulamalar bu sayfanın üstündeki listede görünür. Bu uygulamalardan herhangi biri genel Android simgesini (biraz yeşilimsi-mavi Android siluetine benzeyen) kullanıyorsa ve genel özellik adlarına sahipse ('Yedekle', 'Güncelle,' 'Zaman Dilimi Hizmeti') genel simgesine dokunun ve ardından ,Zorla Durdur’a ve ardından Kaldır’a dokunun. Gerçek bir sistem uygulamasında 'Kaldır' yerine 'Devre Dışı Bırak' adında bir düğme bulunur ve devre dışı bırakmanıza gerek kalmaz."

Tespit edilen 15 kötü amaçlı uygulamanın Google Play'den kaldırıldığı ifade ediliyor. Bununla birlikte, Play Store istatistikleri bir araya geldiklerinde, dünya genelinde bu uygulamaların 1.3 milyondan fazla cihaza indirildiklerini ve yüklendiklerini ortaya koyuyor.

https://news.sophos.com/en-us/2019/10/08/icon-hiding-android-adware-returns-to-the-play-market/