Google Play'deki uygulamaların yarısından fazlası kullanıcı verilerini paylaşıyor

Gizlilik alanında faaliyet gösteren Incogni şirketi Google Play'de yer alan uygulamaların yaklaşık %55'inin kullanıcı verilerini topladığını ve bunu üçüncü taraflarla paylaştığını tespit etti. En popüler 1.000 uygulama üzerinde yapılan araştırmanın sonuçları firmanın resmi blog sayfasında yayınlandı.
Uzmanlara göre ücretsiz uygulamaların kişisel veri toplama olasılığı ücretli olanlara kıyasla 7 kat daha fazla. Popüler uygulamalar, bilinirliği daha az olan uygulamalara göre 6 kat daha fazla veri topluyor. En çok veri toplayan ilk 3 kategorinin sosyal medya, iş ve alışveriş uygulamaları olarak sıralandığını belirtelim.
En çok veriyi Meta uygulamaları topluyor
Incogni'nin araştırması en fazla veriyi Facebook, Facebook Lite, Messenger Lite, Messenger ve Instagram gibi Meta uygulamalarının topladığını ortaya koydu. Ancak bu uygulamalar hakkınızda bilinmesi gereken hemen hemen tüm bilgileri toplarken bunun nispeten küçük bir kısmını üçüncü taraflarla paylaşacağını beyan ediyor.
Test edilen uygulamaların %4.9'unun aktarım sırasında verileri şifrelemediğini kabul ettiği tespit edildi. Bu da kişisel bilgilerinizi veri ihlallerine karşı savunmasız hale getiriyor. İlk bakışta bu düşük bir yüzde gibi görünebilir ancak burada durum biraz farklı.
Uygulamaların yarısından daha azı aktarım sırasında verilerin şifrelendiğini beyan ediyor. Yani verilerinizi şifrelemeyen uygulama sayısı gerçekte çok daha fazla olabilir. Uzmanlar kişisel verilerinizi korumak için gereksiz uygulamaları indirmekten kaçınmanızı ve mümkünse sahte bilgiler girmenizi öneriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu
devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&feature=youtu.be
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum