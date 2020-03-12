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    Google Play'in karanlık modu artık tüm Android cihazlarda kullanılabiliyor

    Son birkaç aydır Google Play'in karanlık mod özelliği Android 10 işletim sistemi çalıştıran cihazlarda kullanılabiliyordu. Şirketin yaptığı açıklamaya göre bu özellik artık tüm cihazlarda aktif.
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Google Play'in karanlık modu artık tüm Android cihazlarda kullanılabiliyor
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    Android 10 işletim sistemi çalıştıran akıllı telefon sahipleri, son birkaç aydır Google Play'in karanlık modunu kullanabiliyorlardu. Google nihayet bu özelliği düşük Android sürümleri de dahil olmak üzere tüm cihazlara getirdi.

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    Tüm Android cihazlarda kullanılabiliyor

    Google Play resmi Twitter hesabından yapılan duyuruya göre, yeni renk şemasından yararlanmak için tema bölümünün yer aldığı ayarlar seçeneğine girmeniz yeterli. Bu bölümden açık veya koyu tema seçenekleri arasında geçiş yapabilirsiniz.


    Buna ek olarak yeni özellik artık Android 10 cihazlar için sistem genelinde karanlık modu benimsemeyecek ve kullanıcılar, işletim sistemleri karanlık modda olsa bile uygulamayı açık modda kullanabilecekler. Ayrıca yeni mod, yeşil renkleri korurken, beyaz arayüz öğelerini siyah veya koyu gri ile değiştiriyor.



    https://www.gsmarena.com/google_play_dark_mode_availability_expands-news-41961.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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