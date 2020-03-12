Google Play'in karanlık modu artık tüm Android cihazlarda kullanılabiliyor

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Android 10 işletim sistemi çalıştıran akıllı telefon sahipleri, son birkaç aydır Google Play'in karanlık modunu kullanabiliyorlardu. Google nihayet bu özelliği düşük Android sürümleri de dahil olmak üzere tüm cihazlara getirdi.

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Tüm Android cihazlarda kullanılabiliyor

Google Play resmi Twitter hesabından yapılan duyuruya göre, yeni renk şemasından yararlanmak için tema bölümünün yer aldığı ayarlar seçeneğine girmeniz yeterli. Bu bölümden açık veya koyu tema seçenekleri arasında geçiş yapabilirsiniz.



https://www.gsmarena.com/google_play_dark_mode_availability_expands-news-41961.php

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Buna ek olarak yeni özellik artık Android 10 cihazlar içinkaranlık modu benimsemeyecek ve kullanıcılar, işletim sistemleri karanlık modda olsa bile uygulamayı açık modda kullanabilecekler. Ayrıca yeni mod,renkleri korurken,arayüz öğeleriniveyagri ile değiştiriyor.