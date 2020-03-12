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    Türk Telekom'dan Koronavirüs açıklaması: Ek yükleri kaldıracak donanıma sahibiz

    Ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs salgını ile ilgili olarak bir açıklama da Türk Telekom’dan geldi. Şirket CEO'su Ümit Önal, uzaktan eğitim ve internet trafiği ile ilgili konuştu.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Türk Telekom'dan Koronavirüs açıklaması: Ek yükleri kaldıracak donanıma sahibiz
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    Ülkemizde de ilk resmi vakasına rastlanan Koronavirüs, tüm halkın tedirgin bir şekilde yaşamasına neden olmuş durumda. Okulların tatil edilmesinin de gündemde olduğu bu süreçle ilgili olarak Türk Telekom CEO'su Ümit Önal önemli açıklamalarda bulundu.

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    Uzaktan eğitim konusunda yapılacakları konuşuyoruz

    Türk Telekom'un düzenlediği bir etkinlikte konuşan Önal, şirketin kamu ile tam bir işbirliği içinde olduğuna dikkat çekerek, okulların tatil edilmesi durumunda ise uzaktan eğitimle ilgili yapılacaklar konusunda yetkililerle temasta olduklarının da altını çizdi.

    Türk Telekom'dan Koronavirüs açıklaması: Ek yükleri kaldıracak donanıma sahibiz

    Önal'ın açıklamalarına göre Türk Telekom, internet kullanımının artışına yönelik ek trafiği kaldıracak donanımlara sahip. Her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını da belirten Önal'ın bu açıklamaları ile birlikte gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrilmiş durumda. Veliler okulların tatil edilmesini talep ederken, MEB ise konuyla ilgili olarak henüz bir karar vermiş değil.



    https://www.haberturk.com/turk-telekomdan-korona-aciklamasi-2611470-teknoloji Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Musty3535123 1 hf. en beğenilen
    sen git 3 yıllık gelirine özelleştir, onuda türk bankalarından kredi çekip ödemesin; bütün değerli taşınmazlarını yasaya aykırı olmasına rağmen sattır\firmanın içini boşalt; müthiş gelirine rağmen gereken yatırımı yapmamasına göz yum; üstüne altyapıda tekel olması için başka teknoloji ve firmalara köstek ol. devletimizin 20 yıllık türk telekom stratejisinin özeti budur. 20 yıl ülkeyi damızlık inek gibi sağıp gittiler. ileride basın özgür olunca bir bir çıkacak bunlar ama olan olmuş giden gitmiş olacak.
    sen git 3 yıllık gelirine özelleştir, onuda türk bankalarından kredi çekip ödemesin; bütün değerli taşınmazlarını yasaya aykırı olmasına rağmen sattır\firmanın ...
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    Yanıtla +57
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    mcht38 1 hf.
    Türk Telekom şuandaki internet trafigini kaldıramıyorki ek tarafigi kaldırsın. Yine milleti söğüşleyecekler.
    Yanıtla +30
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    Yorumlar (23) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ollivander 6 gün yeni yorumcu
    Nereye hazırlıklar acaba. Yeterince sınıfta kaldılar.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Komple sorun olan bir kurumda uzaktan eğitimden bahsedıyor bide altyapı varmış. Buna kım inanır? Kadir İnanır. Soğuk espri mi oldu. Evet tam da Türk Telekom gibi soğuk oldu.
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    9600_G_T (kadir varae) 1 hf.
    Nereye el salliyoruz kamera nerde
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    LeonEyes (Mesut Eyibil) 1 hf.
    sen önce normal yüklerini kaldırda ek yükler önemli değil. yıl olmuş 2020 3.katta telefon çekmiyor. evdeki internet 8mbps.
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    (GaLo) 1 hf. Musty3535123
    Dostum Türk Telekom u sevmem ama şöyle bir durum var. 10 milyar 850 milyon dolar a özelleştirilmiş.2016 Yıllık Geliri 4 milyar Türk liradır. Artmış azalmış yıllar içinde niyetim tartışmak değil 3 yıllık geliri yanlıştır. Ayrıca bankalardan aldığı kredi ile %55 ine ortak olmuştur.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 1 hf.
    Depredem gördük alt yapını hımınaaa
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    Mr. Jingles 1 hf.
    Her şey bir depreme bakar.
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 1 hf.
    Benim Alnımda Angut Yazıyor ya Bende Yedim... 2 Gündür İskenderunda Mobil Veriyi Açınca Telefon İyiden İyiye Saçmalar Oldu. İstanbul Depreminde Gördük Ne Kadar Hazır Olduğunuzu...
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    alemburda34 1 hf.
    daha onceki laptop hirsiz calmisti allahtan usenmeyip bulutta yedeklemistim simdi telefonlar cok yuksek boyutta video, fotograf cekiyor.



    Aile fotograflarimiz var buluta yedekleyeyim dedim 2 - 4 mbps arasi upload gidip geliyor valla elektrik parasina mi yanayim yoksa o sirada internetin les olmasina mi bilemedim 30 GB upload kac gundur bitmedi valla gina geldi.



    Su upload adam akıllı bir duzeltin valla rezillik. Suslu laflarinizi kendinize saklayin.
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    2574 kez okundu.
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    türk telekom, ümit önal ve
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