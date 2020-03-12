Türk Telekom'dan Koronavirüs açıklaması: Ek yükleri kaldıracak donanıma sahibiz

Ülkemizde de ilk resmi vakasına rastlanan Koronavirüs, tüm halkın tedirgin bir şekilde yaşamasına neden olmuş durumda. Okulların tatil edilmesinin de gündemde olduğu bu süreçle ilgili olarak Türk Telekom CEO'su Ümit Önal önemli açıklamalarda bulundu.
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Uzaktan eğitim konusunda yapılacakları konuşuyoruz
Türk Telekom'un düzenlediği bir etkinlikte konuşan Önal, şirketin kamu ile tam bir işbirliği içinde olduğuna dikkat çekerek, okulların tatil edilmesi durumunda ise uzaktan eğitimle ilgili yapılacaklar konusunda yetkililerle temasta olduklarının da altını çizdi.
Önal'ın açıklamalarına göre Türk Telekom, internet kullanımının artışına yönelik ek trafiği kaldıracak donanımlara sahip. Her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını da belirten Önal'ın bu açıklamaları ile birlikte gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrilmiş durumda. Veliler okulların tatil edilmesini talep ederken, MEB ise konuyla ilgili olarak henüz bir karar vermiş değil.
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Aile fotograflarimiz var buluta yedekleyeyim dedim 2 - 4 mbps arasi upload gidip geliyor valla elektrik parasina mi yanayim yoksa o sirada internetin les olmasina mi bilemedim 30 GB upload kac gundur bitmedi valla gina geldi.
Su upload adam akıllı bir duzeltin valla rezillik. Suslu laflarinizi kendinize saklayin.
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