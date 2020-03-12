Türk Telekom'dan Koronavirüs açıklaması: Ek yükleri kaldıracak donanıma sahibiz

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Ülkemizde de ilk resmi vakasına rastlanan Koronavirüs, tüm halkın tedirgin bir şekilde yaşamasına neden olmuş durumda. Okulların tatil edilmesinin de gündemde olduğu bu süreçle ilgili olarak Türk Telekom CEO'su Ümit Önal önemli açıklamalarda bulundu.

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Uzaktan eğitim konusunda yapılacakları konuşuyoruz

Türk Telekom'un düzenlediği bir etkinlikte konuşan Önal, şirketin kamu ile tam bir işbirliği içinde olduğuna dikkat çekerek, okulların tatil edilmesi durumunda ise uzaktan eğitimle ilgili yapılacaklar konusunda yetkililerle temasta olduklarının da altını çizdi.

Önal'ın açıklamalarına göre Türk Telekom, internet kullanımının artışına yönelik ek trafiği kaldıracak donanımlara sahip. Her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını da belirten Önal'ın bu açıklamaları ile birlikte gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrilmiş durumda. Veliler okulların tatil edilmesini talep ederken, MEB ise konuyla ilgili olarak henüz bir karar vermiş değil.

https://www.haberturk.com/turk-telekomdan-korona-aciklamasi-2611470-teknoloji

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