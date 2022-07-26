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    Google Play 10 yılı geride bıraktı, logoyu değiştirdi

    Android ekosisteminin ve hatta mobil ekosistemin en büyük uygulama mağazası konumundaki Google Play on yılı geride bıraktı. Firma on yıl şerefine ödül veriyor.  
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    Google Play

    iOS ile birlikte modern mobil uygulama pazarını kuran ve bugün en çok indirme sayısına sahip uygulama mağazası haline gelen Google Play, onuncu yılını kutluyor. Mağaza logosunu değiştirdi.

    Google Play 10 yılı doldurdu

    Mart 2012 tarihinde resmi olarak faaliyete geçen Google Play aslında Android Market olarak hizmet vermekteydi. Yavaş yavaş film ve dijital kitap gibi unsurlar da öne çıkmaya başlayınca komple bir mağaza olarak görev yapması düşünülmüştü.

    Google Play mağazası hali hazırda 190 ülkede faaliyet gösteriyor ve 2 milyon civarında uygulama geliştiricisi mevcut. 2.5 milyar kullanıcı için otomobillere kadar uzanan uygulamalar bulmak mümkün.

    Onuncu yıl şerefine Google Play logosu da değiştirildi. Yeni logo ve renk seçenekleri firmanın pek çok segmentteki yazılımlarını temsil ediyor. Renkler biraz daha belirginleşmiş ve köşeler yumuşatılmış. Ayrıca uyumlu ülkelerde yapılan her alışveriş için 24 saat boyunca 10x Play Point kazanma imkânı da sunuluyor.

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