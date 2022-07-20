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    Google’dan geri adım: Play Store’da üçüncü taraf ödemeler kabul edilecek

    Google, Android platformunda üçüncü taraf ödemelere izin verecek. Yalnızca Avrupa birliği, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç'te geçerli olacak yeni değişiklik, komisyon oranlarını düşürecek.
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    Google, Play Store'da üçüncü taraf ödemeleri kabul edecek
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    Yazılım devi Google, Avrupa Komisyonu’nun Dijital Piyasalar Yasası’nı (DMA) onaylamasının ardından Play Store’da yeni bir değişikliğe gidiyor. Şirket artık Avrupa Birliği ülkeleri dahil olmak üzere İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç’te üçüncü taraf ödemelere destek sunacak.

    Komisyon oranları düşüyor

    Sektörde yaşanan rekabetin adil bir hale getirilmesini amaçlayan Dijital Pazarlar Yasası'nın 2024’e kadar yürürlüğe girmesi beklenirken, Google’dan erken bir karar alındığını söyleyebiliriz. Yapılan açıklamada Android geliştiricilerinin yüzde 99’unun yüzde 15 veya daha az, geri kalanların ise yüzde 30 oranında bir bir komisyon ödediğini belirten Google, yeni karar ile beraber tüm uygulamalardan alınan komisyon ücretlerini yüzde 3 oranında düşürecek. Ancak yeni karar oyunları kapsamayacak.

    Öte yandan geliştiricilerin alternatif ödeme sistemlerini kullanabilmesi için ''uygun kullanıcı koruma gereksinimlerini karşılaması gerektiğini'' söyleyenGoogle, DMA yürürlüğe girmeden bir süre önce oyun uygulamalarının alternatif ödeme sistemlerini kullanmasına izin vermeyi planlıyor.

    Bununla birlikte Google Play'in faturalandırma sistemi, Türkiye ve ABD dahil olmak üzere birçok bölgede mağaza aracılığıyla dağıtılan tüm uygulamalar için geçerli olmaya devam edecek.

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    Araçların ayağına giden: Şarj robotu

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    TheJudgé 28 dakika önce

    Arabanın powerbankı var lan ,yakında aracın yanına power bank takıp gezicez iphone sahipleri gibi

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    billy brown 10 saat önce

    editörlük eskidendi. şimdi basın yayın işi bu sitelere düşmüş. yazık.

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    juanmata09 6 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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