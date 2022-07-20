Google’dan geri adım: Play Store’da üçüncü taraf ödemeler kabul edilecek

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Yazılım devi Google, Avrupa Komisyonu’nun Dijital Piyasalar Yasası’nı (DMA) onaylamasının ardından Play Store’da yeni bir değişikliğe gidiyor. Şirket artık Avrupa Birliği ülkeleri dahil olmak üzere İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç’te üçüncü taraf ödemelere destek sunacak.

Komisyon oranları düşüyor

Sektörde yaşanan rekabetin adil bir hale getirilmesini amaçlayan Dijital Pazarlar Yasası'nın 2024’e kadar yürürlüğe girmesi beklenirken, Google’dan erken bir karar alındığını söyleyebiliriz. Yapılan açıklamada Android geliştiricilerinin yüzde 99’unun yüzde 15 veya daha az, geri kalanların ise yüzde 30 oranında bir bir komisyon ödediğini belirten Google, yeni karar ile beraber tüm uygulamalardan alınan komisyon ücretlerini yüzde 3 oranında düşürecek. Ancak yeni karar oyunları kapsamayacak.

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Öte yandan geliştiricilerin alternatif ödeme sistemlerini kullanabilmesi için ''uygun kullanıcı koruma gereksinimlerini karşılaması gerektiğini'' söyleyenGoogle, DMA yürürlüğe girmeden bir süre önce oyun uygulamalarının alternatif ödeme sistemlerini kullanmasına izin vermeyi planlıyor.

Bununla birlikte Google Play'in faturalandırma sistemi, Türkiye ve ABD dahil olmak üzere birçok bölgede mağaza aracılığıyla dağıtılan tüm uygulamalar için geçerli olmaya devam edecek.

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Google, Play Store'da üçüncü taraf ödemeleri kabul edecek