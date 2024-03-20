Tam Boyutta Gör Google, bugüne kadarki en büyük yapay zeka tabanlı girişimi olan Gemini’yi geliştirmeye devam ederken, daha üretken yapay zeka özellikleri cihazlarına ve hizmetlerine entegre ediyor. Bu alanlardan biri de Google Play Store. Play Store’a Android uygulama veya oyunları indirirken tek bakışta öne çıkan özelliklerini öğrenmenize olanak tanıyan yeni bir özellik eklendi.

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Yapay zeka, uygulamanın öne çıkan özelliklerini özetleyecek

Google Play Store artık yapay zeka tarafından oluşturulan uygulamanın öne çıkan özelliklerini ancak. Google AI’nin oluşturduğu uygulama özeti, uygulamanın sayfasında Yükle butonunun hemen altında bir uyarı olarak gösterilecek. Göster’e dokunduğunuzda uygulamanın dikkat çeken özelliklerini özet olarak alabileceksiniz.

Google’ın Play Store için üzerinde çalıştığı tek yapay zeka özelliği bu değil. Uygulamanın öne çıkan özelliklerine ek olarak açıklama sayfasının alt kısmında yine yapay zeka tarafından oluşturulmuş SSS bölümü de olacak. Bu özellik henüz genel kullanıma sunulmadı.

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Google, Play Store için yeni yapay zeka özelliğini sundu