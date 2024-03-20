Google, Play Store için yeni yapay zeka özelliğini sundu

Yapay zeka, uygulamanın öne çıkan özelliklerini özetleyecek
Google Play Store artık yapay zeka tarafından oluşturulan uygulamanın öne çıkan özelliklerini ancak. Google AI’nin oluşturduğu uygulama özeti, uygulamanın sayfasında Yükle butonunun hemen altında bir uyarı olarak gösterilecek. Göster’e dokunduğunuzda uygulamanın dikkat çeken özelliklerini özet olarak alabileceksiniz.
Google’ın Play Store için üzerinde çalıştığı tek yapay zeka özelliği bu değil. Uygulamanın öne çıkan özelliklerine ek olarak açıklama sayfasının alt kısmında yine yapay zeka tarafından oluşturulmuş SSS bölümü de olacak. Bu özellik henüz genel kullanıma sunulmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.